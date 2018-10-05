Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật

Hậu trường 05/10/2018 14:41

Nhân dịp sinh nhật, ca sĩ Tuấn Hưng tự thưởng cho mình món quà quý giá là viên kim cương tiền tỷ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã Tuấn Hưng chia sẻ bài viết dài gửi đến chồng lời chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa. Trần Hương ngọt ngào tâm sự: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào, ngày càng phong độ và thêm một tuổi mới sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn, công việc sẽ luôn thuận lợi như anh mong muốn. Chúc anh sẽ luôn là một người cha gương mẫu, để luôn là niềm tự hào của gia đình mình. Sẽ luôn yêu các con thật nhiều như bây giờ nhé. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Gia đình luôn yêu anh, bố Hào Son".

Ngoài ra, giọng ca Nắm lấy tay anh cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đáp lại sự yêu mến của mọi người dành cho mình, Tuấn Hưng cũng vừa gửi lời cảm ơn trên trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, anh dành nhiều lời yêu thương cho bà xã: "Cảm ơn vợ yêu của anh. Yêu em và chỉ mình em". Kèm theo đó, nam ca sĩ hào hứng khoe món quà hàng hiệu được vợ tặng mừng sinh nhật 40 tuổi.

Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật - Ảnh 1
Tuấn Hưng khoe quà và nhắn lời yêu thương đến bà xã - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, theo một số thông tin, nhân dịp sinh nhật tuổi 40, Tuấn Hưng đã “mạnh tay” chi 7 tỷ đồng để sở hữu cho mình viên kim cương quý giá. Trên trang cá nhân, chủ cửa hàng nơi nam ca sĩ mua kim cương đăng tải: “Chuẩn bị cho liveshow Ngựa Hoang 5/10 cũng như sinh nhật của mình, Tuấn Hưng đã tự thưởng cho mình 1 viên kim cương to hơn viên cũ với giá 300.000$ = 7 tỉ đồng".

Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật - Ảnh 2
Cận cảnh viên kim cương quý giá - Ảnh: Internet
Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật - Ảnh 3
Để trở thành chủ nhân của viên đá này, giọng ca Nắm lấy tay anh đã chi đến 7 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Tuấn Hưng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa về độ giàu có và chịu chơi không hề thua kém bất kỳ sao Việt nào. Trước đó, anh cũng không ít lần khiến công chúng "phát hờn" khi chi tiền tỷ để sắm siêu xe, đồ hiệu đắt đỏ.

Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật - Ảnh 4
Giữ năm 2017, Tuấn Hưng gây sốt cộng đồng mạng khi tậu siêu xe hơn 15 tỷ - Ảnh: FBNV
Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật - Ảnh 5
Nam ca sĩ sở hữu bộ sưu tập xế hộp khủng - Ảnh: Internet
Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật - Ảnh 6
Năm 2012, anh khiến nhiều người mê đắm với chiếc Ferrari 458 Italia đắt giá - Ảnh: Internet

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Thực hư tin Tuấn Hưng bị bắt ở Hải Phòng?

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