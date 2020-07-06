Tung ảnh hôn môi chồng trẻ ngọt lịm, Khánh Thi ẩn ý chuyện đám cưới khiến dân tình náo nức?

Hậu trường 06/07/2020 17:28

Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải khoảnh khắc "tình bể bình" bên ông xã Phan Hiển kèm dòng chia sẻ ẩn ý.

Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai từng gây tranh cãi bởi chuyện tình "cô trò" lệch tuổi. Sau vô vàn sóng gió, cặp đôi đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, được mọi người chúc phúc.

Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, Khánh Thi và chồng kém 12 tuổi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Công chúng hi vọng cặp đôi sớm tổ chức một hôn lễ hoành tráng để mọi người cùng chung vui.

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Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển sau khi vượt qua những dị nghị của dư luận - Ảnh: FB
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Hai nhóc tỳ nhà kiện tướng dancesport, con trai đầu sinh năm 2015 - Ảnh: FB

Mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên ông xã Phan Hiển. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ ôm hôn nhau ngọt lịm khiến fan "đỏ mặt".

Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là dòng trạng thái kèm theo. Người hâm mộ suy đoán Khánh Thi và Phan Hiển sắp tổ chức đám cưới khi viết tâm sự ẩn ý chuyện kết hôn.

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Chia sẻ ảnh tình tứ, Khánh Thi gây chú ý với dòng trạng thái 'yêu thì cưới' - Ảnh: FB

Khánh Thi viết: "Cái sung sướng nhất trên đời là tin chắc mình đã được yêu. Yêu đàn ông hay đàn bà chẳng quan trọng bằng việc yêu nhiều hay yêu ít. Tóm lại yêu thì cưới".

Nếu suy đoán của fan là thật thì đây quả là tin đáng mừng. Hiện tại, mọi người vẫn đợi Khánh Thi và Phan Hiển chính thức lên tiếng xác nhận.

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Dù không chỉ thẳng mặt, nhưng những lời nói bóng gió gay gắt xen lẫn hóm hỉnh của kiện tướng dancesport Khánh Thi khiến nhiều người hoang mang.

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