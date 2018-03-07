Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó'

Hậu trường 07/03/2018 14:04

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của MC Cát Tường sau khi cô bị va chạm mạnh lúc ghi hình dẫn đến chấn thương.

Hình ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân của MC Cát Tường khiến công chúng hoang mang, lo lắng. Được biết, “bà mối” của chương trình Bạn muốn hẹn hò bị chấn thương mạnh vùng mũi khi đang ghi hình chương trình gameshow khiến cô phải chườm đá.

Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 1
Cát Tường chia sẻ tình trạng chấn thương của mình - Ảnh: FBNV
Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 2
Cú va chạm mạnh khiến vùng mũi cô bị sưng đỏ, phải chườm đá - Ảnh: FBNV
Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 3
Cát Tường khiến fan xót xa khi nhìn thấy cảnh này - Ảnh: FBNV
Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 4
Có lẽ vết thương không quá nghiêm trọng nhưng rất đau khiến Cát Tường phải nhăn mặt - Ảnh: FBNV

Bài viết của Cát Tường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan lập tức gửi lời hỏi thăm tình trạng chấn thương của nữ diễn viên. Một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Cát Tường và khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra.

Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 5
Dưới phần bình luận, 'bà mối' cho biết cô bị chấn thương do một cú va chạm mạnh - Ảnh: FBNV
Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 6
Fan xót xa khi biết tin thần tượng chấn thương - Ảnh: FBNV
Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó' - Ảnh 7
Nhiều người vào hỏi thăm và khuyên nữ MC nên đi bác sĩ - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Cát Tường MC Cát Tường

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