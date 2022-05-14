Xuất hiện với hình ảnh đầy 'khác lạ', Kiều nữ làng hài' nói gì trước tin đồn 'trùng tu nhan sắc'?

Việc thay đổi hình ảnh liên tục khiến "kiều nữ làng hài" Nam Thư vấp phải không ít tin đồn về chuyện "dao kéo". Trước những thông tin trên, nữ diễn viên lên tiếng nói rõ quan điểm của mình.

Nam Thư là một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Bên cạnh tài năng, nữ diễn viên còn được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình chuẩn chỉnh. Mới đây, trên trang cá nhân, "kiều nữ làng hài" đã đăng tải loạt ảnh mới xuất hiện trong một số sự kiện của những người bạn thân thiết. Nam Thư khiến dân tình chú ý khi "biến hóa" với nhiều phong cách đa dạng từ thanh lịch, sang trọng đến sexy, nóng bỏng.

Nam Thư xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè trong giới showbiz - Ảnh: FBNV Theo Tuổi Trẻ, nói về sự thay đổi, biến hóa của mình, Nam Thư cho biết cô là người yêu thời trang, yêu cái đẹp nên luôn muốn làm mới mình mỗi lần xuất hiện trước khán giả. Nữ diễn viên quan niệm không riêng gì nghệ sĩ mà tất cả các cô gái đều có quyền làm đẹp cho bản thân bởi đó là cách giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. “Và khi có sự tự tin, Thư tin rằng các cô gái sẽ đạt được những thành công nhất định và có được một chỗ đứng trong xã hội. Thư nghĩ rằng phụ nữ ở thời buổi này phải độc lập, tự chủ chứ không nên tạo cho mình thói quen dựa dẫm vào bất kỳ ai" - cô chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp của Nam Thư - Ảnh: FBNV Đối với Nam Thư, việc sự phù hợp của một bộ trang phục, giúp mình tự tin khi xuất hiện sẽ quan trọng hơn là việc phải chăm chăm vào những món đồ hiệu. Cô thừa nhận cũng sở hữu một số món đồ đắt tiền, được mua từ chính công sức của bản thân nhưng không bao giờ để đồ hiệu điều khiển cuộc sống của mình. 'Kiều nữ làng hài' phủ nhận tin đồn 'dao kéo' - Ảnh: FBNV Việc thay đổi hình ảnh liên tục cũng khiến Nam Thư vấp phải những tin đồn thất thiệt, điển hình là chuyện vừa trùng tu nhan sắc. Tuy nhiên, kiều nữ làng hài phủ nhận điều này và cho rằng có thể do góc máy, cách trang điểm nên vẻ ngoài có chút khác biệt. Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định bản thân vẫn cởi mở với chuyện phải đẹp dao kéo để bản thân tự tin hơn, mở ra cho mình nhiều cơ hội mới. “Tôi sửa gì cũng đã nói trên sóng truyền hình rồi. Tôi không bao giờ che giấu chuyện này nên nếu có tôi đã thừa nhận" - cô thẳng thắn.

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