Vĩnh Thụy lái xe không thèm nhìn đường, liên tục buông cả hai tay khiến nhiều người ớn lạnh

Nhiều người cho rằng Vĩnh Thụy lái xe quá ẩu, coi thường tính mạng của mình và người khác khi vô tư buông tay lái và thiếu sự tập trung.

Mới đây, Vĩnh Thụy bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân clip đang lái xe trên đường. Anh khiến nhiều fan thích thú khi khoe vẻ điển trai cùng những biểu cảm hài hước. Trong clip, người tình tin đồn của Hoàng Thùy Linh diện đồ khá đơn giản với quần jeans, áo sơ mi trắng và đội nón lưỡi trai sành điệu. Nam người mẫu liên tục cười nói vui vẻ, thi thoảng đưa tay chỉ trỏ vào nhân vật đang quay phim để trêu ghẹo.

Vĩnh Thụy vừa lái xe vừa đùa giỡn với người quay clip - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, đoạn clip này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi thì cũng không ít khán giả chỉ trích sự bất cẩn khi lái xe của Vĩnh Thụy. Nhiều người cho rằng nam người mẫu coi thường tính mạng của bản thân và người khác, đặc biệt là những giây anh buông cả hai tay để múa máy theo nhạc khiến ai cũng thót tim.

Đây không phải lần đầu tiên Vĩnh Thụy đăng clip vô tư đùa giỡn khi đang cầm lái. Tháng 9/2016, đoạn clip nam người mẫu buông tay khỏi vô lăng cũng bị khán giả lên tiếng khiển trách. Sự bất cẩn của Vĩnh Thụy khiến nhiều người hoang mang, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nam người mẫu không thèm nhìn đường, thi thoảng buông cả hai tay múa máy theo điệu nhạc - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Vĩnh Thụy lái xe trên đường

Lâm Khánh Chi nói Vĩnh Thụy: Em không xứng đáng để chị trân trọng, quá hồ đồ Khi Vĩnh Thụy cho rằng việc Lâm Khánh Chi thừa nhận từng có tình cảm với anh là việc quá vớ vẩn, chính vì vậy mỹ nhân chuyển giới này đã bức xúc lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-thuy-lai-xe-khong-them-nhin-duong-lien-tuc-buong-ca-hai-tay-khien-nhieu-nguoi-on-lanh-284012.html