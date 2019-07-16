Xót xa dòng tin nhắn cầu cứu của nghệ sĩ Hoàng Lan lúc bạo bệnh: 'Chị Phụng ơi cứu em với'

Hậu trường 16/07/2019 11:12

Hết tiền mua thuốc, nghệ sĩ Hoàng Lan nhắn tin cho nghệ sĩ Phi Phụng nhờ giúp đỡ. Lời cầu cứu viết vội của bà khiến mọi người xót xa.

Thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan lâm bệnh nặng được chia sẻ khiến nhiều người xót xa. Phát hiện mắc căn bệnh Parkinson từ năm 2016, hiện nữ nghệ sĩ không thể làm việc vì mắt hỏng và mờ, không đi được, sức khỏe suy yếu. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà neo đơn nên để có chi phí chạy chữa, bà phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp, mạnh thường quân.

Mới đây, diễn viên Phi Phụng xót xa đăng tải lời cầu cứu của nghệ sĩ Hoàng Lan. Theo đó, vì hết thuốc và nhà không còn tiền nên bà đành nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.

Dòng tin nhắn đau xót của nghệ sĩ Hoàng Lan: "Chị Phụng ơi cứu em với, mấy bữa nay hết thuốc uống mà em không có tiền mua nên em làm phiền chị, xin chị giúp hộ em một ít mua thuốc em mang ơn chị suốt đời, cảm ơn chị nhiều".

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Tin nhắn cầu cứu nghệ sĩ Phi Phụng nhận được của đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Đọc được tin nhắn, diễn viên Phi Phụng không khỏi chạnh lòng. Bà hi vọng mọi người góp chút tấm lòng giúp đồng nghiệp lúc nguy khốn: "Mọi người có muốn cùng chung tay với mình giúp chị lần nữa không? Là nghệ sĩ với nhau nên mỗi lần nhận được tin nhắn chị nhờ giúp đỡ là mình lại rất là buồn. Mọi người ai muốn giúp chị Hoàng Lan thì chuyển khoản vào tài khoản dưới này nha. Mọi người ghi rõ nội dung là 'giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan' để mình cập nhật tiền bạc cho rõ ràng nha. Cám ơn mọi người rất nhiều!

Ngân hàng Quốc Dân - chi nhánh Chợ Lớn - stk 100000041984 Nguyễn Thị Phi Phụng".

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Trước đó, nghệ sĩ Hoàng Lan đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp, song hiện tại hoàn cảnh của bà vẫn còn rất khó khăn - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận được rất nhiều bình luận quan tâm. Mọi người đều cầu chúc nghệ sĩ Hoàng Lan vượt qua bệnh tật.

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"Bây giờ tôi đang xúc động lắm, mười mấy năm rồi, đến bây giờ tôi mới được lên sân khấu. Bởi vậy nên đối diện với khán giả, tôi run lắm" – Nghệ sĩ Hoàng Lan chia sẻ.

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Từ khóa:   Hoàng Lan nghệ sĩ Phi Phụng

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