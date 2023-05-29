Từng tổ chức chiếu phim 'Lật mặt 6' miễn phí tri ân, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục khiến CĐM trầm trồ vì hành động ý nghĩa này

Hậu trường 29/05/2023 12:08

Không chỉ miệt mài hoạt động nghệ thuật, làm phim Lý Hải và Minh Hà còn thường dành thời gian để hoạt động thiện nguyện.

Vào tối ngày 28/5, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi từ thiện tại Lâm Đồng. Cả hai cho biết đã tận tay trao học bổng tới 95 em học sinh.

 

Cụ thể, Lý Hải và Minh Hà cho biết: "Tuần rồi, gia đình mình cùng 4 bạn nhỏ lên thăm và trao những phần học bổng cho toàn bộ 95 em học sinh có gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn đạt thành tích học tập tốt năm học 2022-2023 của trường Tiểu học và THCS Long Lanh, xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng. Mong rằng phần quà nhỏ bé sẽ khích lệ tinh thần học tập của các bạn nhỏ trong các năm tới nhé!".

Từng tổ chức chiếu phim 'Lật mặt 6' miễn phí tri ân, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục khiến CĐM trầm trồ vì hành động ý nghĩa này - Ảnh 1Từng tổ chức chiếu phim 'Lật mặt 6' miễn phí tri ân, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục khiến CĐM trầm trồ vì hành động ý nghĩa này - Ảnh 2Từng tổ chức chiếu phim 'Lật mặt 6' miễn phí tri ân, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục khiến CĐM trầm trồ vì hành động ý nghĩa này - Ảnh 3
Lý Hải - Minh Hà đã đưa các con đi cùng trong chuyến trao học bổng cho 95 em học sinh gặp nhiều khó khăn tại Lâm Đồng

 

Bên cạnh đó, Lý Hải và Minh Hà cũng không quên gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và các thầy cô giáo: "Xã Đạ Chais là xã có số hộ nghèo chiếm 40% của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và hơn 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hy vọng sẽ có những mạnh thường quân khác biết đến nơi đây. Xin chân thành cám ơn các anh chị chính quyền địa phương, chủ tịch xã anh Thân Văn Nghiên và các thầy cô giáo đã giúp tổ chức để buổi trao quà cho các em diễn ra tốt đẹp". 

Ngay sau đó, ở dưới phần bình luận bài viết, đa số khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động của cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt.

Từng tổ chức chiếu phim 'Lật mặt 6' miễn phí tri ân, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục khiến CĐM trầm trồ vì hành động ý nghĩa này - Ảnh 4Từng tổ chức chiếu phim 'Lật mặt 6' miễn phí tri ân, Lý Hải và Minh Hà tiếp tục khiến CĐM trầm trồ vì hành động ý nghĩa này - Ảnh 5
Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã nhận về tình cảm đong đầy từ khán giả trong quá trình quảng bá bộ phim Lật mặt 6

Kể từ khi "gác lại" sự nghiệp ca hát để theo đuổi giấc mơ đạo diễn phim, Lý Hải đã tạo được sự tin tưởng và phấn khích trong lòng khán giả Việt khi liên tục ra rạp những bom tấn "cháy vé" mang tên Lật mặt. Và gần đây nhất phải nói đến bom tấn Lật mặt 6: Chiếc vé định mệnh với doanh thu hơn 200 tỉ đồng trong tuần công chiếu đầu tiên, tạo ra cơn sốt cho phòng vé giữa mùa hè oi bức.

Đặc biệt, quyết định mở suất chiếu miễn phí đặc biệt cho bà con xã Định Yên trước ngày công chiếu toàn quốc chỉ vì câu nói "Tôi thấy cậu quay phim vậy chứ tôi chưa bao giờ biết ra rạp phim coi là cái gì", vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng đã làm cộng đồng mạng thán phục bởi cái tâm đi kèm cái tài của mình.

Lý Hải thành công là do đâu?

Lý Hải thành công là do đâu?

Nhiều khán giả chỉ cần nghe đến tên của Lý Hải là đã kéo nhau ra rạp xem phim.

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Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà sao Việt Lý Hải Minh Hà

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