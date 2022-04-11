Màu sắc ảnh hưởng thế nào đến tâm trạng của bạn? Những sự thật sau sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ

Màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất trong quang phổ ánh sáng và khá bắt mắt nên nó được sử dụng trong các biển báo giao thông trên khắp thế giới.

Một số người cho rằng màu đỏ có thể thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ về thể chất và cảm xúc. Màu đỏ dễ thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng, năng lượng cho con người.

Màu vàng là màu khó đọc nhất đối với mắt và não của con người, do đó, nến đặt quá nhiều màu vàng trong một không gian cụ thể có thể gây buồn nôn hoặc đau đầu.

Một số người cho rằng màu vàng giúp trí tuệ hoạt động tốt hơn và có thể tăng năng lượng của cơ bắp, nhưng không có dữ liệu khoa học nào chứng minh điều này.

Màu vàng là một màu có thể làm tăng sự tập trung, vì vậy nhiều sổ tay được dùng cho việc học tập, ghi chép công việc có màu vàng. Ngoài ra, màu sắc này còn gây cảm giác vui vẻ và lạc quan nên được nhiều người ưa chuộng.

3. Màu xanh lam

Màu xanh lam là màu mang lại cảm giác yên bình, thoải mái và chuyên nghiệp. Trên thực tế, màu xanh lam có tác dụng thư giãn nên nhiều người có xu hướng trang trí phòng của mình với màu xanh lam.

Mặt khác, nếu bạn cảm thấy màu xanh lam là một màu thể hiện sắc thái lạnh nhạt và thờ ơ, nó có thể gợi cho bạn cảm xúc buồn bã. Về mặt sinh lý học, tiếp xúc lâu với màu xanh lam làm giảm sự trao đổi chất và khiến nhịp tim giảm xuống dưới mức bình thường.

4. Màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây là một màu trung tính trong quang phổ ánh sáng và thường được sử dụng trong bệnh viện vì nó tạo ra một bầu không khí ấm áp, lành mạnh. Màu xanh lá cây có liên quan mật thiết đến thiên nhiên và là màu sắc dễ nhận biết nhất bằng mắt. Màu xanh lá cây còn mang lại cảm giác của sự tự tin, hòa bình, an toàn và kiểm soát.

5. Màu trắng

Màu trắng là màu hay được dùng nhất trong lĩnh vực y tế vì nó mang lại cảm giác sạch sẽ, không có mầm bệnh. Ngoài ra, vì nó là một màu liên quan đến sự tinh khiết, ngây thơ, nên thường được dùng khi bạn muốn để lại ấn tượng tốt.

Theo Step To Health