4 kiểu tóc “hô biến” tóc mỏng trở nên dày dặn và bồng bềnh trông thấy bạn nên thử ngay

Làm đẹp 27/06/2022 07:58

Bên cạnh việc nuôi dưỡng mái tóc, bạn cũng cần những tip để che đi khuyết điểm khiến mình tự tin hơn hẳn.

“Cái răng, cái tóc là góc con người”, mái tóc của chúng ta cũng giống như nhiều bộ phận khác trên cơ thể, cần được chăm sóc đặc biệt mới có thể bóng khỏe, dày đẹp. Tuy nhiên, qua nhiều tác động như nhiệt độ, hóa chất,... mà tóc trở nên khô, xơ, hư tổn và gãy rụng dần. Dưới đây là tổng hợp các kiểu tóc giúp bạn “đánh lừa thị giác”, biến mái tóc vốn thưa mỏng trở nên bồng bềnh, dày dặn.

Tóc bob ôm mặt

4 kiểu tóc “hô biến” tóc mỏng trở nên dày dặn và bồng bềnh trông thấy bạn nên thử ngay - Ảnh 1

Kiểu tóc bob layer có thể phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau cũng như nhiều phong cách từ nhẹ nhàng cho tới cá tính đều phù hợp với kiểu tóc này. Bạn có thể sáng tạo thêm để mái tóc bob layer thêm ấn tượng như kiểu như uốn xoăn, uốn cụp hay để tự nhiên. Được xem là kiểu tóc hoàn hảo giúp cho những cô nàng có tóc mỏng trở nên dày và bồng bềnh hơn. Ngoài ra, kiểu tóc này còn giúp khuôn mặt của bạn cân đối hơn, che được những khuyết điểm và góc cạnh chưa hoàn hảo trên khuôn mặt của bạn.

Tóc dài với mái thưa

Mái thưa khá phù hợp với các cô gái chất tóc mỏng và thưa, ngoài ra tóc dài này còn đem lại cảm giác thoải mái khi vào hè nóng bức. Ngày nay tóc thưa có rất nhiều biến tấu đa dạng khác nhau ví dụ: tóc dài mái thưa kết hợp uốn sóng nước, xoăn lọn to, nhỏ,... giúp bạn dễ dàng biến tấu theo các phong cách khác nhau, sở thích khác.

4 kiểu tóc “hô biến” tóc mỏng trở nên dày dặn và bồng bềnh trông thấy bạn nên thử ngay - Ảnh 2

Tóc xoăn gợn sóng Hàn Quốc

Kể từ khi làn sóng văn hóa Hàn Quốc phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, các kiểu tóc, trang điểmthời trang luôn được chị em đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt kiểu tóc uốn gợn sóng Hàn Quốc lọn to rất được yêu thích. Đó là nhờ sự nữ tính và tự nhiên, giúp gương mặt bạn trở nên mềm mại, nữ tính hơn, khắc phục mái tóc mỏng dẹt bết dính tạo nên hiệu ứng mái tóc bồng bềnh và trông dày hơn.

Tóc pixie

Khi có mái tóc mỏng, những kiểu tóc pixie uốn xoăn nhẹ sẽ là kiểu tóc lý tưởng mà bạn nên lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn dịch vụ bấm phồng chân tóc để phần đầu trông tròn hơn, tránh trường hợp tóc ôm quá sát vào đầu, tạo cảm giác tóc ít và ọp ẹp. Tóc pixie cho tóc mỏng là lựa chọn tuyệt vời để khắc phục khuyết điểm vốn có của mái tóc. 

4 kiểu tóc “hô biến” tóc mỏng trở nên dày dặn và bồng bềnh trông thấy bạn nên thử ngay - Ảnh 3

Đặc biệt với các nàng tóc mỏng nên tráng xa những kiểu tóc quá dài, thẳng, mái dày hay các kiểu nhuộm highlight. Vì đối với các nàng tóc mỏng thì chúng không những không làm cho các nàng trở nên cá tính mà ngược lại càng lộ rõ khuyết điểm đấy.

Nhưng nên nhớ, trước khi muốn tạo kiểu tóc đẹp, các nàng phải chăm sóc tóc thật tốt để tóc dày lên và khỏe mạnh hơn ngay từ bên trong. Chúc các nàng thành công!

Bí kíp giúp nàng xử lý mái tóc "cứng đầu' không chịu vào nếp

Bí kíp giúp nàng xử lý mái tóc "cứng đầu' không chịu vào nếp

Những sợi tóc con mọc lởm chởm sẽ không còn là vấn đề khi bạn biết những mẹo nhỏ này.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc cho người tóc mỏng tóc hè tóc đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới