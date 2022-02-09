Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo 'tình bể bình' nhưng 2 nhóc tỳ lại chiếm 'spotlight' cực mạnh, dòng bình luận vô tình tiết lộ vị thế của nàng dâu nhà hào môn

Hậu trường 09/02/2022 09:36

Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đưa hai nhóc tỳ đi biển nghỉ dưỡng và nhanh chóng cập nhật trên trang Facebook cá nhân, khiến dân tình 'sốc visual'.

Sau những ngày đầu năm đoàn tụ cùng người thân, vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đưa hai nhóc tỳ đi biển nghỉ dưỡng và nhanh chóng cập nhật trên trang Facebook cá nhân.

Loạt ảnh gia đình 4 người vui vẻ bên nhau khiến CĐM không khỏi ngưỡng mộ. Vẻ đáng yêu,  kháu khỉnh của hai thiên thần nhỏ - bé Sophie và bé Liam dược người hâm mộ hết lời khen ngợi. 

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Bức ảnh hạnh phúc của gia đình hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh: FBNV
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2 nhóc tỳ chiếm spotlight - Ảnh: FBNV

Không những vậy, khi một người bạn nói ông xã Đặng Thu Thảo nay cười tươi hơn thường ngày, nàng Hậu lập tức trả lời: "Chụp với vợ + con anh". Tiết lộ này làm dân mạng càng được dịp thích thú và ngưỡng mộ tình cảm của cặp bố mẹ hot nhất nhì showbiz Việt này.

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Bình luận tiết lộ 'quyền lực' của nàng hậu - Ảnh chụp màn hình

Tháng 10/2017, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới kín đáo nhưng không kém phần long trọng, xứng danh "trâm anh, thế phiệt". Đặng Thu Thảo chính thức trở thành nàng dâu hào môn và dần rút khỏi showbiz, tập trung thời gian chăm sóc gia đình, hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh.

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Hôn nhân ngọt ngào của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín - Ảnh: Internet

Tháng 3/2018, Đặng Thu Thảo và Trung Tín đón chào con gái đầu lòng, tháng 5/2020 cặp đôi tiếp tục có thêm nhóc tỳ con trai thứ hai.

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