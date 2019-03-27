Vi phạm quản lý đất đai, loạt cán bộ Công ty Tân Thuận bị kỷ luật

Không gian sống 27/03/2019 21:30

Nhiều cán bộ và nguyên lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận, doanh nghiệp có 100% vốn của Thành uỷ TP.HCM, bị kỷ luật liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai, kinh doanh BĐS, quản lý doanh nghiệp…

Chiều 27/3, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM cho biết vừa thi hành kỷ luật đối với loạt cán bộ, nguyên lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) từ hình thức khiển trác đến khai trừ Đảng. 

Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Thành phố đã quyết định khai trừ Đảng với ông Trần Công Thiện, nguyên Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá BĐS kinh doanh của công ty. 

Cách chức Đảng uỷ viên cơ quan Văn phòng Thành uỷ đối với ông Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng Quản lý – Đầu tư kinh doanh vốn, văn phòng Thành uỷ. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận.

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Loạt cán bộ và nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận bị lỷ luật trong vụ chuyển nhượng dự án Khu dân cư Phước Kiển. 

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Tấn Hải, phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng xây dựng giá BĐS kinh doanh và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng xây dựng giá BĐS kinh doanh của công ty. 

Ngoài ra, ông Phan Thanh Tân, Phó Chánh văn phòng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Thành uỷ cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM, các cá nhân nói trên đã có khuyết điểm, vi phạm quy định của Thành uỷ về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố. 

Vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh BĐS, quản lý doanh nghiệp trong việc thẩm định, tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển và hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư ven sông. 

Bên cạnh đó, những cá nhân trên đã tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương và trực tiếp biểu quyết việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn; không tham mưu kiểm tra, giám sát để cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường An Phú...

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Từ khóa:   kỷ luật cán bộ Công ty Tân Thuận quản lý đất đai

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