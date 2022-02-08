Vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi phản ứng phụ thường gặp sẽ tương tự vaccine thông thường khác

Theo một số trang báo, hiện nay không có bằng chứng cho thấy vaccine Covid-19 ảnh hưởng đến quá trình dậy thì và khả năng sinh sản của trẻ nhỏ. Các thử nghiệm lâm sàng trên người đã tiêm chủng trong dân số nói chung cho thấy vaccine-19 an toàn với trẻ nhỏ từ 5 - 11 tuổi.

Biến chứng viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim khá hiếm gặp ở trẻ trong độ tuổi này, chủ yếu xảy ra ở thanh thiếu niên. Pfizer không báo cáo bất cứ ca viêm tim nào trong thử nghiệm lâm sàng ở trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Các dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy tác dụng phụ của vaccine Pfizer (loại vaccine được nhiều nước chấp thuận tiêm cho trẻ nhỏ) cũng giống với các vaccine cơ bản mà trẻ tiêm vào những tháng đầu đời. Phản ứng thường gặp nhất là mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức cơ, sưng đỏ cánh tay. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng sẽ biến mất sau vài ngày, không có báo cáo về tác dụng phụ lâu dài.

Vnexpress cho biết, tính đến hiện nay có hơn 10 triệu trẻ em ở Canada và Mỹ đã được tiêm chủng. Giới chức nhận rất ít báo cáo về tình trạng phản ứng nghiêm trọng sau tiêm. Các phản ứng nhìn chung nhẹ nhàng và lành tính. Nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau tiêm chủng thấp hơn so với mắc Covid-19.

Vaccine-19 cũng được đánh giá là an toàn với trẻ bị dị ứng thực phẩm. Trẻ có tiền sử dị ứng các loại thức ăn, thuốc uống, nọc côn trùng hoặc dị ứng thời tiết vẫn có thể tiêm chủng mà không đòi hỏi bất cứ biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào.

Hôm 19/1 vừa qua, Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) của Singapore cũng cho biết không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào liên quan tới vaccine Covid-19 trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi tại nước này. Tính đến hết 31/12/2021, chỉ có 6 trường hợp có phản ứng phụ, chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,03% trong tổng số 20.327 liều vaccine đã được tiêm. HSA nhận được báo cáo về một số trường hợp trẻ có phản ứng phụ như phát ban, chóng mặt, sốt và khó thở, nhưng không nghiêm trọng.

Đối với trẻ trên 12 tuổi, HSA nhận được báo cáo về 1.170 trường hợp có phản ứng phụ (83 ca phản ứng nghiêm trọng), chiếm 0,18% trong tổng số 663.000 liều vaccine được tiêm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho biết trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine Pfizer hiếm khi gặp phản ứng phụ nghiêm trọng. Tính đến ngày 19/12/2021, tức khoảng 6 tuần sau chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, CDC Mỹ cho biết họ nhận được rất ít báo cáo về các vấn đề nghiêm trọng. Cơ quan đã đánh giá dữ liệu từ bác sĩ, cộng đồng, khảo sát cha mẹ hoặc người giám hộ của khoảng 43.000 trẻ ở độ tuổi này.

Tình trạng phổ biến nhất là các em bị đau tại vùng tiêm, mệt mỏi hoặc nhức đầu, đặc biệt sau liều thứ hai. Khoảng 13% bị sốt. Song các ca viêm cơ tim - tác dụng phụ sau tiêm vaccine Pfizer ở một số thanh thiếu niên và người lớn - vẫn rất hiếm ở trẻ nhỏ. CDC Mỹ nhận được 11 báo cáo về tình trạng này từ bác sĩ và cộng đồng. Trong đó, 7 em đã bình phục, 4 em đang trong quá trình hồi phục. Theo CDC, tỷ lệ viêm cơ tim do vaccine cao nhất ở nam thanh thiếu niên, từ 12 đến 29 tuổi. Các cố vấn của cơ quan này kết luận nguy cơ "có thể thấp hơn" ở trẻ nhỏ so với thanh thiếu niên.

Khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine vào tháng 3/2020, Pfizer không tuyển tình nguyện viên là trẻ em vì vấn đề đạo đức. Tiến sĩ Christine Turley, chuyên gia khoa Nhi, phó chủ tịch tại Viện Nghiên cứu Atrium Health Levine Children - Mỹ, cho biết trẻ em có cơ thể và hệ miễn dịch khác với người lớn. Các nhà khoa học muốn tìm hiểu kỹ về các rủi ro trước khi thử nghiệm trên nhóm tuổi này.

Từ khi có thêm dữ liệu về vaccine, giới khoa học đã mở rộng nghiên cứu ở trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi. Sau khi đánh giá về liều lượng, tác dụng phụ, tần suất và các yếu tố quan trọng khác, các chuyên gia không phát hiện bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào.

Có một số phụ huynh vẫn lo ngại do vaccine Covid-19 được phát triển quá nhanh chóng. Tuy nhiên, Tiến sĩ Turley nhận định thử nghiệm lâm sàng đã tuân thủ chính xác các quy chuẩn an toàn. Bà chia sẻ: "Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã làm việc chặt chẽ với các chuyên gia để nghiên cứu vaccine Covid-19. Thiết lập thử nghiệm thông thường mất nhiều thời gian, song từ trước khi có ứng viên vaccine, họ đã thảo luận về vấn đề này".

Tiến sĩ Purvi Parikh, nhà dị ứng, miễn dịch học của Mạng lưới Dị ứng và Hen suyễn cho rằng các bậc cha mẹ không nên quá e dè với vaccine, "Đừng lo ngại nếu nhận được thông báo tiêm chủng, bởi nguy cơ nhiễm nCoV lớn hơn bất kỳ rủi ro do vaccine nào".

Liều lượng và hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 với trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Theo hướng dẫn từ hãng dược Pfizer, trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi sử dụng vaccine với liều 10 microgam, bằng một phần ba so với người lớn và thanh thiếu niên. Liều thứ hai tiêm ít nhất 8 tuần sau liều đầu tiên.

Các nhà khoa học cho rằng trẻ em vẫn có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ dù tiêm vaccine liều thấp. Trên thực tế, liều lượng này thậm chí phù hợp với cả người lớn.

Trước đó, ngày 23/10/2021, Pfizer công bố kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine của hãng này hiệu quả hơn 90% ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

"Vaccine ngăn ngừa các ca Covid-19 có triệu chứng (ít nhất 7 ngày sau liều thứ hai) ở những tình nguyện viên chưa từng nhiễm virus, hiệu quả là 90,7%", theo tài liệu đăng trên trang web của FDA.

Liều lượng vaccine dựa trên độ tuổi và hệ thống miễn dịch, không phụ thuộc vào cân nặng. Do đó, trẻ quá cân hoặc thấp còi hơn so với cân nặng trung bình vẫn có thể sử dụng vaccine bình thường.

Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi, báo cáo Chính phủ chờ phê duyệt, song chưa rõ thời gian triển khai.