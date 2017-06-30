4 mẹo làm đẹp siêu hữu ích với hành tây

Hành tây có nhiều tác dụng làm đẹp như trị mụn, trị sẹo bỏng hay kích thích mọc tóc siêu nhanh.

1. Trị sẹo bỏng

Mùa hè hay mặc váy ngắn rất dễ bị bỏng pô xe, để lại sẹo xấu xí. Dùng hành tây có thể hạn chế để lại sẹo một cách hiệu quả.

Sau một thời gian, vết bỏng sẽ để lại sẹo sẫm màu hơn các vùng da khác, bạn chỉ cần thực hiện theo cách sau: Nghiền nát 1 củ hành lấy nước rồi trộn với mật ong thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp này lên vết sẹo, thoa liên tục trong vòng 5 phút, lưu lại trên da 10 phút rồi rửa sạch với nước.

Áp dụng mẹo này hàng ngày để vết sẹo nhanh chóng biến mất.

2. Kích thích tóc mọc siêu nhanh

Hành tây chứa một lượng lớn lưu huỳnh giúp tăng sản sinh collagen, kích thích sự phát triển của nang tóc. Sử dụng thường xuyên giúp kiểm soát và ngăn ngừa rụng tóc rất hiệu quả.

Cách làm:

- Lấy một củ hành tây và ép lấy nước.

- Dùng nước hành tây mát xa da đầu và để khô trong 15 phút.

- Gội đầu lại bằng nước sạch.

- Thực hiện cách này 2 lần/tuần để đạt hiệu quả.

3. Trị chai gót chân, khuỷu tay

Hành tây có đặc tính kháng khuẩn, giúp tiêu diệt một số loại vi khuẩn và nấm trên da, do đó góp phần loại bỏ những mảng thô ráp ở khuỷu tay hay gót chân.

Bạn đơn giản chỉ cần xay nhuyễn hành tây vào thau đựng nước ấm 60 độ, ngâm khủy tay và gót chân vào.

Thực hiện cách này hàng ngày, vết chai sạn hay thô ráp ở khuỷu tay cũng sẽ biến mất nhanh chóng.

4. Làm hồng môi

Hành tây có thể làm hồng môi thâm bằng cách loại bỏ các lớp da sẫm màu và làm cho môi có màu hồng tự nhiên.

Cách làm: Xay nhuyễn hành tây, vắt lấy nước cốt, thêm chút mật ong và khuấy đều. Bạn thoa hỗn hợp này lên môi hàng ngày, mỗi lần 30 phút rồi rửa sạch.

Tốt nhất là thoa lúc trước khi đi ngủ để được hiệu quả tốt nhất.

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