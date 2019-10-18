Những công dụng và lợi ích mà khoai lang tím mang lại cho sức khỏe.

Khoai lang tím mang trong mình rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Đặc biệt khoai lang tím cũng là thực phẩm rất được ưa chuộng trong đời sống hàng ngày. Vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn đều có thể sử dụng vì nó sẽ mang lại cho bạn những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

Nếu như biết được tác dụng của khoai lang tím thì bạn sẽ bất ngờ đấy! Bởi vì sao? Trong khoai lang tím bao nhiêu calo bạn biết không? Theo các chuyên gia thì trong 100g khoai lang chứa khoảng 86 calo, ít hơn lượng calo trong khoai từ và khoai tây. Lượng khoai lang có calo nhiều hay ít còn phụ thuộc vào khối lượng của củ khoai.

Khoai lang mật có rất nhiều dưỡng chất và khá khó trồng. Do đó, khoai lang mật được coi như một món thượng phẩm. Để có thể sử dụng được hết các dưỡng chất trong khoai lang mật, thì sau khi thu hoạch bạn nên để một thời gian cho khoai mật héo đi. Như vậy thì lượng mật đường trong khoai sẽ dồi dào, lúc này bạn có thể sử dụng khoai để làm nguyên liệu chính cho các món ăn không đường.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều giống khoai lang khác nhau như:

Để có thể sử dụng được hết các dưỡng chất trong khoai lang mật, thì sau khi thu hoạch bạn nên để 1 thời gian cho khoai mật héo đi - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang trắng

Khoai lang trắng thường mọc ở vùng đồi núi nên chứa nhiều chất xơ và lượng đường trong khoai cũng khá ít. Trong khoai có chứa thành phần Caiapo giúp kiểm soát tốt lượng đường máu và cholesterol cho bệnh đái tháo đường tuýp 2. Đặc biệt, tại Nhật Bản chất này đã được điều chế thành dược phẩm bổ sung dành cho những bệnh nhân đái tháo đường.

Trong khoai có chứa thành phần Caiapo giúp kiểm soát tốt lượng đường máu và cholesterol - Ảnh minh họa: Internet

Củ khoai lang tím

Khoai lang tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ nên còn có tên gọi khác là khoai lang Peru, tên khoa học là Solanum andigenum. Khoai lang tím chứa nhiều anthocyanin. Phần vỏ của khoai có chứa chất anthocyanin nhiều hơn trong ruột. Đặc biệt, màu nạc bột khoai có màu sậm, chứa nhiều anthocyanin hơn.

Khoai lang tím - Lợi ích bất ngờ của việc ăn khoai lang tím mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, tác chất anthocyanin có thể cắt được cơn đau tim, giảm thiểu các tổn đến thương não liên quan đột quỵ và ngăn cản sự tạo thành các cục máu đông trong lòng mạch máu.

2.Nguồn gốc.

Khoai lang tím có tên khoa học là Solanum andigenum, thuộc loài thân thảo dạng dây leo sống lâu năm có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Khoai lang tím có các củ hình thuôn dài, lớp vỏ có thể mang màu tím, vàng, đen hoặc trắng bởi chúng có đến hàng trăm loại khác nhau. Khoai lang tím dần được nhiều người yêu thích bởi mùi vị thơm ngon, màu tím đặc trưng và những giá trị dinh dưỡng từ chúng.

Giá trị dinh dưỡng

Loại rau củ này cũng là một nguồn tốt của: Mangan Đồng Kali Phốt pho Vitamin B6 Vitamin B5 Biotin Chất dinh dưỡng trên mỗi khẩu phần ăn Một khẩu phần ½ chén khoai lang luộc chứa: Lượng calo: 125 Chất đạm : 2 gam Chất béo : 0 gram Carbohydrate : 29 gram Chất xơ : 4 gam Đường: 9 gam Để so sánh, 130 gram khoai lang sống (một củ khoai lang dài 5 inch) chứa: Lượng calo: 112 Chất đạm : 2 gam Chất béo : 0 gram Carbohydrate : 26 gram Chất xơ : 4 gam Đường: 5 gam



Ngoài ra trong khoai lang tím còn chứa một lượng các chất khác như: sắt, natri, protein, anthocyanins,...

Tại sao chúng lại có màu tím?

Không, chúng không được nhuộm. Màu tím hoàn toàn tự nhiên. Nó là kết quả của một chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, chất chống oxy hóa tương tự chịu trách nhiệm tạo ra màu sắc của bắp cải đỏ, rượu vang đỏ và súp lơ tím .

Khoai lang tím giảm cân



Khoai lang tím có tác dụng giảm cân

Công dụng của khoai lang tím đầu tiên phải kể đến là giảm cân. Các chị em phụ nữ hầu hết đều rất thích thú với điều này khi biết rằng trong khoai lang tím chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, B, C, E, protein, axit amin, tinh bột, sắt, magie, kẽm, canxi...

Trung bình trong 10g khoai lang có chứa 02g chất béo, tương đương ¼ bát cơm và chứa 20% hàm lượng kali so với một quả chuối, lại rất tốt cho hệ tiêu hóa nên khoai lang tím giảm cân luôn được xếp vào nhóm thực phẩm làm đẹp an toàn.

Khoai lang tím có tốt cho trẻ?



Khoai lang tím có tốt cho trẻ?

Tác dụng của khoai lang tím ngoài giúp giảm cân cho chị em phụ nữ thì còn một công dụng khác nữa hầu hết mọi người đều thắc mắc là khoai lang tím có tốt cho trẻ?

Nhờ lượng canxi, Phốtpho, sắt, vitamin K, B6, E, C và các khoáng chất dồi dào giúp bé tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch cũng như phát triển toàn diện trí não và thể chất, lại có tính lợi sữa cao mà các món ăn từ củ khoai lang và lá khoai lang được rất nhiều mẹ bỉm tin dùng.

Đối với những bé đủ 6 tháng, món khoai lang được đưa vào thực đơn ăn dặm với nhiều biến tấu khác nhau nhờ vào vị ngọt nhẹ, giàu chất xơ chống táo bón và có nhiều men tiêu hóa kích thích bé ăn ngon.

Thông thường, các mẹ thường nghiền khoai lang tím kết hợp ăn với cháo hoặc nấu cùng với cháo cho bé dưới 6 tháng. Với các bé lớn hơn thì có thực đơn phong phú hơn, bé có thể ăn khoai cắt miếng, khoai bọc đường, mứt khoai, chè khoai…

Tác dụng của khoai lang tím với bà bầu



Tác dụng của khoai lang tím đối với bà bầu

Tác dụng của khoai lang tím với bà bầu góp phần quan trọng vào việc duy trì một thai kỳ khỏe mạnh với nhiều công dụng thần kỳ, cụ thể như sau:

Phòng ngừa táo bón

Trong khoai lang có lượng chất xơ rất lớn rất hiệu quả trong nhuận tràng, nhờ đó có khả năng trị được căn bệnh thường thấy ở các mẹ bầu là táo bón.

Tăng sức đề kháng

Mẹ bầu trong giai đoạn thai kỳ có sức đề kháng suy giảm rất dễ mắc phải các bệnh cảm cúm do thời tiết thay đổi nhưng lại không thể điều trị bằng thuốc. Do đó việc tăng sức đề kháng từ khoai lang tím là rất cần thiết.

Các chất có trong loại thực phẩm này như sắt, vitamin D và nhiều dưỡng chất khác trong khoai lang cũng góp phần tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn gây bệnh.

Khoai lang tím chứa nhiều dưỡng chất cho cơ thể

Phòng ngừa ốm nghén

Lượng vitamin B6 có tác dụng ngừa ốm nghén rất tốt, trung bình trong 1 chén khoai lang tím nấu chín chứa khoảng 0.6mg vitamin B6 đáp ứng được 1/3 nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của mẹ trong thời kỳ thai nghén.

Phòng ngừa tiểu đường

Do không chuyển hóa trực tiếp thành đường trong máu mà khoai lang là lựa chọn cho những mẹ bầu bị tiểu đường trong thai kỳ, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Kiểm soát cân nặng

Hiện tượng tăng cân chóng mặt trong thai kỳ vào những tháng cuối khiến nhiều mẹ bầu lo âu về khả năng phục hồi lại vóc dáng sau sinh. Do đó, ăn khoai lang không những giúp mẹ cảm thấy no nhanh làm hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể, kiểm soát được cân nặng.

Tốt cho trí não thai nhi

Nguồn choline có trong khoai lang tím đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển trí não của thai nhi, đặc biệt là khả năng ghi nhớ của hệ thần kinh và giúp giảm nguy cơ dị tật ở thai nhi.

Công dụng chữa bệnh của khoai lang tím



Công dụng chữa bệnh của khoai lang tím

Khoa lang tím có nhiều dưỡng chất, vị ngọt dễ dùng nên được ưa chuộng trong y học. Công dụng chữa bệnh của khoai lang tím còn chứa nhiều chất chống oxy hóa nên rất tốt cho sức khỏe.

Giảm huyết áp

Khoai lang tím được biết đến trong y học là đứng đầu trong việc phòng ngừa bệnh cao huyết áp. Trong khoai lang tím có chứa hợp chất như thuốc hạ huyết áp ACF inhibitor và các hợp chất hữu ích khác được người dân Nhật Bản dùng như một loại thực phẩm, một vị thuốc quý để phòng chữa bệnh.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tốt nhất của khoai lang thì không nên nướng vì các thành phần chống oxy hóa có tác dụng chống lại sự tấn công của các tế bào gốc tự do sẽ bị giảm đi. Nếu dùng khoai lang cùng với kem bơ thực vật cũng sẽ đẩy lùi công dụng thực sự của khoai lang trong điều trị huyết áp.

Trị bệnh tim mạch

Chắc hẳn bạn chưa biết vỏ của khoai lang tím có chứa chất anthocyanins nhiều hơn trong ruột cùng củ khoai lang. Chất anthocyanin có thể cắt được cơn đau tim, giảm thiểu các tổn thương não liên quan đột quỵ và ngăn cản sự tạo thành các cục máu đông trong lòng mạch máu (nguyên nhân dẫn đến tắc mạch, gây tai biến mạch máu não và những cơn nhồi máu cơ tim đột ngột), hạn chế sự suy giảm sức đề kháng.

Cải thiện chức năng gan

Củ khoai lang phơi khô chứa rất nhiều chất mangan, choline, canxi và vitamin A, B chống nhiễm mỡ, giảm nồng độ men gan và các bệnh về gan. Nếu thiếu vitamin này có thể dẫn đến hỗn loạn chuyển hóa gan, nhiễm mỡ gan, xơ gan.

Trị đái tháo đường

Do trong khoai lang tím chứa rất ít chất béo và lượng anthocyanin rất có lợi trong việc điều hòa lượng đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường.

Điều trị ung thư

Cũng chất anthocyanin dồi dào và những hợp chất chống oxy hóa, chống lão hóa có trong thành phần của loại thực phẩm này mà chúng có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, bướu, giảm nguy cơ đột quỵ và nguy cơ mắc phải chứng ung thư.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Trong khoai lang chứa nhiều chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột. Do đó, ăn khoai lang tím sẽ trị được chứng táo bón rất hiệu quả.

Giảm viêm

Chất choline trong khoai lang rất cần thiết cho việc giảm viêm, giảm đau cơ, tăng cường trí nhớ, giúp ngủ ngon giấc. Choline cũng góp phần duy trì cấu trúc màng tế bào, hỗ trợ dẫn truyền xung thần kinh. Đồng thời choline giúp cơ thể hấp thụ chất béo và làm dịu các chứng viêm kinh niên.

Ngăn ngừa nếp nhăn

Khoai lang tím rất giàu beta carotene, vitamin B1, vitamin C, Ca, Mg và các chất dinh dưỡng khác và cũng nhờ có anthocyanins có tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn ngừa mỏi mắt.

Trị vàng da

Theo các chuyên gia, ăn thường xuyên cháo khoai lang tím với gạo nếp hoặc bột ngô sẽ có tác dụng giảm bệnh vàng da, đồng thời giúp cho làn da trở nên sáng láng.

Tuy nhiên, đối với bất cứ loại thực phẩm tốt như thế nào đi chăng nữa thì việc sử dụng một liều lượng vừa đủ mới phát huy triệt để công dụng của chúng. Vì thế, chúng ta không nên ăn quá nhiều vì nếu để dư thừa lượng dinh dưỡng trong loại thực phẩm này, chẳng hạn như với bà bầu mà dư quá nhiều vitamin A sẽ có thể gây sảy thai, thai chết lưu, dị tật thai nhi…

Khoai lang tím phong phú trong việc chế biến, tuy nhiên không nên ăn sống vì lớp tinh bột bên ngoài của khoai lang không được làm chín sẽ dẫn đến hại cho hệ tiêu hóa gây ra các biến chứng như ợ nóng, đầy hơi. Đặc biệt không nên kết hợp ăn cùng dưa chua, củ cải muối vì dùng chung sẽ sản sinh ra axit gây khó chịu cho dạ dày.

Khoai lang tím có khả năng phòng ngừa ung thư

Để cơ thể hấp thụ tác dụng của khoai lang tím tốt nhất thì chúng ta nên ăn vào buổi trưa vì canxi trong khoai lang cần 4 – 5 giờ để hấp thụ hết vào cơ thể. Như thế sẽ có thời gian để lượng dưỡng chất này vào cơ thể trước khi sử dụng sản phẩm khác cho bữa tiếp theo.

Cách bảo quản khoai lang tím

Bạn có thể bảo quản khoai lang tím giống như cách bảo quản khoai thông thường : ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhưng hãy nhớ rằng chúng có tuổi thọ ngắn hơn khoai tây thông thường. Khoai lang tím sẽ để được từ một đến hai tuần khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát - nơi ấm hơn nhiệt độ tủ lạnh và mát hơn nhiệt độ phòng.

Món ăn ngon từ khoai lang tím

Bánh trung thu khoai lang tím

Bạn có thể làm bánh trung thu từ khoai lang tím. Bánh trung thu khoai lang tím có lớp vỏ bùi bùi, ngọt nhẹ, vừa dễ ăn lại vô cùng bổ dưỡng, màu tím của khoai lang hòa cùng màu vàng của nhân bánh vô cùng bắt mắt.

Xem : cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh ngon tuyệt.

Chè khoai lang dẻo.

Món chè được biết bao người yêu thích đó là chè khoai lang dẻo. Kết hợp với vị béo ngạy từ nước cốt dừa tạo nên món chè ngon tuyệt.

Các món bánh khoai lang tím.

Giống như chè khoai lang tím bạn có thể sử dụng khoai lang tím làm các món bánh khác nhau.

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Rất nhiều những món từ khoai lang tím bạn có thể tham khảo thêm trên internet.

Nhìn chung thì khoai lang tím có giá thành khá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng là rất lớn. Có thể khẳng định rằng hiện nay khoai lang tím như một món ăn vừa bổ vừa rẻ đáng để các bạn thêm vào thực đơn vào bếp nhà mình.