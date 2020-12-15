Vắng mặt tại đám cưới Quý Bình, Lê Phương gửi tặng món quà kèm lời nhắn làm rõ mối quan hệ hậu chia tay

Hành động của nữ diễn viên Lê Phương chứng minh mối quan hệ hiện tại giữa cô và tình cũ Quý Bình vẫn vô cùng tốt đẹp.

Tối qua (14/12), nam diễn viên Quý Bình đã tổ chức lễ cưới với bạn gái doanh nhân Ngọc Tiền sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi liên tục nhận được lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Quý Bình và bà xã doanh nhân hạnh phúc trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Vắng mặt trong đám cưới, Lê Phương đã có động thái gây chú ý trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, trong ngày trọng đại của tình cũ, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” đăng tải hình ảnh một bó hoa tươi kèm dòng trạng thái: “Em mừng cho anh...”.

Theo đó, Lê Phương đã chuẩn bị bó hoa này để gửi tặng đến vợ chồng Quý Bình. Trên bó hoa còn kèm dòng nhắn gửi: “Lê Phương – Trung Kiên mừng hạnh phúc anh chị”.

Món quà Lê Phương dành tặng Quý Bình và bà xã doanh nhân – Ảnh: FB

Chỉ qua một hành động nhỏ, khán giả có thể thấy mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay của Lê Phương và Quý Bình. Trước đó, trong hôn lễ của Lê Phương, Quý Bình cũng có mặt để chúc phúc cho nữ diễn viên. Thậm chí, chính Quý Bình là người đã “đẩy thuyền” cho Lê Phương và Trung Kiên đến với nhau.

Lê Phương và Quý Bình từng có mối tình gắn bó suốt 8 năm từ khi còn là sinh viên – Ảnh: Internet

Hậu chia tay, cả hai vẫn là bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình bạn đẹp của cả hai, đồng thời không quên gửi lời chúc mừng đến Quý Bình: “Chúc mừng chị và anh Bình, ai cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và mãi là tri kỉ của nhau chị nhé”, “Giữ được tình bạn, tình tri kỷ, tình đồng nghiệp đẹp quả thật rất hiếm và chính các em đã làm được điều đó”, “Tuyệt vời! Viên mãn cho cả hai em”…

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