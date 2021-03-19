Bật mí cách giữ hoa ly tươi lâu nhất

Hoa ly còn có tên gọi khác là hoa Bách Hợp. Đây là loại hoa được yêu thích bởi hoa ly là biểu tượng của sắc đẹp, sự quý phái, kiêu hãnh.

Hoa ly là loại hoa được nhiều người ưa chuộng chưng trong nhà, văn phòng hay dùng trang trí trong những dịp quan trọng do đây là hoa đẹp, sang trọng và ý nghĩa. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là có cách giữ hoa ly tươi lâu hay không chính là thắc mắc chung của nhiều người khi muốn chưng loại hoa này. Với những mẹo giữ hoa tươi, bền màu cực kỳ đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn thoải mái chưng hoa mà không lo hoa nhưng úa tàn.

Về cách giữ hoa ly tươi lâu thì việc quan trọng đầu tiên chính là chọn được những bông hoa đẹp, tươi để duy trì được lâu hơn.

Không những vậy, hoa ly còn tượng trưng cho tình yêu thuỷ chung, cao thượng vì thế lại càng được yêu thích, dùng trong trang trí nhà cửa hoặc dành tặng cho những người yêu thương.

Cách chọn hoa ly tươi, đẹp để bảo quản được lâu

Vậy cách chọn hoa ly tươi lâu có khó không? Thật ra, điều này không quá khó, chỉ cần bạn lưu ý những vấn đề như sau:

Nên chọn những cành hoa ly có cả hoa lẫn nụ. Bạn quan sát những bông hoa còn độ tươi, cánh hoa không bị dập nát và ở phần nhuỵ hoa còn nhiều phấn. Còn nụ hoa thì những nụ dài, múp và to là tốt nhất.

Cánh hoa ly đẹp, giữ được lâu là những cánh hoa mập, dày, khi sờ vào cánh hoa có cảm giác mịn màng, màu sắc hoa còn đậm, thường kèm theo mùi hương dịu nhẹ và lá vẫn giữ được màu xanh tươi. Thân cây còn chắc, tươi tốt, không bị sâu bệnh hay dập nát do di chuyển nhiều.

Đối với những hoa ly được bọc trong túi nilon bảo quản, bạn cũng cần chú ý quan sát kỹ vì có những trường hợp cánh hoa có thể bị dập hoặc tinh vi hơn là bị nối keo.

Bạn nên tránh chọn những bông hoa đã nở bung nhiều hoặc phần cánh hoa bị dính phấn hoa. Vì khi phấn hoa dính vào cánh sẽ khiến cánh rất nhanh bị thâm đen, mất đi vẻ đẹp và khó duy trì được lâu.

Nên chọn những cành hoa ly có lá tươi, còn màu xanh đậm, hoa sáng, tránh chọn cành bị rụng nụ hay gãy.

2. Cách bảo quản hoa ly đã cắt cành sau thu hoạch

Mẹo giữ hoa ly tươi lâu đối với những cành hoa đã cắt khỏi gốc, thì nguyên tắc đầu tiên đó chính là cần bảo quản những bông hoa này ở môi trường có độ ẩm cao, điều kiện lý tưởng nhất cho hoa thường là độ ẩm đạt 95%.

Hoa ly bảo quản như thế nào để tươi lâu

Bên cạnh đó, bảo quản ở nhiệt độ càng thấp sẽ càng giúp hoa tươi lâu nhờ hạn chế tình trạng mất nước ở hoa.

Ngoài ra, sau khi cắt cành hoa ra khỏi cây phải đảm bảo thông mạch dẫn để ngăn chặn tình trạng vi khuẩn xâm nhập và sinh trưởng. Song song với đó, bạn nên tạo điều kiện cho hoa hút đủ chất dinh dưỡng và nước để tiếp tục duy trì độ tươi mới.

3. Cách bảo quản hoa ly cắm bình hoa

Để có được một bình hoa ly ưng ý, khi mua hoa, bạn nên chọn những cành thật tươi, lá còn xanh, không bị héo úa, nên chọn những cành còn đủ nụ và hoa để nở gối nhau sẽ giúp việc chưng lý được lâu hơn.

Trước khi cắm ly vào bình hoa, bạn nên cắt vát phần gốc, điều này sẽ giúp hoa dễ dàng hơn trong việc hút nước.

Cắt vát phần gốc cành hoa ly sẽ giúp hoa dễ hút nước hơn

Một mẹo nhỏ là bạn nên thực hiện công đoạn này dưới nước, đây là cách giúp hạn chế tình trạng không khí có cơ hội tràn vào cành hoa.

Ngay sau khi cắt vát xong phần gốc, bạn nên ngâm cành hoa ly trong nước khoảng từ 5 đến 10 phút rồi mới cắm hoa vào bình.

4. Lưu ý về lọ cắm hoa

Ngoài việc cắt vát cho hoa dễ hút nước và nên ngâm hoa trong nước trước khi cắm vào bình khoảng 5 – 10 phút thì một vấn đề cũng quan trọng không kém giúp hoa được tươi lâu đó là cần quan tâm đến bình cắm hoa.

Đối với bình cắm hoa hay lọ hoa cần phải đảm bảo sạch sẽ, không dính bụi bẩn. Trước đó bạn có thể rửa với xà phòng rồi tráng sạch bọt, phơi khô dưới nắng mới sử dụng cắm hoa.

Nên vệ sinh bình hoa sạch sẽ để giúp hoa ly tươi lâu hơn

Vì trong trường hợp còn xà phòng hay bụi bẩn sẽ là nguyên nhân khiến độ pH của nước thay đổi và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cành hoa, khiến hoa nhanh hỏng hơn.

Bên cạnh đó, dụng cụ cắt tỉa cành hoa cũng cần đảm bảo sạch sẽ. Khi thực hiện thao tác cắt hoa nên dứt khoát 1 lần sẽ đảm bảo được độ tươi lâu của hoa.

Một lưu ý quan trọng nữa, để giúp hoa trong bình tươi lâu hơn thì việc thay nước cắm hoa thường xuyên sẽ là một yếu tố cực kỳ quan trọng.

Tốt nhất, mỗi ngày bạn nên thay nước 1 lần sẽ giúp hoa được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và nước, đồng thời giúp loại bỏ vi khuẩn có trong nước cắm hoa đã sử dụng.

5. Bảo quản hoa ly bằng dung dịch

Phụ thuộc vào từng loại hoa ly cắt cành mà bạn chọn sẽ có các cách cung cấp chất dinh dưỡng cho hoa phù hợp khác nhau.

Một cách giữ hoa ly tươi được lâu đó là dùng thuốc aspirin nghiền nát thành dạng bột, hoà tan với nước cắm hoa sẽ giúp hoa duy trì độ tươi lâu hơn bình thường.

Do thành phần của aspirin sẽ có tác dụng tăng nồng độ aid của nước, nên sẽ rất hiệu quả trong việc diệt khuẩn gây ra mùi hôi và tình trạng nhanh thối gốc.

Hướng dẫn cách giữ hoa ly tươi lâu bằng dung dịch

Ngoài aspirin, để bảo quản hoa ly tươi lâu, có một số cách khác từ những nguyên liệu đơn giản tại nhà bạn có thể tự làm như sau:

Bạn pha dung dịch nước cắm hoa với tỷ lệ: 1 lít nước đi kèm với 1 muỗng đường + 1 muỗng nước cốt chanh tươi + ½ muỗng trà thuốc tẩy khuấy đều.

Dung dịch nước cắm hoa với nước súc miệng cũng có hiệu quả tốt với công thức có tỷ lệ 4,5 lít nước hoà chung với 60gr nước súc miệng. Nhờ vào chất bactericide và listerine có trong nước súc miệng sẽ có tác dụng như một loại acid hỗ trợ cành hoa hút nước tốt nhất.

6. Cách cắm và chăm sóc hoa ly giữ tươi lâu

Để duy trì độ tươi của hoa ly trong nhiều ngày, vẫn còn một số mẹo nhỏ mà bạn có thể áp dụng, cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng cực kỳ hiệu quả như sau:

Nên ngắt bỏ hết những phần lá nằm dưới nước. Vì những phần lá này trong nước rất dễ bị thối, ảnh hưởng đến nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho hoa và làm giảm chất lượng bình hoa.

Cần thường xuyên thay nước cho hoa mỗi ngày, nên kiểm tra phần thân xem có bị hư hại, thối gốc hay không. Trong trường hợp cần thiết, bạn nên cắt bỏ phần gốc hư để tránh ảnh hưởng đến cả cành và hoa.

Cách chăm sóc hoa ly sau khi cắm bình để tươi lâu nhất

Một cách khá hay đó là bạn có thể tuốt bỏ nhụy hoa ly đi, để tránh phấn hoa rơi xuống cánh gây mất thẩm mỹ, khiến hoa dễ bị hư thì sẽ duy trì độ bền thêm được khoảng 2 ngày.

Nên đặt bình hoa ở nơi thoáng mát, tránh những nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, nếu ở phòng lạnh là tốt nhất. Bên cạnh đó, cũng cần tránh đặt gần bếp do hơi nóng bốc ra hoặc dưới quạt máy sẽ khiến hoa dễ bị héo.

Khi cắm hoa vào bình, nên cắm vừa phải, đừng dày quá tuỳ theo kích thước của bình mà bạn có thể cân đối cho phù hợp.

Sau khoảng 2 ngày cắm hoa, nếu thấy hoa kém tươi, bạn có thể áp dụng cách nhúng phần gốc hoa vào nước sôi rồi nhanh chóng cắt đi, thay nước cắm hoa mới và cắm trở lại vào bình.

Những lúc trời oi bức, bạn có thể dùng bình phun sương nhỏ để phun nước cho cánh hoa hoặc cho thêm vài viên đá lạnh vào nước để hoa được tươi mát lâu hơn.

Như vậy, có rất nhiều cách giữ hoa ly tươi lâu chỉ bằng một vài mẹo nhỏ ai cũng có thể thực hiện tại nhà. Hy vọng, qua bài viết này bạn đã có thêm những típ hay để bảo quản hoa ly được lâu nhất, khiến không gian nhà bạn hay nơi làm việc thêm phần sức sống nhờ vẻ đẹp của những bình hoa ly tươi mới.