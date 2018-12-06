Vân Tokyo từng gây xôn xao dư luận khi chi hàng tỷ đồng để sửa đổi nhan sắc. Từ một cô gái có ngoại hình kém sang, cô gái trẻ đã lột xác hoàn toàn trở thành hotgirl được nhiều người săn đón. Chỉ sau 4 năm, Vân Tokyo đổi đời hoàn toàn nhờ kinh doanh spa đắt hàng trên mạng xã hội. Hiện tại, cô đã lập gia đình với ông xã điển trai và thường xuyên đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Họ đã có một câu con trai kháu khỉnh được hai tháng tuổi.

Dù đã lên đời nhan sắc sau khi thẩm mỹ nhưng Vân Tokyo vẫn không từ bỏ sở thích dao kéo - Ảnh: Internet

Mới đây, "hotgirl dao kéo" tiếp tục gây choáng khi tiết lộ mới sửa lại gương mặt dù đang trong thời gian ở cữ. Tuy mới vượt cạn hai tháng nhưng bà mẹ trẻ tiếp tục đầu tư một khoản lớn để mở góc mắt, nhấn mí mắt dưới cho mắt to hơn, sửa mũi, tiêm filler. Cuộc phẫu thuật chỉnh sửa nhiều chi tiết được diễn ra tại Hàn Quốc.