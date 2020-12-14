Cận mặt mộc của ca sĩ Cẩm Ly ở tuổi 50, nhan sắc thật gây ngỡ ngàng: 'Nhìn khác quá trời'

Hậu trường 14/12/2020 10:31

Ở tuổi 50, nhan sắc của ca sĩ Cẩm Ly vẫn được mọi người xuýt xoa, khen ngợi vì trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Cẩm Ly là ca sĩ đình đám của làng giải trí Việt. 3 chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương đều hoạt động nghệ thuật thành công, có cuộc sống giàu sang, hôn nhân viên mãn.

Trong khi 2 cô em gái hoạt động và định cư nhiều năm tại Mỹ, cuộc sống của Cẩm Ly ở Việt Nam được chú ý hơn cả. Tuy nhiên, nữ ca sĩ rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân lên mạng. Bởi vậy, những khoảnh khắc thoáng qua được Cẩm Ly đăng tải nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

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Hình ảnh bình dị của ca sĩ Cẩm Ly - Ảnh: FB

Mới đây, cô vừa chia sẻ bức ảnh của mình lên mạng kèm dòng chú thích đáng chú ý. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sáng sớm thức dậy ở một nơi xa lắm... nhưng vẫn như thường lệ, vẫn phải làm một ly nước ấm tráng cái bao tử 'khó chịu' của em. Đúng ra phải là ly nước ấm, nghệ, mật ong, nhưng thôi thế cũng được hén 'em bao tử khó chịu'. Đừng vì thế mà 'cà khịa' em nghen!".

Dù bước sang tuổi 50, nhưng nhan sắc của Cẩm Ly vẫn khiến nhiều người xuýt xoa. Cô tự tin khoe mặt mộc trước ống kính vào buổi sáng sớm.

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Khoe ảnh mặt mộc, Cẩm Ly được khán giả nhận xét xinh đẹp nhưng hơi khác so với lúc lên sân khấu - Ảnh: FB

Dù không che được những dấu vết của thời gian nhưng nữ ca sĩ vẫn trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Dân mạng nhận xét: "Ôi làn da đẹp quá cô ơi", "Tuổi với mình đó, mọi hôm trang điểm trông khác. Giờ mặt mộc mình không nhận ra", "Chị 4 đã già! Có gì đâu lạ nè. Thời gian không tha 1 ai"...

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Một số hình ảnh đời thường được nữ ca sĩ đăng tải - Ảnh: FB

Thời kỳ đầu những năm 2000 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cẩm Ly. Tên tuổi của cô gắn liền với ca sĩ Đan Trường cùng nhiều ca khúc đình đám được khán giả yêu thích.

Những năm gần đây, cô hoạt động ít hơn và nhận lời làm giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc. Về chuyện cá nhân, Cẩm Ly được ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Minh Vy và các con.

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