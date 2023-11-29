Tuấn Hưng tiết lộ về mối quan hệ của mẹ anh và Hương Baby khi sống chung nhà: 'Mẹ và vợ ngày càng hợp nhau'

Hậu trường 29/11/2023 18:46

Những chia sẻ mới đây của Tuấn Hưng đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng lại phát ngôn của mình cách đây 10 năm về trước với nội dung: Muốn giữ gia đình ấm êm, các ông nên tách mẹ ruột và vợ ra. Cho họ ở chung sớm thì nguy cơ tan vỡ gia đình nhanh lắm".

Nam ca sĩ không nhớ chính xác mình đã từng phát ngôn như thế vì thời gian đã qua lâu. Anh bày tỏ: "Tôi không nhớ chính xác 10 năm qua tôi có nói câu này không? Nhưng hiện tại cuộc sống của tôi vẫn êm ấm với gia đình đầy đủ mẹ và vợ. Tuổi trẻ có thể có những suy nghĩ nông nổi, nhưng thời gian sẽ lại làm thay đổi tư duy của mỗi con người.tracking

Sinh ra là con một nên không thể sống xa bố mẹ. Nên tôi luôn tự thay đổi, tìm mọi cách để gia đỉnh hạnh phúc êm ấm từ bên trong. Có mẹ sống chung chắc chắn mình sẽ bị bó hẹp về không gian sinh hoạt và phải cân đối bên hiếu bên tình. Nhưng bù lại các con các cháu lại có được sự hỗ trợ chăm sóc của bà, điểu này chắc những ai có con nhỏ đều hiểu và đồng cảm. 

Có bà chăm thì yên tâm hơn hẳn là gửi con cho chị giúp việc những lúc mình vắng nhà. Và có 1 điều là mẹ và vợ ngày càng hợp nhau, chứng tỏ không có gì là không thể nếu mình biết sắp xếp mọi thứ và tự thay đổi bản thân để trọn vẹn chữ hiếu và tình. Nhưng nói thật là tôi muốn sống chậm và bình yên cùng gia đình nhỏ của mình".

Tuấn Hưng tiết lộ về mối quan hệ của mẹ anh và Hương Baby khi sống chung nhà: 'Mẹ và vợ ngày càng hợp nhau' - Ảnh 2
Ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng lại phát ngôn của mình cách đây 10 năm về trước

Được biết, Hương Baby - vợ Tuấn Hưng đã sống chung với bố mẹ chồng từ rất lâu. Nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống 3 thế hệ trong một gia đình ấm áp lên mạng xã hội. Sau khi kết hôn, bà xã giọng ca Tìm Lại Bầu Trời được mẹ chồng giúp đỡ rất nhiều trong công việc gia đình. Hương Baby không ngần ngại dành những lời khen và bày tỏ sự kính trọng cho bà.

Tuấn Hưng tiết lộ về mối quan hệ của mẹ anh và Hương Baby khi sống chung nhà: 'Mẹ và vợ ngày càng hợp nhau' - Ảnh 3
 Hương Baby - vợ Tuấn Hưng đã sống chung với bố mẹ chồng từ rất lâu.
Tuấn Hưng tiết lộ về mối quan hệ của mẹ anh và Hương Baby khi sống chung nhà: 'Mẹ và vợ ngày càng hợp nhau' - Ảnh 4
Tuấn Hưng và mẹ.
Tuấn Hưng tiết lộ về mối quan hệ của mẹ anh và Hương Baby khi sống chung nhà: 'Mẹ và vợ ngày càng hợp nhau' - Ảnh 5
 Hương Baby không ngần ngại dành những lời khen và bày tỏ sự kính trọng cho mẹ chồng.

Bà xã Tuấn Hưng là Trần Thu Hương còn được biết với nghệ danh Hương Baby. Cô sinh năm 1991 tại Hà Nội và là một trong những hot girl đình đám đời đầu ở Hà thành.

Cả hai kết hôn năm 2014. Sau 9 năm bên nhau, cặp đôi đã có với nhau 3 người con, 2 trai, 1 gái. Vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu khối tài sản khủng với nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu…

Bà xã Tuấn Hưng có biệt tài kinh doanh. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Hà Nội nhưng Hương Baby tự lập từ sớm. Cô làm chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp, ăn uống, mỹ phẩm.

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Nhan sắc của Hương Baby - bà xã Tuấn Hưng khi diện chiếc váy tối màu trong một sự kiện gần đây được nhiều chị em hết mực khen gợi.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Tuấn Hưng và vợ mẹ Tuấn Hưng

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