Vợ cố nhạc sĩ Trần Lập dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của con trai, netizen bất ngờ trước diện mạo của quý tử: 'Đẹp trai hơn cả ba Lập'

Con trai cố nhạc sĩ Trần Lập khiến nhiều người ngỡ ngàng trông cực kỳ giống với ông bố nổi tiếng của mình khi xưa.

Cũng đã 6 năm kể từ ngày mà thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường ra đi đột ngột trong sự tiếc thương, đau xót của gia đình và bạn bè. Cụ thể sau khi được gia đình đưa từ bệnh viện Việt Đức về nhà sáng sớm nay 17/3/2016 định mệnh, ca sĩ Trần Lập đã ra đi tại nhà riêng ở Hà Nội lúc 12h45. Thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường qua đời ở tuổi 42 sau hơn bốn tháng chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư trực tràng. Sự ra đi khi đó của anh không khỏi khiến cho nhiều người đau buồn và xót xa cho một tài năng âm nhạc kiệt xuất của Việt Nam.

Cố nhạc sĩ Trần Lập - Ảnh: Internet Tuy nhiên những người buồn bã chắc chắn phải là Ngô Mai Hoa - bà xã của nam nhạc sĩ, được biết ngay sau khi lo toan hậu sự hết cho chồng cô nàng trong suốt khoảng thời gian qua luôn phải gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình. Mặc dù vừa phải làm cha, làm mẹ nhưng phải công nhận một điều cô đã làm điều đó một cách tốt nhất có thể. Bài đăng của bà xã cố nhạc sĩ Trần Lập trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Bằng chứng là mới đây trên trang cá nhân, chị Mai Hoa đã hào hứng chia sẻ hình ảnh con trai tại lễ tốt nghiệp cấp 3. Chị viết: ''Lễ trưởng thành của cậu em. Tổng kết năm học niên khoá 2019-2022. Giờ có thêm cậu em, thành viên mới gia nhập đội cựu học sinh của trường. Chúc con trai hoàn thành xuất sắc chặng cuối cùng. Chuẩn bị bước vào hành trình mới nhiều thử thách nhưng cũng giúp con trưởng thành, tương lai rộng mở. Làm được cái gì hay ho nhé chàng trai của chúng tôi. Mong con luôn hạnh phúc!''.

Một số lời chúc đến từ netizen dành cho 2 mẹ con - Ảnh: chụp màn hình Phía dưới bài viết nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến 2 mẹ con và ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu con trai ngày nào giờ đây đã trở nên cao lớn ra dáng thanh niên và trông cực kỳ giống với ông bố nổi tiếng của mình trước đây. Hình ảnh 2 mẹ con vui tươi trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: chụp màn hình Hiện cuộc sống của cả 2 mẹ con Mai Hoa vẫn đang cực kỳ ấm áp, hạnh phúc bên cạnh nhau, netizen cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến 2 người và hy vọng vợ con của cố nhạc sĩ Trần Lập sẽ mãi có được những giây phút bình yên như vậy.

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