'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao?

Hậu trường 16/06/2023 10:52

Vừa qua, người hâm mộ cải lương không khỏi lo lắng khi hay tin nam nghệ sĩ Hùng Minh nhập viện cấp cứu vì bạo bệnh.

Nghệ sĩ Hùng Minh là một trong những nghệ sĩ được mệnh danh là ''cây đa cây đề'' trong nghệ thuật cải lương, ông bắt đầu sự nghiệp từ những năm 60. Ông được biết đến qua những vai kép độc trên và ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1993. 

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ Hùng Minh có vẻ ngoài lãng tử, điển trai khi còn trẻ 
'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 2
NSƯT Hùng Minh hiện tại đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn rất yêu nghề 
'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hùng Minh được xét tặng danh hiệu NSƯT năm 1993 

Ông được khán giả biết đến qua những vai diễn trong nhiều tác phẩm kinh điển như: Bên cầu dệt lụa, Nửa đời hương phấn, Tiếng trống Mê Linh, Lôi Vũ, Hoa mộc lan,... Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn đảm nhiệm vai trò diễn viên khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cá cược cuộc đời, Chuyện xưa tích cũ, Nghiệp sinh tử, Dâu trăm họ,... 

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Nghệ sĩ Hùng Minh từng tham gia nhiều tác phẩm cải lương kinh điển, trong đó có Tiếng trống Mê Linh 

Mới đây, người hâm mộ đã hết sức hoang mang khi nghệ sĩ Hùng Minh bất ngờ nhập viện cấp cứu vào ngày 15/6. Thông tin trên đã khiến nhiều người hâm mộ cải lương lo lắng, đồng thời cũng mong cho nam nghệ sĩ sẽ bình an vượt qua cơn bạo bệnh.

Theo thông tin từ VTC News, sáng ngày 16/5, NS Hoa Lan - vợ của nam nghệ sĩ Hùng Minh đã có chia sẻ về diễn biến bệnh tình của chồng. Bà cho biết sáng 15/6, khi đưa chồng đi khám định kỳ thì sức khoẻ của ông không ổn định, chân có hiện tượng phù nề nên bác sĩ đã giữ lại để nhập viện khẩn cấp.

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 5
Ngày 15/6 vừa qua nghệ sĩ Hùng Minh nhập viện cấp cứu 
'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 6
NS Hoa Lan - vợ nam nghệ sĩ Hùng Minh tiết lộ bệnh tình của chồng 

Bên cạnh đó bà chia sẻ thêm, khi nhập viện bác sĩ chẩn đoán nam nghệ sĩ bị suy thận tăng kali và tụt huyết áp. Hiện tại ông ấy vẫn đang được bác sĩ theo dõi. Tuy nhiên bác sĩ có nói may mắn đã đưa ông ấy vào viện kịp thời nên bệnh tình không quá nghiêm trọng. Hiện tại bác sĩ vẫn đang lên phác đồ điều trị. 

NS Hoa Lan cho biết thêm, chồng không ăn uống được những ngày qua, bị tụt huyết áp, tiểu ra máu và cơ thể suy nhược. Nhiều năm qua NSƯT Hùng Minh bị mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối. 

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 7
Bà xã nam nghệ sĩ cũng cho biết thêm chồng không ăn uống được những ngày qua, bị tụt huyết áp, tiểu ra máu và cơ thể suy nhược. 

Nghệ sĩ Hùng Minh sống cùng vợ là nghệ sĩ Hoa Lan hơn 20 năm qua. Xuất phát từ tình đồng nghiệp, cả hai đến với nhau vì tìm thấy sự đồng cảm. Ở tuổi ngoài 80, nam nghệ sĩ và vợ sinh sống trong căn nhà trọ ở Gò Vấp (TP.HCM). Cuộc sống của họ nhờ vào mức trợ cấp khoảng 3 triệu đồng từ phía hội sân khấu và đồng lương ít ỏi từ công việc đi đóng phim, nhắc thoại sân khấu của nghệ sĩ Hoa Lan.

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 8
Căn trọ tại Gò Vấp của hai vợ chồng nam nghệ sĩ Hùng Minh hiện đang sinh sống 
'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 9
Bàn thờ tổ nghiệp được gia đình gìn giữ cẩn thận hơn 50 năm qua
'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 10

Số tiền trợ cấp hàng tháng của NSƯT Hùng Minh là 380.000 đồng

Ngoài 80 tuổi, nghệ sĩ Hùng Minh thỉnh thoảng được mời diễn, đóng phim. Dù trí nhớ hạn chế nhưng ông vẫn miệt mài theo nghề. Không còn hoạt động năng nổ và có danh tiếng rực rỡ như thời hoàng kim nhưng nam nghệ sĩ nói ông tự hào vì vẫn được đông đảo công chúng yêu mến.

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 11Ảnh kỷ niệm chụp cùng đồng nghiệp trong các vở cải lương nổi tiếng

Đến nay, nghệ sĩ Hùng Minh đã có hơn 50 năm cống hiến nghệ thuật, cuộc sống còn hơi bấp bênh vì phải chật vật mưu sinh. Tuy nhiên, ông bà cảm thấy biết ơn khi được nhiều nghệ sĩ đến thăm hỏi và hỗ trợ. 

'Vua kép độc' NSƯT Hùng Minh đang nhập viện cấp cứu, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 12
Diễn viên hài Nhật Cường đến thăm hỏi nghệ sĩ Hùng Minh 
Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh nhập viện cấp cứu, vợ lo lắng vì gánh nặng tiền viện phí

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh nhập viện cấp cứu, vợ lo lắng vì gánh nặng tiền viện phí

Nghệ sĩ Hoa Lan - vợ Hùng Minh cho biết vài ngày qua, ông không ăn uống được gì, dẫn đến hạ huyết áp, cơ thể suy nhược, tiểu ra máu.

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