Vợ mang bầu lùm lùm còn lên Facebook 'thả thính', Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn

Những bình luận tương tác qua lại giữa cặp vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến nhiều cư dân mạng thích thú.
- Thúy Diễm xác nhận đang mang bầu sau 2 năm kết hôn cùng Lương Thế Thành
- Lương Thế Thành khiến Thúy Diễm cười cả ngày khi tự tay làm điều này cho dịp Valentine
Sau hai năm kết hôn, đôi vợ chồng "trai tài gái sắc" Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa thông báo tin vui đến người hâm mộ cách đây vài ngày. Theo tiết lộ của nữ diễn viên Vàng trong cát, em bé là một chàng trai và được đặt tên ở nhà cu Tèo.
Từ ngày có bầu, Thúy Diễm sẵn dịp "hành hạ" Lương Thế Thành thả ga. Cô đưa ra những điều kiện bắt buộc như phải chăm chỉ massage cho vợ, tích cực kiếm tiền mua sữa cho con và không được la cà, nhậu nhẹt quá nhiều. Mới đây, khi Lương Thế Thành chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc trốn vợ con đi cà phê một mình, Thúy Diễm lập tức để lại bình luận mang hàm ý ra lệnh "Về lẹ mát xa cho tui". Đáp lại yêu cầu của vợ, nam diễn viên quê Tiền Giang tỏ ra cam chịu và trả lời khá nhẹ nhàng "Ừ, cà phê chút về bồ ơi".
Đoạn trò chuyện này của hai vợ chồng vô tình gây sốt trên mạng xã hội. Các fan của cặp đôi liên tục bày tỏ sự ghen tỵ trước độ dễ thương hết nấc của hai diễn viên.
Không ít cư dân mạng réo tên Lương Thế Thành để trêu chọc, khuyên anh nên nhanh chân về nhà phục vụ mẹ con cu Tèo. Đọc được những dòng bình luận "bá đạo", ông bố trẻ buộc phải thốt lên răng: "Trời ơi, thôi đi mà, cho tui xin! Chuyện nhà cửa cứ đem ra ngoài bàn tán hoài, để tui giải quyết hết cho".