Đám cưới Quý Bình: Vợ doanh nhân bật khóc vì xúc động, chú rể trao cô dâu nụ hôn ngọt ngào

Tối 14/12, đám cưới của diễn viên Quý Bình và nữ doanh nhân đã chính thức diễn ra tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Được biết, để đảm bảo sự riêng tư, tiệc cưới của Quý Bình tổ chức khá kín đáo, hạn chế khách mời.

Qua loạt ảnh bị rò rỉ, Quý Bình bảnh bao trong bộ vest lịch lãm sánh đôi bên cô dâu xinh đẹp. Cặp đôi liên tục nở nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại. Không gian tiệc cưới được phủ đầy hoa tươi lãng mạn và lấy tông màu trắng làm chủ đạo.

Nhiều bạn bè, nghệ sĩ đến chung vui với nam diễn viên Quý Bình - Ảnh: Internet

Từng góc nhỏ trong tiệc cưới đều được trang trí tỉ mỉ, sang trọng - Ảnh: Internet

Quý Bình và bà xã doanh nhân - Ảnh: Internet

Đặc biệt, khoảnh khắc cô dâu Ngọc Tiền bật khóc khi chia sẻ về niềm hạnh phúc trong ngày cưới khiến nhiều người xúc động. Nữ doanh nhân khẳng định Quý Bình là người giúp cô có niềm tin vào hôn nhân: “Anh Bình cho em niềm tin rất lớn vào hôn nhân, em cảm ơn anh!”.

Quý Bình dành tặng bà xã nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: Internet

Để an ủi bà xã, Quý Bình ngay lập tức thể hiện hành động yêu thương bằng việc ôm Ngọc Tiền vào lòng, dành cho cô nụ hôn ngọt ngào cùng lời hứa: “Từ hôm hay, khi là ông xã của em, anh sẽ bớt khó tính và nguyên tắc hơn. Hôm nay, trước mặt gia đình, bạn bè, anh xin hứa sau này sẽ bớt khó tính và nguyên tắc hơn”.

Chứng kiến loạt khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, cư dân mạng dành nhiều lời chúc mừng đến vợ chồng Quý Bình.