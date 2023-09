Làn da của bạn sẽ không cải thiện ngay khi chỉ dựa vào thực phẩm, nhưng nếu bạn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với các thành phần có ích cho làn da, bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt trên làn da của mình vào một lúc nào đó. Eat This, Not That - một phương tiện truyền thông thông tin về thực phẩm và sức khỏe của Mỹ - giới thiệu 4 nhóm thực phẩm siêu làm đẹp da, chống lão hóa tự nhiên được chuyên gia khuyên dùng.

Dầu ô liu cũng rất giàu axit béo không bão hòa và rất hữu ích cho da. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều vitamin E, giúp hấp thu carotenoid nên có thể tạo tác dụng hơn khi ăn cùng các loại rau xanh, vàng giàu carotenoid.

Nhóm thực phẩm giàu protein: Trứng, nước hầm xương

Ảnh minh họa: Internet

Protein cũng là dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe làn da. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu protein có thể giảm mật độ collagen. Trứng là một loại thực phẩm tiêu biểu mà nhiều người ta nghĩ đến khi nhắc tới "protein". Nước hầm xương cũng giàu protein và collagen tốt cho da.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin C chống oxy hóa: Quả anh đào, cà chua, bông cải xanh, dâu tây

Ảnh minh họa: Internet

Quả anh đào chứa vitamin C, E và A, có đặc tính chống oxy hóa. Quả anh đào đặc biệt giàu melatonin, được gọi là hormone ngủ, giúp bạn có giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ ngon là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da.

Cà chua cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, có tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời, kiwi cũng rất giàu vitamin C và E, giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím và căng thẳng. Bông cải xanh rất giàu vitamin C, lutein, carotenoid, kẽm,... giúp cải thiện nếp nhăn và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Dâu tây cũng là loại trái cây tiêu biểu giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và có tác dụng chống viêm tuyệt vời, có thể làm giảm các vấn đề về da như mụn trứng cá.

Nhóm thực phẩm chứa thành phần chống oxy hóa: Trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, điều quan trọng nhất trong việc duy trì sức khỏe làn da và ngăn ngừa lão hóa là uống nước. Tất nhiên, ngoài vấn đề là phải uống nhiều nước thường xuyên, bạn cũng có thể tiêu thụ các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe làn da để cung cấp độ ẩm thông qua các đồ uống khác ngoài nước. Đồ uống tiêu biểu là trà xanh. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, vì vậy uống trà xanh có thể mang lại những lợi ích như dưỡng ẩm, chống oxy hóa và duy trì độ đàn hồi cho da.