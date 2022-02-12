Tuyệt chiêu đơn giản giúp thanh lọc cơ thể tự nhiên sau kỳ nghỉ Tết dài

Theo Sức khỏe và Đời sống, sau những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng và chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu điều độ trong những ngày Tết, nhiều người thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thiếu sinh lực. Nguyên nhân là do cơ thể bị mất nước. Uống nước là cách tốt nhất để giải độc rượu và chống mất nước khi cơ thể đã nạp quá nhiều thức ăn và rượu.

Ngoài ra, hãy cố gắng ăn nhiều rau, trái cây và các loại thực phẩm giàu nước như sinh tố, súp và thậm chí là salad để giữ cho cơ thể đủ nước khi bạn không uống nước.

Nước cũng giúp loại bỏ các chất độc từ tất cả đồ uống, thức ăn, khói thuốc,… và nhiều chất gây ô nhiễm trong các hệ thống của cơ thể. Bạn cũng có thể thêm vài lát chanh vào ly nước để tăng hương vị, bổ sung vitamin C và enzyme.

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Ăn sáng đầy đủ

Bạn có thể thức dậy với cảm giác no sau những lần ăn uống thất thường, nhưng hãy bắt đầu ngày mới với bữa sáng lành mạnh. Bữa sáng sẽ giúp thiết lập lại cơ thể bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tinh thần, giúp bạn trở lại lịch trình của mình.

Nếu bạn không phải là người ăn thuần thực vật quanh năm, hãy bắt đầu năm mới bằng cách đổi bữa ăn từ thịt hoặc trứng sang một bữa sáng có nguồn gốc thực vật, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn cho một ngày dài làm việc.

Các lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng bao gồm: bột yến mạch, bánh pudding, ngũ cốc quinoa, granola tự làm với một số loại sữa chua thực vật, sinh tố xanh, trái cây và các loại hạt, bột yến mạch ngâm qua đêm với sữa chua dừa, hoặc thậm chí là một loại nước ép rau tươi.

Áp dụng chế độ ăn kiêng giải độc

Để thanh lọc cơ thể và thải độc tố sau một kỳ nghỉ Tết dài, bạn có thể áp dụng chế độ ăn kiêng giải độc với các cách đơn giản sau:

- Giảm lượng thịt trong thực đơn hàng ngày và ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp chữa bệnh viêm mạn tính, tốt cho tim mạch, cải thiện sức khỏe tinh thần.

- Ăn nhiều protein nạc, rau và trái cây, đồng thời cố gắng tránh xa đồ ngọt càng nhiều càng tốt. Bạn nên cung cấp một lượng chất xơ nhiều hơn để giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động với tốc độ tối đa.

- Ăn một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều giúp giữ cho quá trình trao đổi chất không bị ngắt quãng. Chỉ cần một ít hạnh nhân với sữa chua không đường hoặc một chút trái cây cũng rất tốt cho sức khỏe.

- Hạn chế tối đa lượng muối tiêu thụ hàng ngày để tránh tăng huyết áp, thèm ăn và có thể tăng cân do nước.

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Sử dụng gia vị để đánh thức sự trao đổi chất

Một trong những cách thanh lọc cơ thể tốt là cung cấp các chất giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Các loại gia vị là lựa chọn tuyệt vời. Ví dụ thêm hạt mùi trong các món thịt, cá, salad làm ấm cơ thể, tăng cường trao đổi chất mà không gây kích thích niêm mạc.

Gừng là loại gia vị tiêu biểu rất hữu ích trong việc kích thích sự trao đổi chất và kích hoạt các enzyme tiêu hóa. Bạn có thể chế một tách trà gừng nóng để nhâm nhi vào buổi sáng hay tối hoặc có thể thêm vào bất cứ món ăn nào phù hợp.

Chơi thể thao thường xuyên

Không có gì tốt hơn một môn thể thao nhỏ để tăng cường trao đổi chất. Tốt nhất nên vận động ít nhất 45 phút hàng ngày cho đến khi cảm thấy đổ mồ hôi và tim đập mạnh. Đổ mồ hôi là một trong những cách tự nhiên để cơ thể chúng ta giải độc.

Và tất nhiên, đừng quên ngủ một giấc thật ngon. Nội tiết tố, đồng hồ cơ thể và sức khỏe tổng thể phụ thuộc vào chất lượng giấc ngủ.