Xót xa dòng tin nhắn MC Quyền Linh gửi đến NS Chí Tài: 'Anh đi lần này là đi mãi mãi'

Trước sự ra đi của người anh, người đồng nghiệp thân thiết, MC Quyền Linh đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài để lại nỗi đau lớn cho gia đình, niềm thương tiếc vô hạn với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Hiện tại, linh cữu của nam danh hài đã được đưa sang Mỹ. Lễ viếng cố nghệ sĩ sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới.

Thông tin chi tiết về lễ tang của danh hài Chí Tài tại Mỹ được ghi trên cáo phó - Ảnh: FB

Tại Việt Nam, khán giả và nhiều đồng nghiệp vẫn không ngừng nhắc đến cố nghệ sĩ trong niềm tiếc thương. Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh đăng tải dòng chia sẻ xúc động gửi đến người anh quá cố.

"Tiễn anh Chí Tài. Anh ơi... Vẫn như mọi lần anh ra sân bay về bên đó với gia đình, tụi em luôn luôn hỏi bao giờ anh trở lại? Anh cười và bảo vài tuần thôi mấy cưng ơi... Lần này anh về bên ấy, tụi em sẽ không còn được hỏi câu nào nữa.

Anh đi lần này là đi mãi mãi, chẳng còn cơ hội để tụi em đùa giỡn với anh, chẳng còn được đứng cùng anh trên sân khấu, và không còn những tiếng cười trong hậu trường cùng anh. Dẫu biết rằng cuộc sống là sẽ có ly biệt, nhưng nhìn anh lần cuối mà tim như thắt lại... Anh đi thật rồi, đi mãi mãi đến phương vô định... Thương anh lắm, tụi em thương và nhớ anh lắm anh Tài ơi... Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt nụ cười yêu thương và trong sáng, anh đi an yên anh nhé", MC Quyền Linh viết.

Anh đăng kèm bức ảnh chụp chung với cố nghệ sĩ và nói lời tiễn biệt - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của MC Quyền Linh khiến mọi người xúc động. Bà xã Dạ Thảo cũng nghẹn ngào bày tỏ: "Vĩnh biệt anh, người nghệ sĩ hiền lành, đáng kính... Sẽ nhớ mãi hình ảnh anh vừa đàn vừa hát: “Kỷ niệm ta cùng Nhỏ. Giờ chỉ là hư vô. Ừ thì là hư vô. Xa rồi vẫn nhớ hoài, Nhỏ ơi!...”.

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