Các nàng có biết, 3 cách đơn giản giúp lấy lại làn da sáng khỏe sau Tết

Ngoài ra, những ngày Tết bận rộn, đi chúc phúc cả ngày mệt nhoài, nhiều khi chị em bỏ qua luôn các bước làm sạch, dưỡng da, chăm sóc da cơ bản. Nếu không được tẩy trang, làm sạch vào cuối ngày sẽ dễ làm da sần sùi, lên nhiều mụn ẩn.

Ngày Tết, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp và nổi bật nên thường trang điểm cầu kỳ hơn hẳn bình thường. Đa phần, các nàng thường lựa chọn những loại mỹ phẩm lâu trôi để giữ lớp makeup hoàn hảo trong suốt một ngày dài. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến làn da bị bí bách, dễ gây mụn.

+Ăn nhiều đồ dầu mỡ

Các đồ ăn đặc trưng trong dịp Tết như: bánh chưng rán, thịt đông, nem, giò chả,… rất giàu chất béo, nếu nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ rất khó để tiêu hóa hết. Khi đó, lượng dầu mỡ thừa này sẽ tích tụ dưới da gây khó khăn cho quá trình hoạt động tự nhiên của tuyến bã nhờn.

Hay các loại bánh kẹo, mứt ngọt,... với lượng đường cao khi vào cơ thể góp phần thúc đẩy tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lượng dầu nhờn tiết ra nhiều hơn khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc và là nguyên nhân chính sinh ra mụn.

+Thức khuya

Ngày Tết, mọi người thường có xu hướng thoải mái vui chơi, tiệc tùng đến tận khuya, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Không những da vùng mắt trở nên thâm quầng mà những vùng da khác cũng bị xỉn màu, xuống cấp nhanh chóng.

Mẹo phục hồi da sau Tết

+Bổ sung thực phẩm có tác dụng trẻ hóa làn da

Ảnh minh họa

Sức khỏe và Đời sống chia sẻ, sau những ngày dài nạp bánh chưng, bánh tét, nem chả,... bạn đừng quên tăng cường bổ sung thêm rau xanh và trái cây vào thực đơn mỗi ngày. Rau quả chứa nhiều nước, chất xơ và vitamin không những làm đẹp da mà còn có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, thải độc rất tốt. Các loại quả có thể kể đến như:

- Dứa: Dứa là loại trái cây nhiệt đới có tác dụng giúp làn da tươi sáng trở lại. Bởi trong dứa còn chứa nhiều mangan, đây là khoáng chất cần thiết có tác dụng kích hoạt enzyme gọi là prolidase. Prolidase cung cấp proline axit amin cho sự hình thành collagen trong da vì vậy ăn dứa có tác dụng giúp tăng độ đàn hồi và giúp da luôn tươi sáng.

- Chanh: Hàm lượng vitamin C cao trong chanh giúp duy trì sức khỏe và giúp làn da sáng, trẻ hơn. Các nghiên cứu cho biết những phụ nữ bổ sung thực phẩm giàu vitamin C thường có làn da mịn màng hơn và ít nếp nhăn hơn.

- Quả bơ: Bơ chứa nhiều axit béo có tác dụng chống viêm và giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Do đó, ăn bơ hàng ngày cũng giúp làn da tươi sáng nhanh chóng.

- Khoai lang: Là thực phẩm giàu vitamin A có tác dụng chống lại nếp nhăn và hạn chế hình thành các nếp nhăn trên da bằng cách phục hồi collagen bị hư hại.

+Chăm sóc da đúng cách

- Thay đổi chế độ sinh hoạt phù hợp: Chế độ sinh hoạt bê trễ trong kỳ nghỉ Tết dài cần được thay đổi lại, cụ thể bạn cần hạn chế thức khuya, uống nhiều nước, ăn nhiều các loại rau xanh và hạn chế đồ ngọt, chất béo,…

- Chăm sóc da hàng ngày, gồm các bước sau:

- Rửa mặt buổi sáng hàng ngày để loại bỏ lớp kem dưỡng từ đêm hôm trước.

- Sử dụng kem chống nắng thường xuyên: Ngày nắng hay râm cũng cần thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, có phổ rộng và chống UVA, UVB.

- Hạn chế trang điểm: Nếu bắt buộc thì chỉ nên trang điểm vừa phải, luôn thực hiện trang điểm sau lớp chống nắng.

- Trước khi đi ngủ cần phải tẩy trang kĩ càng, sau đó rửa mặt sạch với sữa rửa mặt.

- Không quên bôi kem điều trị lên vùng da mụn, sạm hay vùng da xuất hiện vết nám.

+Dưỡng ẩm đầy đủ cho da

Ảnh minh họa

Thời tiết một số vùng thường có khí hậu hơi khô, se lạnh dễ khiến làn da bong tróc, sần sùi do thiếu ẩm. Vì vậy các nàng nên ưu tiên sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thành phần tự nhiên như dầu oliu, trà xanh, vitamin E, tinh dầu hoa cúc… Đồng thời đừng nên sử dụng những loại kem dưỡng chứa cồn vì sẽ khiến tình trạng khô da thêm trầm trọng.

Ngoài ra, có thể áp dụng các phương pháp phục hồi da chuyên sâu để chăm sóc da khác sau khi tham khảo ý kiến từ chuyên gia.