Vì sao bạn chăm da rất kỳ công nhưng mãi chẳng đẹp lên? 

Cùng tìm hiểu 4 yếu tố gây ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc da của bạn trong bài viết dưới đây!

Để có được một làn da như ý thì bạn phải chú trọng tới việc bổ sung những dưỡng chất để làm đẹp từ bên trong cùng những sản phẩm chăm sóc da chất lượng, phù hợp với nền da để thoa bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn có một số yếu tố khiến bạn có dưỡng da mãi cũng chẳng cải thiện chút nào.

Sau khi làm sạch da đúng cách, đây cũng là thời điểm tốt nhất để da hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm và phát huy công dụng tối đa. Nếu chị em làm sạch da “qua loa”, không đúng cách, lâu ngày dễ khiến da bị khô ráp, sần sùi, nổi mụn, không thể thẩm thấu các tính chất dưỡng. Tiền bạc và công sức dành cho skincare cũng vì vậy mà thành “công cốc”.

Thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh

Dù bạn có chi “tiền tạ tiền tấn” cho những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nhưng nếu vẫn giữ những thói quen không lành mạnh. Nếu bạn ăn quá nhiều đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, lượng đường trong máu tăng cao, không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng mà làn da cũng lập tức “biểu tình” bằng những đốm mụn. Đặc biệt, đồ ngọt còn có khả năng làm suy giảm collagen, gây ra tình trạng lão hoá sớm.

Bên cạnh chế độ ăn uống, giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hồi phục và tái tạo các tế bào da mỗi ngày. Nếu bạn thường xuyên thiếu ngủ, ngủ không đúng giờ thì chắc chắn làn da của bạn sẽ không được tươi tắn và mềm mịn như ý.

Một làn da chỉ thật sự khỏe đẹp khi được chăm sóc đúng cách từ trong ra ngoài.

Không dùng kem chống nắng

Ánh nắng mặt trời vốn tồn tại rất nhiều tia cực tím như UVA, UVB. Các tia cực tím này xuyên qua được mây và không khí, quần áo, cửa kính... gây tác động xấu lên da.

Cụ thể, tia UVA với bước sóng dài (400 - 320nm) có thể thâm nhập vào tận lớp hạ bì, gây tăng sinh hắc sắc tố, phá vỡ cấu trúc collagen và làm suy yếu hệ miễn dịch da. Đồng thời kích thích sản sinh melanin khiến da hình thành các đốm nâu, nám hoặc tàn nhang,...

Tia UVB có bước sóng ngắn hơn (320 -280nm) nhưng vẫn mang đến nhiều tác hại cho da. Với nguồn năng lượng mạnh, tia UVB có thể khiến da cháy đỏ, thậm chí tăng nguy cơ ung thư da.

Dù có gấp đến đâu thì trước khi ra đường, bạn vẫn nên dành thời gian bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình trước ánh nắng mặt trời.

Để da tiếp xúc với bụi mịn thường xuyên

Nếu môi trường bị ô nhiễm thì làn da sẽ chịu tác động đầu tiên. Đặc biệt, trong những báo động về môi trường trong thời gian trở lại đây, chỉ số bụi mịn ngày càng tăng cao. Trong năm 2022, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất nước ta với chỉ số AQI (chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày) đạt 112, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình cũng vượt ngưỡng khuyến cáo của thế giới.

Bụi mịn là những hạt bụi li ti, dù khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể gây ra nhiều tác hại với làn da. Sau khi len lỏi vào da, chúng sẽ cùng với dầu thừa làm tắc nghẽn lỗ chân lông và từ đó hình thành mụn ẩn. Các độc tố ô nhiễm không khí có thể làm suy giảm hàng rào miễn dịch da, gây mẩn đỏ, kích ứng và tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Qua 4 vấn đề trên, dễ thấy, việc bảo vệ làn da khỏi những tác động của môi trường là một trong những yếu tố then chốt giúp chị em có một làn da khỏe đẹp hơn. Thấu hiểu điều này, Phụ nữ và gia đình gợi ý dòng kem chống nắng Anessa Mild Line sở hữu đồng thời sức mạnh kháng tia UV và cản bụi mịn, sẽ là người bạn đồng hành giúp phái đẹp chăm sóc làn da hiệu quả hơn.

Dòng kem chống nắng Anessa Mild Line là thành quả nghiên cứu từ tập đoàn Shiseido, với những công nghệ chống nắng tiên tiến, mang đến sức mạnh bảo vệ làn da trọn vẹn khỏi tác nhân gây hại từ môi trường.

So với những cơ chế chống nắng trước đây, phân tử chống UV thường có kích thước lớn, gây vón cục, chống UV kém hiệu quả, Anessa Mild Line cải tiến với công nghệ Smooth Protect, dùng các phân tử chống tia UV có kích thước nano, dàn đều trên bề mặt da. Nhờ đó, dòng kem chống nắng mang đến hiệu quả bảo vệ làn da 360 độ, với khả năng lọc tia UV mạnh mẽ, và có thể cản được cả bụi mịn 2.5PM.

Tính năng Auto Booster và Very Water Resistant tăng cường sức mạnh của màng lọc chống nắng dưới tác động của nước, mồ hôi và độ ẩm. Dù sản phẩm bám chặt trên da nhưng lại dễ dàng được tẩy rửa bằng xà phòng, trả lại làn da thông thoáng nhanh chóng, giúp giảm nguy cơ kích ứng.

Không chỉ bảo vệ da, Anessa Mild Line còn tăng cường khả năng chăm sóc nhờ vào thành phần 50% dưỡng đến từ chiết xuất hoa mẫu đơn, super HA & Collagen, cấp ẩm lên đến 8 tiếng đồng hồ. Công thức 5 không lành tính bao gồm không màu/mùi/ cồn/ không paraben/ dầu khoáng phù hợp với những làn da nhạy cảm nhất, ngay cả trẻ từ 3 tháng tuổi.

Chống nắng an toàn sử dụng cho trẻ từ 3 tháng tuổi

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