Xử phạt Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh vì xây dựng không phép

Với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép tại dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện, quận 9, TP.HCM, Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh đã bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt hành chính.

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành quyết định số 314/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh (Công ty Thành phố Xanh), chủ đầu tư dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện (thuộc địa bàn phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9).

Theo đó, Công ty Thành phố Xanh bị xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép đối với công trình yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện đã thi công cọc bê tông cốt thép và thi công một phần cốt pha sàn tầng trệt tại lô đất II.1 (A7); II.2 (A8); II.3 (A9); II.4 (A10).

Chủ đầu tư dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện bị phạt 40 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép.

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu Công ty Thành phố Xanh dừng thi công xây dựng toàn bộ công trình tại các lô đất nói trên. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, công ty phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

“Hết thời hạn 60 ngày, Công ty Thành phố Xanh không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng được thì áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Sau khi được cấp giấy phép xây dựng công trình, phần công trình xây dựng không phù hợp giấy phép xây dựng thì Công ty Thành phố Xanh phải tháo dỡ công trình, phần công trình đó mới tiếp tục xây dựng…”, quyết định xử phạt nêu rõ.

Theo tìm hiểu của Phụ nữ Sức khoẻ, dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện được quy hoạch trên diện tích 312,12ha, được UBND TP.HCM ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 và giao cho Công ty Thành phố Xanh làm chủ đầu tư.

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