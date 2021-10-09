Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không gian sống 09/10/2021 07:08

Từ căn phòng thuê 10m2, chàng trai trẻ đã làm việc cật lực trong 10 năm để có thể xây dựng ngôi nhà mơ ước cho mẹ mình. Mới đây, tài khoản facebook có tên N.Q.T đã có những chia sẻ khiến cộng đồng Nghiện Nhà thích thú và ngưỡng mộ.

Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1

Bố mình mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc mình 3 tuổi, mẹ mình vừa lo chạy chữa cho bố vừa nuôi mình ăn học. Ngày bố mất, gia đình cũng ko còn gì, mọi thứ bán hết để lo chạy chữa cho bố. Để duy trì cuộc sống và hy vọng, mẹ con mình thuê một căn phòng 10m2 ở Hà Nội, mẹ đi làm nhiều việc từ sáng đến tối. Mình không muốn mẹ phải vất vả thêm nữa, năm 17 tuổi mình vào Sài Gòn, mẹ mình vẫn tiếp tục làm việc ở Hà Nội vì còn phải về quê chăm lo việc gia đình.

Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2 Kiến trúc sư trưởng của ngôi nhà
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3

Sau 10 năm hai mẹ con sống xa nhau, mình cũng dành dụm kiếm đủ tiền, mình nói với mẹ nghỉ làm, con có thể lo cho mẹ được rồi và đón mẹ vào Sài Gòn. Nhưng mẹ muốn về quê gần chị gần em, gần mộ bố. Mình mua được miếng đất nhìn ra cánh đồng mà mẹ thích. Mình tìm gặp ngay kiến trúc sư ngỏ lời giúp mình hoàn thiện “Nhà của mẹ”. Mình may mắn khi gặp được cặp đôi kiến trúc sư, 2 em như đọc được suy nghĩ và ước muốn của mẹ mình vậy. 2 em chăm chút tự tay lựa từng chất liệu, chở từng viên gạch và giám sát từng chi tiết trong thời gian thi công đến khi hoàn thiện.

Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4
Phòng khách gần gũi với thiên nhiên khi có khoảng vườn nhỏ ngăn cách với bếp.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 5
Hiên nhà có mái che mát mẻ cả ngày. 
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 6
 Cỏ do chính tay mẹ và dì của T. trồng.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 7
 Những cây bưởi vừa mát, vừa thơm, vừa rất 'tình'.

“Nhà của mẹ” xây trên diện tích 150m2 là ngôi nhà mái dốc mang dáng dấp của ngôi nhà cũ trước đây gia đình mình ở, không gian mở mà an toàn, nhìn ra cánh đồng yên bình, ánh sáng và thiên nhiên chan hoà, có căn bếp thuận tiện để mẹ thoải mái nấu nướng, có phòng ngủ ấm cúng. Hoàn thiện xong “Nhà của mẹ”, mẹ có nói với mình “Ngôi nhà là ước mơ cả đời của mẹ, không đâu thoải mái bằng nhà mình con à”. Trong ánh mắt của mẹ đã bớt nhiều ưu lo. Mình chỉ mong từ giờ sáng sáng mẹ uống trà tưới cây, chiều chiều mẹ làm bánh và nấu những món mẹ thích.

Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 8
 Phòng ăn nhìn ra được phòng khách, vì mẹ T. thích ở nhà ở góc nào thì cũng nhìn thấy nhau.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 9

Căn bếp tối giản, dụng cụ bếp được đựng hết trong tủ giúp căn bếp lúc nào cũng gọn gàng.

Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 10
 Ngồi ăn và nhìn ra cây lá.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 11
  Vì ở gần biển đất cát nên phải đổ một lớp đất lên rồi mới trồng.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 12
 Bồn rửa tay ở phòng ăn

Hình ảnh “Nhà của mẹ” do đích thân cặp đôi vợ chồng kiến trúc sư chụp. Mình xin phép được chia sẻ với mọi người. Mình cảm ơn và chúc mọi người luôn bình an bên mái ấm của mình.

Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 13
 Tầng trên với phòng ngủ áp mái.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 14
 Giường tròn thoải mái
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 15
Nét bình yên trong phòng ngủ
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 16
Phòng tắm có hướng nhìn ra cánh đồng lau. 
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 17
 Phòng ngủ thông thoáng, mở cửa là có thể đón gió mát.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 18
 Lối đi và hệ cửa ngăn cách phòng thờ
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 19
 Hàng rào đá do mẹ con T. tự mua đá thả vào.
Từ bàn tay trắng đến ngôi nhà 150m2 sau 10 năm sống xa quê của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 20
Không thích xây kín cổng cao tường vì mẹ T. muốn tiếp hàng xóm qua chơi mỗi ngày, và T. cực thích thiết kế cổng này. 

Nguồn: Fb Nguyen Quang Tam

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