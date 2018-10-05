Vợ tặng đồ hiệu chưa đủ, Tuấn Hưng 'vác' 7 tỷ mua viên kim cương to đùng mừng sinh nhật

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã Tuấn Hưng chia sẻ bài viết dài gửi đến chồng lời chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa. Trần Hương ngọt ngào tâm sự: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào, ngày càng phong độ và thêm một tuổi mới sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn, công việc sẽ luôn thuận lợi như anh mong muốn. Chúc anh sẽ luôn là một người cha gương mẫu, để luôn là niềm tự hào của gia đình mình. Sẽ luôn yêu các con thật nhiều như bây giờ nhé. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Gia đình luôn yêu anh, bố Hào Son".

Ngoài ra, giọng ca Nắm lấy tay anh cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.