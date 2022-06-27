4 kiểu tóc “hô biến” tóc mỏng trở nên dày dặn và bồng bềnh trông thấy bạn nên thử ngay

“Cái răng, cái tóc là góc con người”, mái tóc của chúng ta cũng giống như nhiều bộ phận khác trên cơ thể, cần được chăm sóc đặc biệt mới có thể bóng khỏe, dày đẹp. Tuy nhiên, qua nhiều tác động như nhiệt độ, hóa chất,... mà tóc trở nên khô, xơ, hư tổn và gãy rụng dần. Dưới đây là tổng hợp các kiểu tóc giúp bạn “đánh lừa thị giác”, biến mái tóc vốn thưa mỏng trở nên bồng bềnh, dày dặn.

Kiểu tóc bob layer có thể phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau cũng như nhiều phong cách từ nhẹ nhàng cho tới cá tính đều phù hợp với kiểu tóc này. Bạn có thể sáng tạo thêm để mái tóc bob layer thêm ấn tượng như kiểu như uốn xoăn, uốn cụp hay để tự nhiên. Được xem là kiểu tóc hoàn hảo giúp cho những cô nàng có tóc mỏng trở nên dày và bồng bềnh hơn. Ngoài ra, kiểu tóc này còn giúp khuôn mặt của bạn cân đối hơn, che được những khuyết điểm và góc cạnh chưa hoàn hảo trên khuôn mặt của bạn.

Mái thưa khá phù hợp với các cô gái chất tóc mỏng và thưa, ngoài ra tóc dài này còn đem lại cảm giác thoải mái khi vào hè nóng bức. Ngày nay tóc thưa có rất nhiều biến tấu đa dạng khác nhau ví dụ: tóc dài mái thưa kết hợp uốn sóng nước, xoăn lọn to, nhỏ,... giúp bạn dễ dàng biến tấu theo các phong cách khác nhau, sở thích khác.

Tóc xoăn gợn sóng Hàn Quốc

Kể từ khi làn sóng văn hóa Hàn Quốc phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, các kiểu tóc, trang điểm và thời trang luôn được chị em đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt kiểu tóc uốn gợn sóng Hàn Quốc lọn to rất được yêu thích. Đó là nhờ sự nữ tính và tự nhiên, giúp gương mặt bạn trở nên mềm mại, nữ tính hơn, khắc phục mái tóc mỏng dẹt bết dính tạo nên hiệu ứng mái tóc bồng bềnh và trông dày hơn.

Tóc pixie

Khi có mái tóc mỏng, những kiểu tóc pixie uốn xoăn nhẹ sẽ là kiểu tóc lý tưởng mà bạn nên lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn dịch vụ bấm phồng chân tóc để phần đầu trông tròn hơn, tránh trường hợp tóc ôm quá sát vào đầu, tạo cảm giác tóc ít và ọp ẹp. Tóc pixie cho tóc mỏng là lựa chọn tuyệt vời để khắc phục khuyết điểm vốn có của mái tóc.

Đặc biệt với các nàng tóc mỏng nên tráng xa những kiểu tóc quá dài, thẳng, mái dày hay các kiểu nhuộm highlight. Vì đối với các nàng tóc mỏng thì chúng không những không làm cho các nàng trở nên cá tính mà ngược lại càng lộ rõ khuyết điểm đấy.

Nhưng nên nhớ, trước khi muốn tạo kiểu tóc đẹp, các nàng phải chăm sóc tóc thật tốt để tóc dày lên và khỏe mạnh hơn ngay từ bên trong. Chúc các nàng thành công!