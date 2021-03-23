Bạn đã biết hết ý nghĩa hoa cẩm chướng trong cuộc sống chưa?

Hoa cẩm chướng mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống, tùy vào màu sắc và từng nền văn hóa khác nhau mà loài hoa này có những ý nghĩa riêng biệt.

Bạn đã biết hết ý nghĩa hoa cẩm chướng hay chưa? Hoa cẩm chướng có tên tiếng anh là Carnation, còn tên khoa học là Dianthus Caryophyllus. Đây là một trong những loài hoa rất phổ biến trên thế giới. Có rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh ý nghĩa và tính biểu tượng loài hoa vô cùng xinh đẹp này.

Cẩm chướng trắng: là biểu tượng của tình yêu trong sáng, sự thuần khiết và đây cũng là màu sắc mang lại lời chúc may mắn.

Cẩm chướng tím: tượng trưng cho sự thay đổi, khó dự đoán trước.

Cẩm chướng vàng: được dùng để thể hiện sự thất vọng và từ chối tình cảm.

Hoa cẩm chướng sọc: thể hiện sự hối hận và sự từ chối, không chấp nhận tình cảm.

Mỗi màu sắc hoa cẩm chướng mang một ý nghĩa khác nhau

+ Ý nghĩa hoa cẩm chướng theo quốc gia

- Trung Quốc

Tại đất nước Trung Hoa, cẩm chướng được sử dụng rất nhiều để trang trí tại các lễ cưới và làm hoa cưới cầm tay cho cô dâu. Vì người Trung Quốc họ tin rằng, cẩm chướng cũng là biểu tượng của hạnh phúc và mong ước một cuộc hôn nhân viên mãn, trọn vẹn.

- Nước Anh

Tại vương quốc Anh, hoa cẩm chướng lại dùng như một món quà giúp các chàng trai bày tỏ tình cảm với cô gái mà anh ta đang tương tư.

Hoa cẩm chướng được dùng như một món quà giúp các chàng trai bày tỏ tình cảm

Nếu cô gái chấp nhận tình cảm của chàng trai, họ sẽ gửi tặng lại một bó cẩm chướng chỉ có 1 màu như đỏ, hồng…Ngược lại, nếu từ chối lời tỏ tình thì cô gái sẽ gửi lại cho chàng trai một bó hoa cẩm chướng nhiều màu sắc.

- Nhật Bản

Với người dân xứ sở hoa anh đào, hoa cẩm chướng đỏ được xem là biểu tượng của một tình yêu dài lâu. Đây cũng là loài hoa được sử dụng để làm hoa tặng nhiều nhất trong ngày lễ của mẹ.

- Mỹ

Tại đất nước cờ hoa, cẩm chướng đã được chọn lựa làm loài hoa chính thức trong Ngày của Mẹ. Ngoài ra, đây cũng là loài hoa được dùng rất nhiều để làm hoa đeo tay cho phù dâu trong lễ cưới hay trong những dịp đặc biệt.

Bên cạnh đó, người ta thường dùng hoa cẩm chướng xanh trong ngày thánh Patrick và đây cũng là loài hoa dành cho những người sinh vào tháng 1. Do đó, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một bó hoa cẩm chướng màu xanh để làm quà sinh nhật cho những người sinh vào tháng 1.

2. Hoa cẩm chướng thường được dùng trong những sự kiện nào?

Với nhiều ý nghĩa trong cả tình yêu lẫn cuộc sống, hoa cẩm chướng có thể được sử dụng trong nhiều sự kiện quan trọng từ lớn tới nhỏ.

- Ngày của mẹ: hoa cẩm chướng hồng sẽ là món quà đặc biệt không thể thiếu để dành tặng người mẹ thân yêu trong ngày của Mẹ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tặng hoa cẩm chướng trong dịp sinh nhật.

- Lễ tình nhân: thay vì tặng hoa hồng, bạn cũng có thể chọn hoa cẩm chướng đỏ để tạo nên bất ngờ cho một nửa yêu thương trong ngày lễ tình nhân.

- Lễ cưới: hoa cẩm chướng vừa có thể dùng làm hoa trang trí lễ cưới, vừa dùng để làm hoa cầm tay cho cô dâu. Các màu sắc của hoa cẩm chướng thích hợp cho lễ cưới là hồng và đỏ.

- Lễ tốt nghiệp: ngoài hoa hồng hay hoa hướng dương thì hoa cẩm chướng cũng có thể được chọn tặng trong ngày lễ tốt nghiệp và các sự kiện thể thao.

Hoa cẩm chướng hồng sẽ là món quà đặc biệt không thể thiếu để dành tặng người mẹ thân yêu trong ngày của Mẹ

3. Công dụng khác của hoa cẩm chướng trong cuộc sống

Các bác sĩ đông đã chỉ ra rằng, hoa cẩm chướng có vị đắng, tính hàn nên chúng mang đến khả năng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như: sỏi thận, đái buốt, tiểu tiện không thông, phù thũng, bế kinh, trừ giun, lá dùng chữa tắc ruột,… Mặc dù vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo không dùng loại hoa này cho phụ nữ có thai vì cẩm chướng có thể gây sẩy thai.

Trà hoa cẩm chướng có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng và cân bằng hormone sinh dục nữ

Hoa cẩm chướng cũng được dùng như một loại trà. Trà hoa cẩm chướng có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng và cân bằng hormone sinh dục nữ. Bên cạnh đó, tinh dầu hoa cẩm chướng cũng được sử dụng nhiều trong vật lý trị liệu. Ngoài ra, hoa cẩm chướng còn được dùng để làm mỹ phẩm tại Mỹ.

4. Hoa cẩm chướng hợp với những ai, những mệnh nào?

Hoa cẩm chướng là biểu trưng cho sự trân trọng người mẹ còn sống, màu hoa trắng thể hiện sự tri ân người mẹ đã khuất và cẩm chướng hồng thể hiện sự hiếu thuận và lòng biết ơn của người con đối với người sinh thành.

Vì lý do đó mà vào những dịp lễ quan trọng, hãy chọn cho mẹ và bà của chúng ta những bông cẩm chướng có màu sắc phù hợp. Ngoài ra, bạn nên tìm hoa có màu tương sinh với bản mệnh để trồng hoặc trưng bày trong nhà, cụ thể như:

+ Người mệnh Kim

Đối với những người mệnh Kim thì hoa cẩm chướng vàng là lựa chọn phù hợp nhất với bản mệnh. Màu sắc này đem đến sự ấm cúng, hạnh phúc trong căn nhà của bạn. Đồng thời hoa màu vàng cũng hỗ trợ những người mệnh Kim có đường công danh sự nghiệp hanh thông hơn.

Đối với những người mệnh Kim thì hoa cẩm chướng vàng là lựa chọn phù hợp nhất với bản mệnh

+ Người mệnh Thủy

Theo phong thủy thì những bông cẩm chướng màu trắng sẽ rất phù hợp với người mệnh Thủy. Bởi màu sắc này mang lại sự thành công, may mắn cũng như công việc thuận lợi cho gia chủ. Bên cạnh đó, khi trồng hay trưng bày cẩm chướng trắng trong nhà còn giúp người mệnh thủy có sức khỏe dồi dào, gia tăng tài lộc.

+ Người mệnh Hỏa

Hoa cẩm chướng màu đỏ đem đến sự may mắn và thường phù hợp với người mệnh Hỏa. bên cạnh đó, sắc hoa màu này còn đem lại thành công cho người trồng, những bông cẩm chướng đỏ tôn lên sự quyền lực, tươi mới, bắt mắt cho không gian sống của bạn.

Hoa cẩm chướng màu đỏ đem đến sự may mắn và thường phù hợp với người mệnh Hỏa

5. Cách trồng hoa cẩm chướng tại nhà

Để trồng hoa cẩm chướng tại nhà bạn có thể chọn trồng bằng cách gieo hạt hoặc nhân giống vô tính bằng ngọn:

+ Gieo hạt:

Hạt nên ngâm trước 1 đêm, sau đó trộn với tro hay cát rắc cho đều. Hạt rắc xong phủ 1 lớp đất bột mỏng lên, cuối cùng phủ một lớp rơm rạ mỏng. Sau khi gieo 4 – 6 ngày, hạt sẽ mọc, lúc này, bắt đầu tưới nhẹ đủ ẩm 2 lần/ ngày. Khi cây gieo cao 2- 3cm, nhổ tỉa trồng thưa trong chậu với khoảng cách 5 x 5cm.

Trồng hoa cẩm chướng tại nhà bạn có thể chọn trồng bằng cách gieo hạt

+ Nhân giống bằng ngọn:

Thường thì nhân giống bằng hạt sẽ cho hoa to đẹp hơn, nhưng phương pháp trên quá đắt nên người ta phải giâm bằng chồi và ngọn. Cách này sẽ giúp người trồng chủ động thời vụ, lượng cây giống, cây nhanh ra hoa, sử dụng cây mẹ lấy giống là F1. Tiến hành tách ngọn từ nách lá cây mẹ, giâm từ tháng 8.

Chuẩn bị giá thể giâm: Giá thể giâm cây hoa cẩm chướng tốt nhất là dùng trấu hun, nếu không có trấu hun thì có thể thay thế bằng cát sạch. Giá thể được xử lý trước khi giâm bằng dung dịch Zineb hoặc Daconil 75 WP với liều lượng 10-15ml/ bình 10 lít phun trực tiếp vào giá thể .

Chọn, ngắt ngọn giâm: Chọn những ngọn trên cây mẹ không bị dị dạng, sâu bệnh, lá xanh tốt có chiều dài từ 8-10cm; 6-8 lá; đường kính thân đạt 0.4–0.5cm, sau đó dùng dao cắt ngang cành của chúng.

Cách trồng cẩm chướng bằng phương pháp giâm cành: Dùng tay cắm cành thẳng đứng, độ sâu khoảng 1,5- 2cm. Sau khi giâm thì tưới đẫm nước trực tiếp hoặc phun lên cây, trong 7-10 ngày đầu tưới 5-7 lần/ngày. Muốn đảm bảo độ ẩm giá thể đạt 90% thì hãy giảm dần số lần tưới xuống 4-5 lần/ ngày (ẩm độ giá thể đạt 70-80%). Nếu giâm bằng cát thì số lần tưới ít hơn, 4-5 lần sau đó giảm còn 3-4 lần/ ngày.

Trên đây là những thông tin thú vị về ý nghĩa hoa cẩm chướng. Đây là một loài hoa đẹp rực rỡ, giá cả phải chăng nên trong những dịp đặc biệt, nếu bạn cần trang trí không gian gia đình thì bạn đừng nên bỏ qua loài hoa này.