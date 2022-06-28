Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng?

Trước lời tố của hotgirl Milan Phạm về ồn ào tình ái, Yaya Trương Nhi hiện vẫn chưa lên tiếng.
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Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng của hotgirl Milan Phạm về chuyện tình ái. Theo loạt tin nhắn màn hình mà Millan Phạm thì tài khoản có tên và Avatar của Yaya Trương Nhi đã bắt chuyện với bạn trai cô bằng tiếng Anh với nội dung rằng được 1 người quen giới thiệu.
Thậm chí nói chuyện chưa được mấy câu, tài khoản có tên Yaya Trương Nhi đã thổ lộ anh chàng này có người yêu chưa và ngỏ ý đang muốn tìm người yêu.
Chính lời đề nghị này cũng khiến bạn trai của Millan Phạm vì độ táo bạo, thậm chí anh chàng còn cho rằng cô nàng Yaya Trương Nhi này đang bịa lý do rằng có 1 người bạn chung giới thiệu để làm quen với anh.
Đính kèm cùng hàng loạt tin nhắn, hotgirl Milan Phạm ngán ngẩm viết: "Bạn người yêu gửi screenshot có người làm quen. Thứ 1 là ảnh tớ đầy trên profile người yêu tớ nhé. Thứ 2 bạn học lại tiếng anh đi rồi nói chuyện với người ta nhé!”.
Dù chưa rõ tài khoản mạng xã hội trên có phải của chính chủ Yaya Trương Nhi hay không, nhưng dân mạng vẫn đang bàn tán rôm rả.
Trước sự việc trên, chúng tôi đã liên lạc với Yaya Trương Nhi để xác nhận thực hư, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ nữ diễn viên.
Yaya Trương Nhi được biết tới là một người mẫu, diễn viên của showbiz Việt. Cô gặt hái được những thành tựu nhất định trong gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Không những thế, tên tuổi của cô luôn thu hút trên mạng xã hội bởi nữ diễn viên sở hữu sắc vóc nóng bỏng.
Nữ diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Lương Bằng Quang và cuộc chia tay đầy ồn ào sau đó.
Sau chuyện tình thị phi với Lương Bằng Quang, người đẹp tỏ ra kín tiếng hơn trong chuyện yêu đương. Cô từng chia sẻ về lý do độc thân sau nhiều năm chia tay bạn trai làm nhạc sĩ vì bản thân "quá sexy". "Rất nhiều người có cái nhìn phiến diện về tôi chỉ vì tôi nổi loạn và gợi cảm. Tôi không thể đi giải thích về bản thân với tất cả nhưng sexy không có nghĩa là dễ dãi. Bên trong tôi vẫn là một cô gái Á Đông truyền thống", chân dài 9X chia sẻ.
Milan Phạm (Phạm Trà My) là hot girl cùng thời với Sam, Kelly và được biết đến nhiều hơn qua các clip của Phở Đặc Biệt. Bên cạnh công việc người mẫu, cô có dịp thử sức với diễn xuất. Milan Phạm từng xuất hiện trong MV Anh biết của Dương Triệu Vũ.
Người đẹp thường xuyên đi du lịch và đặt chân tới rất nhiều quốc gia, cùng với đó cô tham gia các dự án nghệ thuật cũng như cộng đồng và có thể nói bốn ngoại ngữ: tiếng Nga, Anh, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Thế nhưng tên tuổi Milan Phạm được biết tới nhiều hơn khi dính tin hẹn hò Tiến Đạt sau khi anh chia tay Hari Won, tuy nhiên người đẹp phủ nhận mối quan hệ với nam rapper này.