Va chạm mạnh dẫn đến chấn thương khi ghi hình, 'bà mối' Cát Tường khiến fan lo 'sốt vó'

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của MC Cát Tường sau khi cô bị va chạm mạnh lúc ghi hình dẫn đến chấn thương.
Hình ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân của MC Cát Tường khiến công chúng hoang mang, lo lắng. Được biết, “bà mối” của chương trình Bạn muốn hẹn hò bị chấn thương mạnh vùng mũi khi đang ghi hình chương trình gameshow khiến cô phải chườm đá.
Bài viết của Cát Tường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan lập tức gửi lời hỏi thăm tình trạng chấn thương của nữ diễn viên. Một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Cát Tường và khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra.