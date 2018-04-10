Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn

Hậu trường 10/04/2018 13:31

Những bình luận tương tác qua lại giữa cặp vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Sau hai năm kết hôn, đôi vợ chồng "trai tài gái sắc" Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa thông báo tin vui đến người hâm mộ cách đây vài ngày. Theo tiết lộ của nữ diễn viên Vàng trong cát, em bé là một chàng trai và được đặt tên ở nhà cu Tèo. 

Từ ngày có bầu, Thúy Diễm sẵn dịp "hành hạ" Lương Thế Thành thả ga. Cô đưa ra những điều kiện bắt buộc như phải chăm chỉ massage cho vợ, tích cực kiếm tiền mua sữa cho con và không được la cà, nhậu nhẹt quá nhiều. Mới đây, khi Lương Thế Thành chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc trốn vợ con đi cà phê một mình, Thúy Diễm lập tức để lại bình luận mang hàm ý ra lệnh "Về lẹ mát xa cho tui". Đáp lại yêu cầu của vợ, nam diễn viên quê Tiền Giang tỏ ra cam chịu và trả lời khá nhẹ nhàng "Ừ, cà phê chút về bồ ơi".

Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 1
Lương Thế Thành sung sướng khi đi uống cà phê - Ảnh: FBNV
Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 2
Thúy Diễm ra lệnh chồng về sớm để massage cho mình - Ảnh: FBNV

Đoạn trò chuyện này của hai vợ chồng vô tình gây sốt trên mạng xã hội. Các fan của cặp đôi liên tục bày tỏ sự ghen tỵ trước độ dễ thương hết nấc của hai diễn viên.

Không ít cư dân mạng réo tên Lương Thế Thành để trêu chọc, khuyên anh nên nhanh chân về nhà phục vụ mẹ con cu Tèo. Đọc được những dòng bình luận "bá đạo", ông bố trẻ buộc phải thốt lên răng: "Trời ơi, thôi đi mà, cho tui xin! Chuyện nhà cửa cứ đem ra ngoài bàn tán hoài, để tui giải quyết hết cho".

Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 3
Khoảnh khắc hiếm hoi Lương Thế Thành được 'tự do' - Ảnh: FBNV
Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 4
Sau hai năm kết hôn, Lương Thế Thành vẫn chiều chuộng Thúy Diễm như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV
Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 5
Lương Thế Thành than thở chuyện bị vợ bắt nạt thường xuyên - Ảnh: FBNV
Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 6
Lương Thế Thành và Thúy Diễm sắp đón con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV
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