Xúc động loạt ảnh Hồ Ngọc Hà bên con trai thuở bé, Subeo mếu máo trong lòng mẹ

Hậu trường 23/06/2020 16:54

Những hình ảnh hiếm hoi thuở bé của Subeo bên ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa được đăng tải thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Cuộc sống của ca sĩ Hồ Ngọc Hà bên con trai Subeo luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, cô ít khi chia sẻ về chuyện đời tư lên trang cá nhân. Chỉ có thời gian gần đây, "Nữ hoàng giải trí" mới thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh của quý tử đầu lòng. 

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Loạt ảnh hiếm được mẹ Hồ Ngọc Hà đăng tải lên trang cá nhân - Ảnh: FB

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Ảnh đời thường của hai mẹ con gây chú ý - Ảnh: FB

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Dù không sống cùng bố nhưng Subeo vẫn nhận được tình cảm trọn vẹn từ Cường Đô la - Ảnh: FB

Mới đây, bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hà Hồ bất ngờ đăng tải loạt ảnh thuở bé của con gái và cháu ngoại lên trang cá nhân. Bà nhắn gửi: "Theo tháng năm và theo bước chân của mẹ, cậu ấy giờ đã lớn hơn, hiểu biết nhiều hơn những điều trong cuộc sống.... Trong 10 năm trôi qua yêu cậu ấy nhiều hơn".

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Đây là lần hiếm hoi hình ảnh Hà Hồ và con trai được công khai nhiều đến vậy - Ảnh: FB

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Có những lúc Subeo mếu máo và được mẹ âu yếm trong lòng - Ảnh: FB
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'Tan chảy' với vẻ kháu khỉnh của Subeo khi còn bé - Ảnh: FB

Loạt ảnh này thể hiện chặng đường trưởng thành của Subeo luôn có mẹ Hà Hồ bên cạnh. Giọng ca "Cả một trời thương nhớ" luôn bên cạnh quý tử dù lúc vui hay buồn. Dù bận rộn đến đâu, nữ ca sĩ vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất cho con trai.

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Nụ cười hạnh phúc của cậu bé khi bên cạnh mẹ - Ảnh: FB
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Thi thoảng cậu nhóc cũng xuất hiện trong một vài sự kiện - Ảnh: FB

Subeo là con trai chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la. Dù hiện tại mỗi người đã có cuộc sống riêng và tìm được hạnh phúc mới nhưng họ luôn dành tình yêu lớn cho con trai. Vừa qua nhân dịp con tròn 10 tuổi, cặp đôi gửi lời chúc ý nghĩa và tổ chức tiệc mừng sinh nhật đầm ấm cho cậu bé.

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