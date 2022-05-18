5 loại thực phẩm chống oxy hóa tự nhiên mà bạn nên ăn thường xuyên

Khi quá trình oxy hóa diễn ra, các tế bào già đi nhanh chóng và có thể xảy ra nhiều bệnh ung thư và bệnh thoái hóa khác nhau.

Khi quá trình oxy hóa diễn ra, các tế bào già đi nhanh chóng và có thể xảy ra nhiều bệnh ung thư và bệnh thoái hóa khác nhau. Vì lý do này, chất chống oxy hóa gần đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Chất chống oxy hóa về cơ bản đóng một vai trò trong việc ngăn chặn các tế bào khỏi quá trình lão hóa. Sau đây là 5 loại thực phẩm chống oxy hóa do 'MSNBC.com' giới thiệu. Trứng Ảnh minh họa: Internet Lòng đỏ trứng chứa một chất chống oxy hóa mạnh gọi là lutein. Có nhiều lutein trong rau bina hơn trong lòng đỏ trứng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lutein trong lòng đỏ trứng được cơ thể hấp thụ tốt hơn gấp 3 lần so với trong rau bina.

Pasta nguyên hạt Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mì ống làm từ ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo hoặc lúa mì, có nhiều chất chống oxy hóa gấp ba lần mì ống thông thường. Mì ống nguyên hạt đặc biệt hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các chuyên gia thậm chí còn mô tả rằng "ăn ngũ cốc nguyên hạt giống như uống thuốc để ngăn ngừa huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ".

Đậu đóng hộp Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu cho thấy đậu khô rất giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, đậu nấu chín trong hộp có chứa lượng chất chống oxy hóa tương tự. Đặc biệt, các loại đậu sẫm màu như đậu đen rất giàu chất phytochemical. Chất phytochemical là chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư và cũng đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa lão hóa tế bào. Sữa chua Ảnh minh họa: Internet Một cốc sữa chua ít béo chứa nhiều vitamin B2 như một cốc rau bina. Bản thân vitamin B2 không hoạt động như một chất chống oxy hóa, nhưng nó có vai trò kích hoạt các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Nếu bạn tiêu thụ đủ vitamin B2, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tim, ung thư và các bệnh mãn tính khác. Sữa hữu cơ Sữa chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau, bao gồm vitamin E, lutein và beta-carotene. Sữa hữu cơ đặc biệt giàu chất chống oxy hóa. Nếu bạn không thích sữa, các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như phô mai làm từ sữa hữu cơ, cũng là một sự thay thế tốt. (Theo Kormedi)

4 lợi ích sức khỏe của dầu oliu mà bạn nên bỏ túi ngay kẻo 'muộn' Dầu ô liu trong chế độ ăn Địa Trung Hải được biết đến với đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất khác nhau trong dầu oliu hoạt động chống lại nhiều triệu chứng viêm nhiễm trên cơ thể.

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