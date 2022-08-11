Ai lo sợ tháng cô hồn gặp nhiều chuyện xui rủi, mua ngay 3 loại cây này về để rước vận đỏ, tài lộc hanh thông, gia đạo êm ấm.
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Cây trúc quan âm
Theo quan niệm phong thủy, cây trúc quan âm mang nhiều năng lượng tốt, mang tính bảo vệ bình an, hỗ trợ sức khỏe.
Nếu trồng trúc quan âm, gia chủ nên đặt ở hướng Đông Bắc để vượng sự nghiệp.
Cây trúc quan âm có dáng khỏe khoắn, tươi tốt, tràn đầy sức sống nên có hiệu quả sinh vượng rõ ràng. Loại cây này còn được gọi là hội trạch trừ tà. Người ta tin rằng đặt cây trúc quan âm ở cửa chính, gần cửa số hoặc ban công có thể xua đuổi âm khí và những nguồn năng lượng xấu, đẩy lùi khó khăn, trắc trở.
Cây lưỡi hổ
Lá của cây lưỡi hổ giống hình thanh gươm, loại cây này khử độc formaldehyde cũng như carbon monoxide và benzen từ không khí. Mang lại không khí trong lành cho ngôi nhà của bạn.
Là loại cây không ưa nắng, thích hợp trồng trong nhà, dễ chăm sóc.
Cây Tùng Thơm
Tùng thơm có mùi hương đặc trưng này cũng loại bỏ các loại côn trùng như ruồi, nhặng... Mang đến không gian thiên nhiên cho ngôi nhà của bạn, thông thơm còn giúp bạn tiết kiệm chi phí, nâng cao sức khỏe khi cần mua xịt phòng, sáp thơm.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo