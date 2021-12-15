Như thế cũng có nghĩa, nếu bạn không ăn từ 17h cho đến khi ăn sáng lúc 7h hôm sau, bạn sẽ không tiêu thụ thực phẩm trong 14 tiếng đồng hồ. Điều đó sẽ khiến trọng lượng cơ thể bạn sẽ giảm trong những ngày đầu tiên bởi cơ thể tiết kiệm năng lượng hết mức, giảm tốc độ trao đổi chất.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Trung Quốc - Jiang Shifeng chia sẻ, việc ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn là cách kiểm soát cân nặng. Và để giảm cân nhanh, nhiều người áp dụng chiến lược bỏ bữa tối để giảm lượng calorie nạp vào cơ thể .

Tuy nhiên, về lâu dài, quá trình giảm cân sẽ bị trì trệ, vóc dáng dễ bị béo phì trở lại. Và bạn cũng dễ dàng gặp thêm các vấn đề sức khỏe khác như:

Khi bạn không ăn tối, phần giảm cân ban đầu phần lớn là nước và cơ. Và khi bạn trở lại chế độ ăn cũ, chất béo trong cơ thể sẽ tích tụ nhanh chóng. Đó là hiệu ứng yo-yo khi bạn tăng cân trở lại, thậm chí còn khiến bạn tăng nhanh hơn cả trước đây.

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Ngoài ra, những người ăn uống thất thường sẽ dễ bị hội chứng chuyển hóa là tình trạng kháng insulin hoặc không dung nạp đường. Khi đó, họ cũng sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, mỡ bụng dư thừa...

Viêm đường tiêu hóa

Không ăn tối sẽ khiến axit dạ dày tiết ra gây kích thích dạ dày, từ đó hình thành vết thương loét và gây đau. Và khi vết loét để quá lâu hoặc bị tổn thương nhiều lần dễ dẫn đến tình trạng viêm hang vị, thậm chí viêm loét dạ dày tá tràng.

Hạ đường huyết

Với những người có vấn đề về đường huyết, thói quen bỏ bữa tối sẽ khiến lượng đường trong máu thấp, bệnh nhân bị các triệu chứng như chóng mặt, xanh xao, run rẩy, tim đập nhanh và khó thở.

Tinh thần và cảm xúc không ổn định

Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm giúp con người duy trì chức năng thể chất và có được sự hài lòng, thoải mái tinh thần. Nếu không ăn tối trong thời gian dài dẫn đến suy dinh dưỡng và gây hại cho sức khỏe tinh thần của bạn

Việc không ăn tối trong thời gian dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, cơ thể suy nhược và tinh thần không tỉnh táo

Vì thế, để giảm cân nhanh, thay vì bỏ bữa, bạn hãy tập luyện để "ăn ít hơn". Chuyên gia Jiang Shifeng chỉ ra rằng "ăn ít hơn" có nghĩa là ăn lượng calorie thích hợp theo nguyên tắc tỷ lệ “1:1:1” hoặc “2:2:1” trong ba bữa. Mỗi bữa ít nhất phải đủ 400 calorie, không ăn vặt.

Ngoài ra, mỗi bữa ăn bạn cũng nên cung cấp đủ carbohydrate, protein, chất béo và chất xơ cho cơ thể.