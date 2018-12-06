Tuy mới sinh con chưa lâu nhưng Vân Tokyo vẫn tiếp tục "đập mặt xây lại" khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa rùng mình.
Vân Tokyo từng gây xôn xao dư luận khi chi hàng tỷ đồng để sửa đổi nhan sắc. Từ một cô gái có ngoại hình kém sang, cô gái trẻ đã lột xác hoàn toàn trở thành hotgirl được nhiều người săn đón. Chỉ sau 4 năm, Vân Tokyo đổi đời hoàn toàn nhờ kinh doanh spa đắt hàng trên mạng xã hội. Hiện tại, cô đã lập gia đình với ông xã điển trai và thường xuyên đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Họ đã có một câu con trai kháu khỉnh được hai tháng tuổi.
Mới đây, "hotgirl dao kéo" tiếp tục gây choáng khi tiết lộ mới sửa lại gương mặt dù đang trong thời gian ở cữ. Tuy mới vượt cạn hai tháng nhưng bà mẹ trẻ tiếp tục đầu tư một khoản lớn để mở góc mắt, nhấn mí mắt dưới cho mắt to hơn, sửa mũi, tiêm filler. Cuộc phẫu thuật chỉnh sửa nhiều chi tiết được diễn ra tại Hàn Quốc.
Bên cạnh những bình luận ngợi khen ngoại hình mới lạ thì cũng không ít người chỉ trích sự liều lĩnh của bà mẹ một con. Lẽ thường, người Việt Nam sẽ ở cữ ba tháng và tránh vận động mạnh để bảo vệ sức khỏe về lâu dài. Tuy nhiên, Vân Tokyo không chỉ thoải mái đi khắp nơi mà còn đụng chạm dao kéo lên gương mặt khiến ai nấy đều sợ hãi.
Nhiều người cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ không phải là chuyện xấu nhưng không nên quá lạm dụng. Vân Tokyo đã trải qua quá nhiều cuộc đại phẫu dẫn đến gương mặt cứng đơ như búp bê bị hỏng. Cô được khuyên nên dừng lại để tránh gặp phải những biến chứng ghê rợn về sau.