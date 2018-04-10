Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn

Sau hai năm kết hôn, đôi vợ chồng "trai tài gái sắc" Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa thông báo tin vui đến người hâm mộ cách đây vài ngày. Theo tiết lộ của nữ diễn viên Vàng trong cát, em bé là một chàng trai và được đặt tên ở nhà cu Tèo.

Từ ngày có bầu, Thúy Diễm sẵn dịp "hành hạ" Lương Thế Thành thả ga. Cô đưa ra những điều kiện bắt buộc như phải chăm chỉ massage cho vợ, tích cực kiếm tiền mua sữa cho con và không được la cà, nhậu nhẹt quá nhiều. Mới đây, khi Lương Thế Thành chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc trốn vợ con đi cà phê một mình, Thúy Diễm lập tức để lại bình luận mang hàm ý ra lệnh "Về lẹ mát xa cho tui". Đáp lại yêu cầu của vợ, nam diễn viên quê Tiền Giang tỏ ra cam chịu và trả lời khá nhẹ nhàng "Ừ, cà phê chút về bồ ơi".