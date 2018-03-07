Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó'

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của MC Cát Tường sau khi cô bị va chạm mạnh lúc ghi hình dẫn đến chấn thương.

Hình ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân của MC Cát Tường khiến công chúng hoang mang, lo lắng. Được biết, “bà mối” của chương trình Bạn muốn hẹn hò bị chấn thương mạnh vùng mũi khi đang ghi hình chương trình gameshow khiến cô phải chườm đá.

Cát Tường chia sẻ tình trạng chấn thương của mình - Ảnh: FBNV

Cú va chạm mạnh khiến vùng mũi cô bị sưng đỏ, phải chườm đá - Ảnh: FBNV

Cát Tường khiến fan xót xa khi nhìn thấy cảnh này - Ảnh: FBNV

Có lẽ vết thương không quá nghiêm trọng nhưng rất đau khiến Cát Tường phải nhăn mặt - Ảnh: FBNV

Bài viết của Cát Tường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan lập tức gửi lời hỏi thăm tình trạng chấn thương của nữ diễn viên. Một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Cát Tường và khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra.

Dưới phần bình luận, 'bà mối' cho biết cô bị chấn thương do một cú va chạm mạnh - Ảnh: FBNV

Fan xót xa khi biết tin thần tượng chấn thương - Ảnh: FBNV

Nhiều người vào hỏi thăm và khuyên nữ MC nên đi bác sĩ - Ảnh: FBNV

Cát Tường ‘đốt mắt’ công chúng khi diện bikini nóng bỏng, gợi cảm trước biển Tung loạt ảnh diện bikini trước biển trong chuyến du lịch đầu năm mới, MC Cát Tường khiến không ít người bất ngờ trước vẻ quyến rũ khó cưỡng của bà mẹ một con ở tuổi 40.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-manh-dan-den-chan-thuong-khi-ghi-hinh-ba-moi-cat-tuong-khien-fan-lo-sot-vo-274008.html