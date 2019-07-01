Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ MC Kỳ Duyên đã chia tay bạn trai 'soái ca' sau 10 năm gắn bó?

Chia sẻ mới đây của ca sĩ Trizzie Phương Trinh làm rộ lên tin đồn MC Kỳ Duyên và bạn trai kém tuổi đã "đường ai nấy đi".

Trên trang cá nhân, vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật con trai Kenzi. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng tại nhà riêng với sự góp mặt của chồng cũ và rất đông bạn bè, đồng nghiệp. Trùng hợp là ngày này cũng chính là sinh nhật của MC Kỳ Duyên. Nữ MC vui vẻ cùng con trai Trizzie Phương Trinh thổi nến mừng tuổi mới.

MC Kỳ Duyên đến chúc mừng sinh nhật con trai út ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: FBNV

Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: "Mặc dù không thể tổ chức sinh nhật cho Kenzi vào đúng ngày hôm nay nhưng không ngờ nó lại trở thành một ngày thật đặc biệt. Đặc biệt là vì hôm nay cũng là đúng ngày sinh nhật của cô Kỳ Duyên nên 2 cô cháu đã cùng nhau thổi nến và được các cô chú trong gia đình Paris by night hát tặng bài happy birthday".

Buổi tiệc có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám như: Thúy Nga, Chí Tài, Mạnh Quỳnh, Kiều Mai Lý... - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, bà mẹ ba con còn gửi lời chúc mừng đến nữ MC xinh đẹp, nóng bỏng: "Kenzi thì mẹ đã viết chúc sinh nhật sáng nay rồi còn chị Kỳ Duyên thì em thương chúc chị luôn xinh đẹp, yêu đời và luôn có trai trẻ theo nhé (2 chị em mình giống nhau ở điểm này hihi)".

Ở tuổi U60, nữ MC vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng câu nói của nữ ca sĩ vô tình khẳng định thêm độ xác thực của thông tin MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai kém tuổi Duy Hân đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm gắn bó.

Hình ảnh ngọt ngào của MC Kỳ Duyên và bạn trai kém 8 tuổi - Ảnh: FBNV

Trước đó vào năm 2018, trên mạng xã hội rộ lên tin đồn tình cảm "rạn nứt" giữa MC Kỳ Duyên và bạn trai. Tuy chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng việc cả hai không còn xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện khiến công chúng càng thêm hoài nghi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-bang-kieu-tiet-lo-mc-ky-duyen-da-chia-tay-ban-trai-soai-ca-sau-10-nam-gan-bo-329810.html