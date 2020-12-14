NS Công Lý sắp làm đám cưới với bạn gái kém 15 tuổi trẻ đẹp như hoa hậu

Theo một số thông tin, đám cưới của nghệ sĩ Công Lý và bạn gái Ngọc Hà sẽ được diễn ra vào đầu năm 2021.

Thông tin nghệ sĩ Công Lý sắp làm đám cưới với bạn gái Ngọc Hà được chia sẻ rầm rộ vào trưa 14/12. Theo một số thông tin được truyền thông đăng tải, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội. Đại diện phía nam nghệ sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 2/1/2021.

Hình ảnh Công Lý và Ngọc Hà trong một sự kiện - Ảnh: Internet

Sau thông tin này, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến "cô Đẩu" và vợ sắp cưới.

Hiện tại, các khâu chuẩn bị cho hôn lễ đã gần như hoàn tất. Trong ngày trọng đại, người đẹp Ngọc Hà sẽ diện váy cưới của một nhà thiết kế nổi tiếng.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Công Lý - Ảnh: FB

Chuyện tình cảm của Công Lý và bạn gái Ngọc Hà được khán giả biết đến từ lâu. Tại các sự kiện, thi thoảng cặp đôi vẫn xuất hiện cùng nhau và dành cho đối phương nhiều cử chỉ quan tâm. Trước khi quyết định "về chung nhà", cả hai có 5 năm tìm hiểu và nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Vợ sắp cưới của nghệ sĩ Công Lý hiện đang công tác tại một tờ báo điện tử, kém anh 15 tuổi. Ngọc Hà sở hữu gương mặt thanh tú, xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo.

Ngọc Hà có mối quan hệ khá tốt đẹp với vợ cũ của Công Lý - Ảnh: Internet

Ngọc Hà còn gây ấn tượng khi có mối quan hệ tốt đẹp với MC Thảo Vân, vợ cũ Công Lý. Thi thoảng cả hai vẫn gặp gỡ, cùng nhau ăn uống thân mật. Đặc biệt, cô cũng rất được lòng của bé Tít - con trai riêng của "cô Đẩu".

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