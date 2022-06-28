Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng?

Hậu trường 28/06/2022 17:09

Trước lời tố của hotgirl Milan Phạm về ồn ào tình ái, Yaya Trương Nhi hiện vẫn chưa lên tiếng.

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng của hotgirl Milan Phạm về chuyện tình ái. Theo loạt tin nhắn màn hình mà Millan Phạm thì tài khoản có tên và Avatar của Yaya Trương Nhi đã bắt chuyện với bạn trai cô bằng tiếng Anh với nội dung rằng được 1 người quen giới thiệu.

Thậm chí nói chuyện chưa được mấy câu, tài khoản có tên Yaya Trương Nhi đã thổ lộ anh chàng này có người yêu chưa và ngỏ ý đang muốn tìm người yêu.

Chính lời đề nghị này cũng khiến bạn trai của Millan Phạm vì độ táo bạo, thậm chí anh chàng còn cho rằng cô nàng Yaya Trương Nhi này đang bịa lý do rằng có 1 người bạn chung giới thiệu để làm quen với anh.

Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng? - Ảnh 1
Milan Phạm công khai nhiều tin nhắn từ tài khoản có tên "Yaya Trương Nhi" xin làm quen bạn trai mình. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đính kèm cùng hàng loạt tin nhắn, hotgirl Milan Phạm ngán ngẩm viết: "Bạn người yêu gửi screenshot có người làm quen. Thứ 1 là ảnh tớ đầy trên profile người yêu tớ nhé. Thứ 2 bạn học lại tiếng anh đi rồi nói chuyện với người ta nhé!”.

Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng? - Ảnh 2
Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng? - Ảnh 3
Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng? - Ảnh 4
Tạm dịch tin nhắn của tài khoản có tên Yaya: "1 người bạn giới thiệu cho em, nhưng em không rõ, vì em đang tìm bạn trai nên tôi muốn hỏi rằng anh có bạn gái chưa?, em biết rằng hỏi vậy thì hơi kỳ nhưng em không muốn gây hiểu nhầm cho anh hay bạn gái bạn gái của anh!". Ảnh: FB Phạm Trà My (Milan Phạm) 

 

Dù chưa rõ tài khoản mạng xã hội trên có phải của chính chủ Yaya Trương Nhi hay không, nhưng dân mạng vẫn đang bàn tán rôm rả. 

Trước sự việc trên, chúng tôi đã liên lạc với Yaya Trương Nhi để xác nhận thực hư, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ nữ diễn viên.

Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng? - Ảnh 5
Yaya Trương Nhi không còn là cái tên xa lạ trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

 

Yaya Trương Nhi được biết tới là một người mẫu, diễn viên của showbiz Việt. Cô gặt hái được những thành tựu nhất định trong gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Không những thế, tên tuổi của cô luôn thu hút trên mạng xã hội bởi nữ diễn viên sở hữu sắc vóc nóng bỏng. 

Nữ diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Lương Bằng Quang và cuộc chia tay đầy ồn ào sau đó. 

Sau chuyện tình thị phi với Lương Bằng Quang, người đẹp tỏ ra kín tiếng hơn trong chuyện yêu đương. Cô từng chia sẻ về lý do độc thân sau nhiều năm chia tay bạn trai làm nhạc sĩ vì bản thân "quá sexy". "Rất nhiều người có cái nhìn phiến diện về tôi chỉ vì tôi nổi loạn và gợi cảm. Tôi không thể đi giải thích về bản thân với tất cả nhưng sexy không có nghĩa là dễ dãi. Bên trong tôi vẫn là một cô gái Á Đông truyền thống", chân dài 9X chia sẻ.

Yaya Trương Nhi bất ngờ bị tố ve vãn bạn trai của hotgirl, còn tung ra loạt tin nhắn bẽ bàng? - Ảnh 6
Về phía Milan Phạm, cô từ lâu cũng được biết đến là một trong những hot girl đời đầu sở hữu ngoại hình nóng bỏng. Ảnh: Internet

 

Milan Phạm (Phạm Trà My) là hot girl cùng thời với Sam, Kelly và được biết đến nhiều hơn qua các clip của Phở Đặc Biệt. Bên cạnh công việc người mẫu, cô có dịp thử sức với diễn xuất. Milan Phạm từng xuất hiện trong MV Anh biết của Dương Triệu Vũ.

Người đẹp thường xuyên đi du lịch và đặt chân tới rất nhiều quốc gia, cùng với đó cô tham gia các dự án nghệ thuật cũng như cộng đồng và có thể nói bốn ngoại ngữ: tiếng Nga, Anh, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Thế nhưng tên tuổi Milan Phạm được biết tới nhiều hơn khi dính tin hẹn hò Tiến Đạt sau khi anh chia tay Hari Won, tuy nhiên người đẹp phủ nhận mối quan hệ với nam rapper này.

 

Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng

Ngân 98 chính thức 'vén màn' sự thật đằng sau clip nghi cùng Lương Bằng Quang đi khám thai dù chưa cưới hỏi, cương quyết từ chối 'giống' của bạn trai đến cùng

Dù yêu đương tha thiết, nhưng "hot girl ngực khủng" vẫn không muốn sinh con cho Lương Bằng Quang bởi vì bạn trai... xấu.

Xem thêm
Từ khóa:   Milan Phạm Yaya Trương Nhi Lương Bằng Quang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An