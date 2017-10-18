3 bước trị mụn cóc bằng nha đam đơn giản nhất

Làm đẹp 18/10/2017 19:57

Nha đam vốn được biết có nhiều tác dụng vừa làm đẹp, vừa chữa bệnh tuyệt vời, đặc biệt, nếu các bạn chưa biết thì trị mụn cóc bằng nha đam cũng rất hiệu quả, nếu đang cần tìm cách chữa mụn cóc nhanh lành, không để sẹo, các bạn đừng bỏ qua cách này nhé.

Mẹo trị mụn cóc bằng nha đam cũng khá đơn giản, cốt yếu là các bạn lấy gel nha đam bôi lên mụn cóc mỗi ngày là đã có thể khiến mụn cóc biến mất chỉ sau 1-2 tuần rồi do trong nha đam có axit malic nên nó sẽ giúp làm sạch mụn dần dần, bên cạnh đó, tính sát khuẩn và gây tê cũng giúp các bạn vừa điều trị mụn cóc, giảm đau đớn và nhanh lành vết thương hơn nhiều lần khi trị mụn cóc bằng nha đam đấy nhé. 

Hướng dẫn cách trị mụn cóc bằng nha đam 

Mụn cóc là những khối u nhỏ sẫm màu, sần sùi, thường mọc ở tay, chân, thậm chí là ở mặt, có khả năng tự lây lan từ vùng da này sang vùng da khác. Ảnh hưởng của mụn cóc tới sức khỏe là không đáng kể, nhưng chúng gây cộm, vướng víu và mất thẩm mĩ. Do đó, việc điều trị mụn cóc là cần thiết. Có rất nhiều cách trị mụn cóc hiện đại như đốt lạnh, phẫu thuật,... Ngoài ra cũng có những cách sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên như: tía tô, tỏi,...Trị mụn cóc bằng nha đam một phương pháp khá hiệu quả để loại bỏ mụn cóc. Hãy cùng tham khảo cách trị mụn cóc bằng nha đam sau nhé.

Mẹo trị mụn cóc bằng nha đam đơn giản
Mẹo trị mụn cóc bằng nha đam đơn giản. Ảnh: Internet

Bước 1: Làm sạch vùng da bị mụn cóc

Trước hết chúng ta cần phải điều trị mụn cóc ở phía ngoài và tránh làm lây lan mụn cóc ra các vùng da xung quanh. Bạn cần phải làm sạch các vùng da bị mụn cóc trước. Cách làm sạch da khá đơn giản. Dùng cồn 90 độ hoặc nước muối sinh lý rửa sạch vùng da bị mụn. Sau đó bạn có thể thêm gel nha đam để tránh da bị khô. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Lau khô bằng khăn mềm.

Bước 2: Loại bỏ các mụn cóc bằng nha đam

Xoa lên vùng da bị mụn cóc mỗi ngày giúp trị mụn cóc bằng nha đam nhanh chóng
Xoa lên vùng da bị mụn cóc mỗi ngày giúp trị mụn cóc bằng nha đam nhanh chóng. Ảnh: Internet

Có 2 cách để trị mụn cóc bằng nha đam.

  • Cách 1: Loại bỏ mụn cóc từ từ bằng cách đắp gel nha đam tươi lên vùng da bị mụn rồi băng lại. Để trong 2-3 tiếng thì tháo ra rửa sạch, thực hiện 2 lần/ngày. Phương pháp này có hiệu quả hạn chế và thời gian kéo dài. Sẽ mất từ 2- 4 tuần để loại bỏ mụn cóc, hoặc cũng có thể lâu hơn tùy vào cơ địa từng người. 
  • Cách 2: Sử dụng gel nha đam như một loại thuốc phụ trợ. Bạn sẽ loại bỏ mụn cóc bằng các phương pháp vật lý như đốt lạnh, đốt điện, phẫu thuật, laser,....Sau đó, bạn sử dụng gel nha đam để sát trùng vết thương và các vùng da xung quanh. Chỉ sau một vài ngày, vết thương sẽ lành lại mà không để lại sẹo do tác dụng của gel nha đam.

Bước 3: Uống gel nha đam để vừa đẹp da vừa tăng cường sức đề kháng

Uống nước nha đam cũng giúp trị mụn cóc nhanh hơn
Uống nước nha đam cũng giúp trị mụn cóc nhanh hơn. Ảnh: Internet

Gel nha đam rất giàu dinh dưỡng, và nó hoàn toàn có thể hấp thụ theo đường tiêu hóa. Việc uống gel nha đam sẽ giúp da bạn đẹp hơn, cơ thể bạn sẽ có thêm dinh dưỡng và bổ sung một lượng chất kháng khuẩn tương đối. Do vậy, bạn sẽ không còn lo sợ bị virus HPV tấn công nữa. Nhưng chỉ nên dùng lượng vừa đủ, không nên uống quá nhiều sẽ gây ra tình trạng tiêu chảy. 

Những lưu ý khi trị mụn cóc bằng nha đam 

  • Nên thử da tay trước khi trị mụn cóc bằng nha đam để xác định bản thân có bị dị ứng với nó không. Một vài trường hợp ghi nhận bị dị ứng nha đam gây ra khó thở, tức ngực, da nổi mẩn vùng tiếp xúc. 
  • Hạn chế chỗ bị mụn tránh tiếp xúc với nước giảm tình trạng bị nhiễm khuẩn.
  • Đặc biệt lưu ý, phụ nữ đang mang thai và cho con bú muốn trị mụn cóc bằng nha đam thì chỉ dùng để bôi ngoài, tuyệt đối không được uống vì chúng sẽ gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non cũng như tiêu chảy ở mẹ. Nha đam cũng được chứng minh là không tốt cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.
  • Thực tế thì nha đam có tác dụng trị mụn cóc nhưng diễn ra trong thời gian dài, nên kết hợp với những nguyên liệu khác như tỏi, lá tía tô, vỏ chuối, vôi,...để tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian trị mụn cóc hơn các bạn ạ.

Chúc các ban áp dụng cách trị mụn cóc bằng nha đam thành công, tạm biệt những nốt mụn cóc nhanh nhất nhé. 

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