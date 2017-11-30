Xót xa trước câu chuyện của Thu Thủy, MC Quỳnh Chi mắng chồng cũ của nữ ca sĩ là 'tồi, độc ác'

Hậu trường 30/11/2017 16:01

Sau khi biết được câu chuyện đẫm nước mắt của Thu Thủy, MC Quỳnh Chi đã không kiềm được cảm xúc mà mắng chồng cũ đại gia của đàn chị là người đàn ông độc ác.

Tối qua (29/11), Thu Thủy chính thức xác nhận đã ly hôn với chồng đại gia sau 17 năm gắn bó cũng như trải lòng về những nỗi đau, cô đơn mà cô phải chịu đựng trong 3 năm kết hôn.

Câu chuyện về người chồng lạnh nhạt, hờ hững thậm chí vô tâm với con của mình khiến Thu Thủy bị tổn thương đến cùng cực khiến nhiều khán giả phẫn nộ và thương xót cho nữ ca sĩ.

Xót xa trước câu chuyện của Thu Thủy, MC Quỳnh Chi mắng chồng cũ của nữ ca sĩ là 'tồi, độc ác' - Ảnh 1
Sau 6 tháng ly hôn, Thu Thủy mới có đủ dũng cảm để kể ra câu chuyện của mình - Ảnh: aFamily

Cũng từng là phụ nữ trải qua hôn nhân tan vỡ, MC Quỳnh Chi có thể hiểu được phần nào nỗi đau mà Thu Thủy đã và đang phải chịu đựng. Chính vì thế, nữ MC đã viết một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân gửi cho Thu Thủy để động viên an ủi cũng như thể hiện sự bức xức với người chồng đại gia của đàn chị.

Đối với Quỳnh Chi, Thu Thủy là một người nghệ sĩ chân chính không bon chen và là người con gái sống khép kín, được gia đình bảo bọc, che chở từ nhỏ như mình.

MC Quỳnh Chi viết: "Mình tiếp xúc với chị Thủy vài lần, đều thấy quý chị và cảm nhận chị thuộc mẫu nghệ sỹ lành tính, không bon chen. Quý nữa vì cảm thấy chị cũng giống mình, có mẹ gần gũi và theo sát từ bé, ngày xưa mình chỉ có đi học và đi làm MC, còn chị Thủy thì đi học và đi hát. Những người như chị Thủy, hay mình, hầu như không biết đến chuyện đi chơi, giao du ít và sống khép kín. Chính vì ít ra đường, ít tiếp xúc, nên duyên cho gặp ai thì chỉ biết người đó, xác định yêu là yêu luôn, chứ không hề có được suy nghĩ là phải quen 2, 3 người, tìm hiểu, rồi thấy ai phù hợp và xứng đáng nhất hãy chọn".

Xót xa trước câu chuyện của Thu Thủy, MC Quỳnh Chi mắng chồng cũ của nữ ca sĩ là 'tồi, độc ác' - Ảnh 2
Là người từng trải, Quỳnh Chi rất hiểu những nỗi đau mà Thu Thủy đang phải chịu đựng - Ảnh: Internet

Từng đổ vỡ trước, Quỳnh Chi nhận ra rằng chính cách sống khép kín và yêu theo một số nguyên tắc cổ hủ đã khiến cô hay Thuy Thủy phải chịu nhiều tổn thương mà không thể lên tiếng.

Nữ MC chia sẻ: "Hoàn cảnh và nếp sống gia đình tác động rất lớn đến phụ nữ trẻ. Họ – cụ thể là tôi – từng ràng buộc bản thân vào một số nguyên tắc chưa chắc là đúng, thậm chí hơi cực đoan, cổ hủ. Tại Việt Nam và một số nước Châu Á, con người ta có suy nghĩ sống cho xã hội như 'Mày làm vậy người ta nói rồi sao?'.

Họ đứng trước những lựa chọn thường bị cái nhìn của xã hội chi phối, để có thể trở thành hình mẫu, mang tính biểu tượng còn bản thân họ có đang tự lừa dối chính mình và vô tình làm khổ người khác hay không thì chỉ bản thân họ biết. Chị Thủy vô cùng mạnh mẽ khi chọn cách đối diện nỗi đau, chia sẻ câu chuyện của mình để khiến chúng ta, những người ngoài cuộc được dịp chiêm nghiệm.

Nhưng cái mà chị ấy trải qua cả sau khi nói ra tất cả vẫn sẽ không hề dễ chịu. Tôi mình từng trải qua điều này nên tôi hiểu. Bạn nghĩ sao khi bạn thất bại mà cả nước đều biết? Chẳng ai muốn nói nếu không có lý do bắt buộc phải làm điều này".

Xót xa trước câu chuyện của Thu Thủy, MC Quỳnh Chi mắng chồng cũ của nữ ca sĩ là 'tồi, độc ác' - Ảnh 3
Vợ chồng Thu Thủy trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Quỳnh Chi cũng thẳng thắn cho rằng chồng của giọng ca Em sẽ quên thôi không phải vô tâm mà là ích kỷ và độc ác.

Nữ MC sinh năm 1990 nhận xét: "Đàn ông phải bản lĩnh, có chuyện là bỏ đi, lo cảm xúc của mình trước tiên thì lộ rõ là ích kỷ. Người phụ nữ của mình, cho dù tình cảm không còn nồng nàn đi nữa thì vẫn là tình nghĩa, vẫn là người xứng đáng để mình, ít nhất, biết nghe 1 cú điện thoại. Người ta có chuyện thì sao? Hối có kịp hay không. Đó không còn là vô tâm, mà là độc ác. Nếu anh chỉ đơn thuần không còn yêu ai đó nữa thì chẳng ai dám nói, nhưng hết tình cảm cũng không có nghĩa là cho mình được phép không biết cư xử!".

Theo Quỳnh Chi, một người đàn ông tồi đến mức chỉ vừa giữ con được 20 phút đã than vãn hay bỏ đi chơi thâu đêm như chồng của Thu Thủy thì không đáng để nữ ca sĩ thông cảm hay bào chữa.

Xót xa trước câu chuyện của Thu Thủy, MC Quỳnh Chi mắng chồng cũ của nữ ca sĩ là 'tồi, độc ác' - Ảnh 4
Quỳnh Chi mắng chồng cũ của Thu Thủy là tồi và độc ác - Ảnh: Internet

Kết lại bức thư, nữ MC bất ngờ phản đối suy nghĩ không muốn yêu thêm một ai khác của Thu Thủy. Bởi với giác quan của một người phụ nữ, Quỳnh Chi tin rằng không lâu nữa, hạnh phúc đích thực sẽ tìm đến với Thu Thủy.

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