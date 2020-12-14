Gia Bảo giày vò bản thân vì cảm giác tội lỗi với NS Chí Tài, hé lộ cuộc gọi cuối cùng với cố nghệ sĩ

Hậu trường 14/12/2020 11:38

Diễn viên Gia Bảo dằn vặt, tự trách bản thân vì đã làm nghệ sĩ Chí Tài buồn và tức giận bỏ về trong một chương trình.

Sau khi tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam hoàn tất, diễn viên Gia Bảo đã đăng tải dòng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân.

Nam diễn viên mở đầu bài đăng: "Kính gửi chú! Ba hôm nay con không dám viết gì, âm thầm nhìn tất cả mọi người đau lòng tiễn đưa chú! Hôm hay tin dữ, con đang ở Hà Nội diễn thi cho Minh Dự, anh em trong ê kíp ai cũng bủn rủn khi nhận tin... Mọi người không ai tin sự thật đó... Riêng con có thêm một cảm giác nữa là... tội lỗi".

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Diễn viên Gia Bảo tự giày vò bản thân vì thấy có lỗi với cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Không lâu trước, Gia Bảo khiến nghệ sĩ Chí Tài thất vọng và tức giận bỏ về giữa chừng trong một show từ thiện. Chương trình do Gia Bảo đứng ra tổ chức, cách sắp xếp thiếu chuyên nghiệp khiến nam danh hài đợi nhiều giờ vẫn không được lên diễn.

Dù sau sự việc, Gia Bảo đã được danh hài Chí Tài tha lỗi nhưng cảm giác tội lỗi, giày vò vẫn không dứt suốt thời gian qua. Thậm chí, anh không dám chia sẻ bất cứ điều gì về người chú trong nghề cho đến khi lễ viếng kết thúc.

Gia Bảo viết: "Mọi người chia sẻ tất cả hình ảnh, quá trình, kỷ niệm cùng chú... Con không dám đăng gì vì mới gần đây thôi con đã có lỗi với chú làm chú buồn! Con vô cùng giày vò vì để xảy ra chuyện không hay đó... Nhưng may mắn cho con là thông qua hai người em đã kết nối chú cháu mình với nhau, con được trực tiếp xin lỗi chú”.

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Gia Bảo có mặt tại tang lễ nghệ sĩ Chí Tài vào ngày 12/12 vừa qua - Ảnh: Internet

Anh còn tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Chí Tài và lời nhắn nhủ của cố danh hài: "Mà thôi chuyện qua rồi chú không buồn mày nữa đâu, buồn mày mắc công tao hết đẹp trai, chú cháu mình bao nhiêu năm, nhất là tao thân với ông nội mày lắm, mày mà còn vậy nữa tao méc ổng đánh mày à... vài hôm chú cháu mình đi ăn chụp tấm hình để bà con hiểu là được...”.

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