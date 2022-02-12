Nằm lòng 10 lời khuyên để có hàm răng khỏe mạnh

Các nha sĩ khuyến nghị nên đánh răng ít nhất hai phút, hai lần mỗi ngày, để loại bỏ đúng cách các mảnh thức ăn thu hút vi khuẩn.

Đánh răng hai lần một ngày trong hai phút

Chải răng quá mạnh có thể làm tăng khả năng bị tụt nướu và làm hỏng men răng. Để chải đúng cách, hãy giữ bàn chải ở một góc 45 độ so với nướu và di chuyển bàn tay theo chuyển động tròn.

Dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần mỗi ngày

Ngay cả khi bạn chải hai lần một ngày, các mảnh vụn thức ăn vẫn có thể bị mắc kẹt trong các khoảng trống giữa các răng. Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần giúp ngăn ngừa sự tích tụ cao răng góp phần gây sâu răng và các bệnh về nướu.

Hãy đến gặp nha sĩ ít nhất 6 tháng một lần

Khám nha khoa định kỳ rất quan trọng. Đến gặp nha sĩ hai lần một năm để làm sạch và giúp phát hiện, ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Thay bàn chải đánh răng 3 tháng một lần

Theo thời gian, lông bàn chải đánh răng có thể mất hình dạng và xấu đi. Để làm sạch răng và nướu đúng cách, hãy thay bàn chải đánh răng 3 hoặc 4 tháng một lần. Nếu bạn lên lịch khám răng định kỳ, nha sĩ cũng sẽ cung cấp cho bạn bàn chải đánh răng mới nếu cần.

Vệ sinh răng miệng tốt bằng cách đánh răng 2 lần một ngày

Cân nhắc sử dụng nước súc miệng có chứa fluor

Sử dụng nước súc miệng có chứa fluor để ngăn ngừa sâu răng và tiêu diệt vi khuẩn trong miệng. Không ăn hoặc uống trong 30 phút sau khi sử dụng nước súc miệng có fluor.

Giữ nước

Nước bọt giúp bảo vệ răng khỏi bị sâu. Uống nước rất tốt cho răng vì nó giúp rửa sạch thức ăn thừa và cặn bã có thể gây sâu răng.

Hạn chế thức ăn có đường và axit

Vi khuẩn gây sâu răng ăn đường và tạo ra axit làm mòn men răng. Axit thực phẩm cũng làm mềm chất liệu răng và hòa tan các khoáng chất trong men răng. Bằng cách hạn chế ăn các thực phẩm có đường và axit, bạn đang giúp bảo vệ men răng của mình khỏi bị xói mòn.

Ăn trái cây và rau giòn

Thực phẩm giòn như táo, cà rốt và cần tây sẽ trung hòa lượng đường và quét sạch vi khuẩn gây mảng bám trên bề mặt răng. Các loại rau này cũng kích thích tiết nước bọt, hoạt động như một biện pháp bảo vệ tự nhiên chống lại sâu răng và bệnh nướu răng.

Cân nhắc chuyển sang bàn chải đánh răng điện

Khi quyết định chọn bàn chải đánh răng, bạn có thể cân nhắc bàn chải đánh răng điện. Sự chuyển động của lông bàn chải điện làm giảm nhiều mảng bám và viêm nướu hơn so với bàn chải đánh răng bằng tay. Dưới đây là bàn chải điện tốt nhất thị trường mà bạn có thể tìm mua tại Siêu Thị Y Tế - cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế gia đình uy tín hàng đầu hiện nay:

- Bàn chải điện ROAMAN RM-T3

Bàn chải điện ROAMAN RM-T3 và phụ kiện đi kèm

+ 3 chế độ làm sạch khác nhau: nhạy cảm, làm sạch sâu, làm trắng răng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

+ Sợi lông làm bằng lông Dupont mềm mại, đánh bóng nhẹ nhàng vết bẩn trong bề mặt răng.

+ Mỗi khu vực máy sẽ làm sạch trong vòng 30s nghỉ trong 1-3s để nhắc người dùng chuyển sang vị trí khác.

+ Bộ nhớ thông minh ghi nhớ thói quen đánh răng trong 5 giây.

+ 1 lần sạc trong 15 giờ, bạn đã có thể sử dụng trong 2 tháng. Chế độ sạc không dây cảm ứng với đế sạc riêng giúp quá trình sử dụng thuận tiện hơn.

+ Máy được làm bằng chất liệu IPX7 chống nước.

+ Thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, đẹp mắt, có thể mang đi khắp nơi.

- Bàn chải điện đa năng massage mặt ROAMAN RM-T20

Bàn chải điện đa năng massage mặt ROAMAN RM-T20 và phụ kiện đi kèm

+ 3 chế độ làm sạch khác nhau: nhạy cảm, làm sạch sâu, làm trắng răng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

+ Tích hợp chức năng massage mặt tiện lợi.

+ Chất liệu IPX7 chống nước, giúp bạn có thể sử dụng khi đang tắm hoặc sử dụng dưới vòi nước.

+ Độ ồn thấp, không ảnh hưởng đến những người xung quanh.

+ Chế độ sạc thông minh, có thể sạc trong 15 giờ và vận hành 240 phút trong lần sạc đầu tiên.