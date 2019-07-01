Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ MC Kỳ Duyên đã chia tay bạn trai 'soái ca' sau 10 năm gắn bó?

Hậu trường 01/07/2019 17:50

Chia sẻ mới đây của ca sĩ Trizzie Phương Trinh làm rộ lên tin đồn MC Kỳ Duyên và bạn trai kém tuổi đã "đường ai nấy đi".

Trên trang cá nhân, vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật con trai Kenzi. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng tại nhà riêng với sự góp mặt của chồng cũ và rất đông bạn bè, đồng nghiệp. Trùng hợp là ngày này cũng chính là sinh nhật của MC Kỳ Duyên. Nữ MC vui vẻ cùng con trai Trizzie Phương Trinh thổi nến mừng tuổi mới. 

mc ky duyen 1
MC Kỳ Duyên đến chúc mừng sinh nhật con trai út ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV

Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: "Mặc dù không thể tổ chức sinh nhật cho Kenzi vào đúng ngày hôm nay nhưng không ngờ nó lại trở thành một ngày thật đặc biệt. Đặc biệt là vì hôm nay cũng là đúng ngày sinh nhật của cô Kỳ Duyên nên 2 cô cháu đã cùng nhau thổi nến và được các cô chú trong gia đình Paris by night hát tặng bài happy birthday".

mc ky duyen 2
Buổi tiệc có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám như: Thúy Nga, Chí Tài, Mạnh Quỳnh, Kiều Mai Lý... - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, bà mẹ ba con còn gửi lời chúc mừng đến nữ MC xinh đẹp, nóng bỏng: "Kenzi thì mẹ đã viết chúc sinh nhật sáng nay rồi còn chị Kỳ Duyên thì em thương chúc chị luôn xinh đẹp, yêu đời và luôn có trai trẻ theo nhé (2 chị em mình giống nhau ở điểm này hihi)".

mc ky duyen 3
Ở tuổi U60, nữ MC vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng câu nói của nữ ca sĩ vô tình khẳng định thêm độ xác thực của thông tin MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai kém tuổi Duy Hân đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm gắn bó.

mc ky duyen 4
Hình ảnh ngọt ngào của MC Kỳ Duyên và bạn trai kém 8 tuổi - Ảnh: FBNV

Trước đó vào năm 2018, trên mạng xã hội rộ lên tin đồn tình cảm "rạn nứt" giữa MC Kỳ Duyên và bạn trai. Tuy chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng việc cả hai không còn xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện khiến công chúng càng thêm hoài nghi.

MC Kỳ Duyên: 'Nếu các bạn bị nói xấu, chửi bới một thì tôi bị gấp 1000 lần'

MC Kỳ Duyên: 'Nếu các bạn bị nói xấu, chửi bới một thì tôi bị gấp 1000 lần'

Từ kinh nghiệm của mình, MC Kỳ Duyên đã chia sẻ cho mọi người cách đối diện với thị phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Cao Kỳ Duyên vợ cũ Bằng Kiều

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026