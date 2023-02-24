Ghen tị top 3 cung hoàng đạo UỐNG NO LỘC TRỜI nhận được nhiều MAY MẮN nhất tháng 3/2023

Song Ngư được dự đoán là chòm sao có một năm thành công nhất tháng 3 trong tất cả các cung hoàng đạo. Để bắt đầu, một sự thay đổi từ vũ trụ được dự đoán trước sẽ thúc đẩy bạn trở thành phiên bản chính mình tốt nhất, xui đến mấy thì cũng tìm ra được vận may.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, bạn nên trải nghiệm cảm giác sôi nổi hơn trong các mối quan hệ của mình và dễ dàng hơn trong việc nói lên ý kiến ​​​​của mình.



Để có chỗ cho sự phát triển và trưởng thành vào năm 2023, bạn nên trút bỏ mọi hành trang mà mình đang mang theo để đón đầu sự kiện trưởng thành theo chiêm tinh học này.

Vào tuần đầu tiên của tháng 3, sao Thổ sẽ bắt đầu hành trình 3 năm đi qua cung của bạn và Trăng tròn ở cung Xử Nữ sẽ chiếu sáng những bước tiếp theo của bạn.



Đã đến lúc bạn thể hiện sự trưởng thành và đóng góp điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của chính mình rồi đó.



Ma Kết

Tháng 3 không chỉ là tháng may mắn nhất đối với Ma Kết trong năm 2023 mà còn rất có khả năng vẫn là tháng may mắn nhất đối với Ma Kết trong nhiều năm tới.

Điều này là do sao Diêm Vương cuối cùng chịu rời khỏi Ma Kết vào tháng 3, điều này sẽ cho phép những người sinh ra dưới cung này trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng và tự do nhất thời.



Ma Kết có lẽ đã trải qua rất nhiều thử thách, lo lắng cho đến thời điểm này. Đừng buồn, vui lên nào vì gánh nặng này sẽ được gỡ bỏ vào tháng 3, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.



Ảnh minh họa: Internet



Bảo Bình

Sao Kim sẽ đi vào khu vực có liên quan đến "bản thân" của Bảo Bình vào tháng 2 và sao Thổ cuối cùng cũng sẽ rời khỏi Bảo Bình và đi vào cung Song Ngư vào tháng 3.



Điều này khiến tháng 2 và tháng 3 trở thành một trong những tháng tốt lành nhất cho những người sinh ra dưới cung Bảo Bình .

Sự kiện chiêm tinh này sẽ đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong vũ trụ đối với Bảo Bình.



Cuối cùng bạn cũng có thể cảm thấy bớt bị gò bó hơn sau khi tất cả những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong vài năm qua cho một số nhiệm vụ cuối cùng được hoàn thành.



Dù tiền bạc có suôn sẻ hay không thì bạn vẫn "đỏ tình" vì có nhiều người theo đuổi, cơ hội nghề nghiệp và cơ hội du lịch sẵn sàng cho bạn trong thời gian này.



Nếu trong tháng 3, những điều trên không thành hiện thực thì đợi đến mùa hè nhé, cơ hội vẫn còn đó để chờ đợi bạn, chưa đi đâu xa hết.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm