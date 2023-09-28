3 nguyên nhân 'bất di bất dịch' gây rụng tóc và cách khắc phục: Bạn đừng bỏ lỡ!

Tóc rụng là tình trạng rụng tóc do yếu tố bẩm sinh hoặc nhiều yếu tố bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Mặc dù rụng tóc không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có nhiều ý kiến ​​kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức rằng đó là một “căn bệnh”. Vì đây là một vấn đề về thẩm mỹ nên nó có thể gây căng thẳng cho mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính, đồng thời cũng có thể có tác động tiêu cực về mặt cảm xúc.

Chứng hói đầu ở nam giới là do yếu tố di truyền, tức là do ảnh hưởng của nội tiết tố nam. Nó phổ biến đến mức chiếm 80-90% tổng số trường hợp rụng tóc và phần tóc mái bắt đầu bong ra theo hình chữ M và vùi vào hai bên trán.

Giáo sư Noh Young-seok thuộc Khoa Da liễu tại Bệnh viện Đại Học Eulji – Trường Hàng Đầu Về Y Khoa Tại Daejoon (Hàn Quốc) cho biết: “Nội tiết tố nam testosterone được chuyển đổi thành một loại hormone gọi là dihydrotestosterone trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể, hormone này làm co nang lông và tăng tiết bã nhờn”. Ông giải thích thêm: "Khi bạn gãi da đầu, móng tay sẽ bị ướt do có bã nhờn. Nếu bạn bị gàu, đây có thể là dấu hiệu báo trước chứng hói đầu ở nam giới".

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Chứng hói đầu ở nữ giới thường là telogen effluvium, một dạng rụng tóc đặc trưng bởi hiện tượng tóc mỏng hoặc lượng tóc rụng tăng bất thường. Sau 24 giờ gội đầu, nếu bạn giật nhẹ khoảng 20 sợi tóc và có trên 5 sợi rụng thì có thể tóc đang ở giai đoạn tiền telogen effluvium.

Không giống như rụng tóc kiểu nam, rụng tóc kiểu nữ hiếm khi khiến tóc phía trước bị rụng hoặc ảnh hưởng đến chân tóc. Tuy nhiên, nó xuất hiện dưới dạng giảm độ dày hoặc mật độ tóc nói chung. Đôi khi nó được mô tả là "diện mạo cây Giáng sinh" vì có thể nhìn thấy rất nhiều da đầu giữa các sợi tóc tập trung xung quanh phần chia đôi khi nhìn từ trên xuống.

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Rụng tóc từng vùng là một loại bệnh tự miễn gây rụng tóc do phản ứng đào thải tóc. Nguyên nhân chưa rõ ràng nhưng nhiều nghiên cứu rằng bệnh tự miễn này không nhận ra mái tóc của chính mình là một phần cơ thể và tấn công khiến tóc rụng đi.

Nói chung, chứng hói đầu ở nam giới là do nội tiết tố gây ra nên phải sử dụng thuốc ức chế nội tiết tố. Bạn chỉ cần uống thuốc mỗi ngày một lần. Nếu kết hợp với phương pháp kích thích và nuôi dưỡng tóc bằng thuốc bôi sẽ thấy kết quả nhanh hơn.

Thông thường, nếu bạn uống thuốc khoảng 3 tháng thì tóc sẽ ít rụng hơn và sau khi uống khoảng 6 tháng thì lông tơ sẽ bắt đầu mọc ra. Nếu bạn thường xuyên nhìn vào gương và lo lắng không biết khi nào tóc sẽ mọc thì sự căng thẳng có thể khiến tóc bạn rụng nhiều hơn, vì vậy tốt nhất bạn nên uống thuốc mỗi ngày và thư giãn suy nghĩ.

Trong trường hợp rụng tóc kiểu nữ, không giống như kiểu nam, nội tiết tố nữ thực sự đóng vai trò tốt trong việc ngăn ngừa rụng tóc. Phụ nữ uốn và nhuộm tóc nhiều hơn nam giới, các vấn đề về dinh dưỡng do mang thai hoặc ăn kiêng nhanh gây rụng tóc do tóc bị tổn thương. Vì vậy, rất nhiều protein chủ yếu được sử dụng cho chứng rụng tóc ở phụ nữ.

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Thực phẩm nào tốt cho người rụng tóc?

"Thực phẩm tốt cho tóc rụng", "thực phẩm dưỡng tóc", "điều trị rụng tóc",... Khi bạn tìm kiếm về chứng rụng tóc trên các trang web khác nhau, đây là những cụm từ tìm kiếm có liên quan mà bạn nghĩ đến. Đậu đen, rong biển và trà xanh thường được xuất hiện trong các bảng tìm kiếm này.

Tất nhiên, chúng ta không thể kết luận rằng việc ăn những thực phẩm này là hoàn toàn không có tác dụng. Tuy nhiên, vì bạn cần ăn một lượng rất lớn trong mỗi bữa ăn mới có hiệu quả nên khó có thể tin rằng những bài thuốc dân gian này có thể khắc phục hoàn toàn tình trạng rụng tóc.

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Điều quan trọng là một khi tình trạng rụng tóc tiến triển thì rất khó có thể phục hồi hoàn toàn về trạng thái ban đầu và là bệnh có thể điều trị được. Vì vậy, nếu bạn bỏ lỡ thời gian điều trị thì quá trình hồi phục cũng có thể kéo dài hơn.

Đặc biệt, nếu bạn thiếu tự tin, cảm thấy chán nản hoặc gặp các vấn đề tâm lý như né tránh xã hội, bạn đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ chuyên khoa và được điều trị. Giáo sư Noh Young-seok cho biết: “Nếu bạn cảm thấy mình rụng nhiều tóc, bạn có thể nghi ngờ mình bị rụng tóc” và khuyên: “Thay vì lo lắng, trước tiên hãy đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị chuyên môn nhất để khắc phục tình trạng rụng tóc".