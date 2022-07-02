5 cách kẻ viền môi, giúp đôi môi căng mọng quyến rũ ai nhìn cũng mê

Không chỉ lông mày dày đang là xu hướng được phụ nữ lăng xê nhiệt tình mà đôi môi căng mọng với những đường nét kẻ viền môi tỉ mỉ cũng được nhiều người yêu thích. Có 5 mẹo kẻ viền môi sẽ hỗ trợ các nàng trong công cuộc chinh phục đôi môi căng mọng.

Một thủ thuật giúp đôi môi trở nên căng đầy, mọng nước đó là chọn các loại son dạng lỏng lâu trôi để lớp finish vẫn bám lại trên làn môi bạn. Còn chì kẻ viền nên có màu đậm hơn màu son chính.

Sử dụng kem che khuyết điểm trước khi kẻ viền môi giúp che phủ các rãnh môi, khắc phục tình trạng không đều màu ở môi. Các chuyên gia trang điểm cho rằng sử dụng kem che khuyết điểm là giải pháp giúp đôi môi mềm mại, dễ tạo nét hơn. Bạn nên chọn loại kem che khuyết điểm dạng chất lỏng mỏng mịn độ bám tốt giúp che phủ hoàn hảo trên da. Đầu cọ dạng mút dễ tán đều, độ che phủ hoàn hảo che được các loại khuyết điểm khác nhau. Độ che phủ cao, giúp tạo lớp nền hoàn hảo và mỏng mịn. Sản phẩm dễ sử dụng cho người mới bắt đầu để đạt lớp trang điểm tự nhiên.

Định hình dáng môi

Khi bạn bắt đầu thao tác với những đường nét viền môi đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn cần điều chỉnh và định hình lại dáng môi của mình cân bằng và đối xứng nhau hơn. Bạn nên kẻ viền môi bằng những nét ngắn thay vì cố gắng kẻ một đường dài.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đôi môi đã được viền đầy đủ, bạn nên tán nhẹ một lớp lót bằng chì kẻ viền môi vào trong lòng môi, vì nếu vô tình ăn uống hoặc hoạt động mạnh thì đôi môi vẫn giữ được lớp son mà không bị lem.

Chọn loại kẻ viền môi chống nước

Bạn càng cần lựa chọn loại chống thấm nước để tạo nét cho đôi môi để môi căng mọng, đầy đặn suốt ngày dài, tránh trường hợp son môi bị lem không ưng ý. Để sở hữu làn môi căng mọng, quyến rũ như hội IT Girl, bạn có thể chọn loại mang chất son mỏng lì, dịu nhẹ, không gây khô môi. Độ che phủ khuyết điểm hoàn hảo giúp bạn tạo nên những đường viền môi sắc sảo.

Ảnh minh họa: Internet

Hoặc sản phẩm được làm từ dầu jojoba, dầu hạt ép mica, bơ hạt mỡ. Những thành phần trên cung cấp đủ độ ẩm mượt cho đôi môi bạn suốt ngày dài lên đến 10 tiếng.

Ombre viền môi

Một kỹ thuật tối ưu giúp đôi môi căng đầy như Kylie Jenner là nhờ vào sắc son trong lòng môi. Bạn không nên dùng chì kẻ môi hoặc son môi mà nên dùng son dưỡng ửng hồng nhẹ nhàng hợp tông da.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng màu sắc tương phản

Có thể lựa chọn chì kẻ mang sắc độ đậm pha chút nâu, hoặc đỏ đất, còn đối với son lòng môi thì bạn đơn giản chọn các loại son có màu sắc sáng hơn, tươi tắn và tương phản so với viền môi. Nhờ đó tạo hiệu ứng 3D cho đôi môi bạn dù ở các góc độ không gian khác nhau, giúp đôi môi luôn căng đầy, mềm mại đầy quyến rũ.