MC Kỳ Duyên khoe nhẫn 41 tỷ, kể chuyện đại gia đòi quà sau chia tay, đến… răng giả cũng không chừa

Hậu trường 25/02/2019 15:38

Không chỉ khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe khéo chiếc nhẫn kim cương 41 tỷ, MC Kỳ Duyên còn kể câu chuyện thú vị về tình và tiền.

Mới đây, MC Kỳ Duyên nhận được nhiều lời ngợi khen khi khoe hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn có giá 1,8 triệu đô la (khoảng 41 tỷ đồng) cô đang đeo trên tay. Nhiều chị em không khỏi xuýt xoa trước độ giàu có của MC sinh năm 1965.

MC Kỳ Duyên khoe nhẫn 41 tỷ, kể chuyện đại gia đòi quà sau chia tay, đến… răng giả cũng không chừa - Ảnh 1
MC Kỳ Duyên khoe chiếc nhẫn đắt tiền làm dân mạng trầm trồ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn đăng kèm status khá thú vị chia sẻ về tình yêu và tiền bạc. Theo đó, mỹ nhân 54 tuổi kể chuyện có quen một người bạn lấy chồng đại gia. Tuy nhiên, sau khi chia tay, người đàn ông giàu có này đã đòi lại tất cả những món đồ đã từng tặng, từ nhà cửa, xe hơi, đồ hiệu, nhẫn cưới... đến cả răng giả cũng không tha.

“Khi hai người chia tay chàng đòi lại tất cả những món quà đắt tiền đã tặng cho nàng… Đòi hết quà vẫn chưa đủ. Chàng lại đòi tiếp những món tiền đã chi cho nàng. Chàng liệt kê một danh sách dài trong đó có '6 cái răng giả làm ở Việt Nam' (8 triệu đồng/1 cái). Đọc tới đây Kỳ Duyên không khỏi phì cười.

MC Kỳ Duyên khoe nhẫn 41 tỷ, kể chuyện đại gia đòi quà sau chia tay, đến… răng giả cũng không chừa - Ảnh 2
Bài viết hài hước nhưng không kém phần sâu sắc của nữ MC hải ngoại đáng để nhiều chị em suy ngẫm - Ảnh: FBNV

Kỳ Duyên nhớ hồi xưa khi học luật có một ca như sau: Hai người cặp với nhau. Người đàn ông bỏ 5 nghìn USD cho cô đào đi sửa ngực. Đến khi chia tay anh ta đòi lại 5 nghìn đô đó. Nhưng luật sư bên cô cãi lại là bộ ngực to mà cô sửa thật sự là để cho chính anh 'dùng' và bao nhiêu 'lợi ích' thuộc về anh. Cuối cùng tòa phán là cô nàng không phải trả lại tiền cặp ngực.

Về trường hợp của bạn Kỳ Duyên thì không biết luật sư phải cãi làm sao? Vì răng của cô chỉ có mình cô xài thôi...”, nữ MC chia sẻ một cách hài hước.

Dưới phần bình luận, MC Kỳ Duyên khẳng định đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Đồng thời, cô cũng đưa ra lời khuyên cho các chị em hãy biết tự kiếm tiền: “Bài học cho các chị em phụ nữ: lấy chồng giàu hay nghèo thì cũng phải tự kiếm tiền đi sửa răng lấy. May mà ông này chỉ cho tiền làm răng chứ nhỡ mà cô bị khiếm thị cần mổ mắt sáng thì giờ này chắc ổng bắt chọc mắt lấy lại con ngươi rồi!".

MC Kỳ Duyên khoe nhẫn 41 tỷ, kể chuyện đại gia đòi quà sau chia tay, đến… răng giả cũng không chừa - Ảnh 3
Ở tuổi 54, Kỳ Duyên khiến nhiều người phải xuýt xoa khi sở hữu nhan sắc tươi trẻ, thân hình nóng bỏng, cuốn hút - Ảnh: FBNV

Dù hoạt động chủ yếu ở hải ngoại nhưng MC Kỳ Duyên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả tại Việt Nam.

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