6 bí kíp giúp cho ngôi nhà của bạn ngát hương thơm

Nhà đẹp 02/08/2022 18:26

Mùi thơm nhẹ nhàng luôn giúp cho tinh thần sảng khoái, dễ chịu hơn. Áp dụng 6 cách này tổ ấm của bạn luôn thơm mát, 'đánh bay' hết mùi hôi khó chịu.

Để chanh tươi trong nhà 

Chanh không chỉ giúp làm đẹp da mặt, dùng để sát trùng vết thương, giúp dễ dàng tiêu hóa tốt, chanh còn có công dụng hữu hiệu trong việc giảm bớt mùi khó chịu trong ngôi nhà. Bạn hãy để những lát chanh tươi ở một góc gần cửa ra vào. Mùi thơm của chanh sẽ lấp đầy các giác quan của bạn và làm cho căn nhà thơm tho hơn.

Vani

Chiết xuất vani không chỉ góp phần tạo ra những chiếc bánh ngon, nó còn có thể tạo ra mùi hương ngọt ngào trong nhà của bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Hãy ngâm một miếng bọt biển nhỏ trong chiết xuất vani và đặt vào nước ấm. Bạn nên đặt ở gần quạt hoặc vị trí thông gió trong nhà. Cách làm này chắc chắn có tác dụng hấp thụ mùi khó chịu và lưu lại trong không gian hương thơm ngọt ngào của vani.

Quế 

Đun sôi vỏ quế là phương pháp dễ dàng có thể giúp không khí trong ngôi nhà của bạn thêm dễ chịu và thoải mái. Vỏ quế hiện nay trên thị trường có nhiều loại, không phải loại nào cũng cho mùi thơm "thật" và hữu ích nhất.

Các loại vỏ quế đóng gói sẵn bày bán trong siêu thị thường là quế Tích Lan có nguồn gốc Trung Quốc có vị thơm dịu nhẹ. Loại quế có mùi thơm chuẩn vị, đậm đà, có tính "sát khuẩn" nhất là quế Ceylon có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka.

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Ảnh minh họa: Internet

Phun giấm táo vào quạt

Bạn sử dụng giấm táo kết hợp với nước theo tỷ lệ 50:50, sau đó phun trực tiếp vào quạt hoặc điều hòa không khí trước khi sử dụng. Nó sẽ giúp tạo ra một mùi hương mát dịu.

Yến mạch

6 bí kíp giúp cho ngôi nhà của bạn ngát hương thơm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong nhà xuất hiện mùi khó chịu, bạn nên kiểm tra khu vực thùng rác hoặc tủ lạnh. Nếu đây đúng là “thủ phạm”, hãy cho một ít yến mạch vào bát, đặt trong tủ lạnh hoặc bỏ bột yến mạch trực tiếp vào thùng rác.

Cách làm này được đánh giá có hiệu quả loại bỏ mùi hôi và cực kỳ an toàn, bởi yến mạch không chứa bất kỳ hóa chất nào ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và gia đình.

Oải hương khô

Oải hương khô được nhiều người sử dụng để khử mùi hôi ẩm mốc, giúp thanh lọc không khí. Phòng ngủ, tủ quần áo hoặc bất cứ góc nào bạn muốn có mùi oải hương tự nhiên cũng có thể đặt một vài bó oải hương khô ở đó.

6 bí kíp giúp cho ngôi nhà của bạn ngát hương thơm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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