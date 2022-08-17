Cách bày trí và 2 điều không nên làm khi thiết kế vị trí đặt ghế Sofa trong nha

Không gian sống 17/08/2022 16:14

Việc thiết kế vị trí đặt ghế Sofa cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tài lộc và vận may của gia chủ, mọi người nên chú ý nhé

Việc bố trí ghế sofa trong phòng khách có đúng hay không ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Vì vậy, bạn cần bố trí ghế sofa ở những vị trí tốt. Quan niệm cho rằng, đối với ngôi nhà hướng Đông, ghế sofa nên đặt ở hướng chính Đông, Đông Nam, chính Nam, chính Bắc của phòng khách.

Còn đối với ngôi nhà hướng Tây, sofa nên đặt ở hướng Tây Nam, chính Tây, Tây Bắc và Đông Bắc của phòng khách.

Bố trí ghế sofa theo hình chữ U

Cách bày trí và 2 điều không nên làm khi thiết kế vị trí đặt ghế Sofa trong nha - Ảnh 1

Ghế sofa theo hình chữ U có tác dụng chắn gió, tụ tài, có lợi cho tài lộc của chủ nhà.

 Ảnh minh họa: Internet

 Có nhiều mẫu ghế sofa được thiết kế cho phòng khách hiện đại như ghế sofa đơn, ghế đi- văng...Nhưng tốt nhất, bạn nên chọn ghế sofa được bố trí theo hình chữ U. Đây là mô hình ghế sofa không chỉ tạo điều kiện cho những người ngồi trên ghế giao tiếp với nhau mà còn có hình dáng nhỏ gọn. Hơn nữa, ghế sofa theo hình chữ U có tác dụng chắn gió, tụ tài, có lợi cho tài lộc của chủ nhà.

Ngoài ra, ghế sofa hình chữ L cũng có tác dụng đón tài, rước lộc.

Không bài trí ghế sofa đối diện với cửa chính

Cách bày trí và 2 điều không nên làm khi thiết kế vị trí đặt ghế Sofa trong nha - Ảnh 2

khi bài trí bạn vẫn có thể để sofa hướng về cửa chính nhưng không được đối diện thành một đường thẳng mà nên chệch đi một chút

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một lỗi rất dễ mắc phải. Bởi lẽ, mọi người cho rằng cách bài trí như vậy sẽ rất thuận lợi trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu xét theo phong thủy thì điều này không tốt chút nào. Sofa và cửa chính đối diện với nhau và tạo thành một đường thẳng sẽ gây ra tình trạng luồng khí từ bên ngoài đi vào khá mạnh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến sự an yên của căn nhà giảm sút, tài vận tiêu tan.

Vì thế, khi bài trí bạn vẫn có thể để sofa hướng về cửa chính nhưng không được đối diện thành một đường thẳng mà nên chệch đi một chút. Trong trường hợp điều kiện không cho phép thì bạn nên dựng thêm một tấm bình phong ở bên ngoài.

Tránh khoảng trống sau ghế sofa

Tốt nhất, bạn nên bố trí ghế sofa dựa lưng vào tường. Khoảng trống sau ghế sofa khiến tâm lý con người bất an, hao tán tài lộc. Nếu ghế sofa không tiện dựa lưng vào tương, bạn có thể kê thêm một tấm bình phong ở phía sau.

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