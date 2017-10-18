3 bước trị mụn cóc bằng nha đam đơn giản nhất

Mẹo trị mụn cóc bằng nha đam cũng khá đơn giản, cốt yếu là các bạn lấy gel nha đam bôi lên mụn cóc mỗi ngày là đã có thể khiến mụn cóc biến mất chỉ sau 1-2 tuần rồi do trong nha đam có axit malic nên nó sẽ giúp làm sạch mụn dần dần, bên cạnh đó, tính sát khuẩn và gây tê cũng giúp các bạn vừa điều trị mụn cóc, giảm đau đớn và nhanh lành vết thương hơn nhiều lần khi trị mụn cóc bằng nha đam đấy nhé.

Hướng dẫn cách trị mụn cóc bằng nha đam

Mụn cóc là những khối u nhỏ sẫm màu, sần sùi, thường mọc ở tay, chân, thậm chí là ở mặt, có khả năng tự lây lan từ vùng da này sang vùng da khác. Ảnh hưởng của mụn cóc tới sức khỏe là không đáng kể, nhưng chúng gây cộm, vướng víu và mất thẩm mĩ. Do đó, việc điều trị mụn cóc là cần thiết. Có rất nhiều cách trị mụn cóc hiện đại như đốt lạnh, phẫu thuật,... Ngoài ra cũng có những cách sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên như: tía tô, tỏi,...Trị mụn cóc bằng nha đam một phương pháp khá hiệu quả để loại bỏ mụn cóc. Hãy cùng tham khảo cách trị mụn cóc bằng nha đam sau nhé.