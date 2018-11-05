Tuấn Hưng nhập viện mắt đỏ au, bà xã nói một câu bất ngờ

Sau hàng loạt sự cố ập đến cùng lúc, Tuấn Hưng stress đến mức phải nhập viện khiến không ít fan lo lắng.

Mới đây, Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh nằm trên giường bệnh với tâm trạng không được tốt. Trên tay anh còn gắn kim truyền nước biển, sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ au khiến nhiều fan lo lắng. Nói về lý do tình hình sức khỏe xuống cấp, giọng ca Nắm lấy tay anh cho biết do quá nhiều chuyện xui xẻo ập đến cùng lúc nên đã bị stress. Dưới bài chia sẻ này, rất đông bạn bè của Tuấn Hưng và người hâm mộ đã nhắn tin động viện nam ca sĩ sớm vượt qua thời gian khó khăn. Trong đó, đáng chú ý nhất là bình luận của Hương Baby - bà xã Tuấn Hưng. Người đẹp sinh năm 1991 dành những lời ngọt ngào để động viên chồng trong cơn hoạn nạn khiến nhiều fan xúc động.

"Đằng sau lưng anh luôn có em!. Chúng ta sẽ nắm tay nhau bình thản vượt qua tất cả nhé. Sắp đến lúc lại hưởng những niềm vui của gia đình nhà mình rồi", Hương Baby viết. Tuấn Hưng chia sẻ ảnh nằm viện khiến bạn bè và fan lo lắng - Ảnh: FBNV Vợ Tuấn Hưng động viên chồng trong cơn hoạn nạn - Ảnh: FBNV Thời gian qua Tuấn Hưng liên tục gặp tai nạn từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên là sự cố bị hủy show Ngựa Hoang - một chương trình ca nhạc tầm cỡ mà nam ca sĩ đầu tư tâm huyết rất nhiều nhằm kỷ niệm 20 năm ca hát. Sau đó vài tuần, giọng ca Nắm lấy tay anh lại tiếp tục bị hỏng xe hơi trị giá hơn 16 tỷ. Hàng loạt sự cố ập đến cùng lúc khiến Tuấn Hưng kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần. May mắn thay, người phụ nữ bên cạnh anh là Hương Baby đã thấu hiểu và động viên chồng trong mọi hoàn cảnh.

"Thiết nghĩ, cuộc sống này trong cái rủi lại có cái may, trong cái hoạ lại có cái phúc. Khi mọi thứ qua đi, cái tình cái nghĩa mới là đáng trân trọng nhất. Còn người là còn cả, tiền bạc tất cả chỉ là phù du. Càng khó khăn và sóng gió chúng ta sẽ càng bên nhau và nắm chặt tay nhau nhé! Em sẽ luôn đi bên anh trong những ngày giông tố và sẵn sàng chịu ướt cùng anh bất kể lúc nào", lời chia sẻ của Hương Baby sau khoảng thời gian Tuấn Hưng gặp nhiều áp lực. Thời gian qua, Tuấn Hưng gặp nhiều chuyện xui xẻo nhưng luôn có vợ ở bên cạnh động viên tinh thần - Ảnh: Internet

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