Vào chiều ngày hôm nay 27/6, NSƯT Vũ Luân gặp gỡ truyền thông chia sẻ về dự án show cải lương Mão Đoan Tinh giáng thế (Chung Vô Diệm). Tại đây, anh nhận nhiều câu hỏi liên quan đến vụ ồn ào livestream đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3.

Nghệ sĩ đã bị tấn công với hàng trăm tin nhắn chỉ trích từ cộng đồng mạng. Vũ Luân giữ im lặng vì muốn lo chu toàn hậu sự cha nuôi, không muốn gây ồn ào khi chưa tròn 49 ngày.

Khi tìm hiểu, Vũ Luân được biết chính Hồng Phượng là người mời đơn vị truyền thông BH Media vào quay đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Theo lời Vũ Luân, anh nhiều lần liên hệ, yêu cầu Hồng Phượng đính chính song cô giữ im lặng.

Vũ Luân giữ im lặng vì muốn lo chu toàn hậu sự cha nuôi, không muốn gây thêm ồn ào

'Đến khi Hồng Phượng quay video nói rằng mình là người ký hợp đồng truyền thông, nhận số tiền đó thì tôi và cả Hồng Loan đều bất ngờ. Mọi người khi ấy mới vỡ lẽ Vũ Luân cũng là nạn nhân. Đến hiện tại, tôi cũng không liên lạc gì thêm với Hồng Phượng', Vũ Luân chia sẻ.

Nhiều khán giả hiểu lầm đã nhắn tin xin lỗi Vũ Luân. Anh hơi chạnh lòng nhưng thấy được an ủi phần nào khi sự việc đã rõ ràng.

Được biết, trước đó, Vũ Luân phát hiện toàn bộ chương trình tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh phát trực tiếp trên các kênh của BH Media và trùng kênh của Vũ Luân (thuộc hệ thống của BH Media) vào đêm cuối của lễ tang. Sự việc này khiến nam nghệ sĩ rơi vào thế bị hiểu lầm. Công chúng lúc bấy giờ bày tỏ sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa Vũ Luân và ba nuôi. Song, vấn đề này lại xuất phát từ hợp đồng mà nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột của Vũ Linh) đã kí từ trước.

Vũ Luân và Hồng Loan tại lễ cúng 49 ngày của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh

Hơn 1 tháng kết thúc tang lễ NSƯT Vũ Linh, phía gia đình cố nghệ sĩ bất ngờ phát sinh những tranh cãi. Cụ thể, Vũ Luân bị vướng vào tin đồn kinh doanh trên chính đám tang của ba nuôi bằng cách thuê đội ngũ livestream. Điều này đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh khiến cá nhân nên anh vô cùng bức xúc.

Theo Vũ Luân cho biết, khi NSƯT Vũ Linh ra đi, anh tập trung để lo liệu lễ tang cho ba nuôi. Vì thế, anh hoàn toàn không hay biết có hợp đồng truyền thông trong lễ tang.

Khi NSƯT Vũ Linh ra đi, anh tập trung để lo liệu lễ tang cho ba nuôi nên không biết chuyện hợp đồng

Nam nghệ sĩ chia sẻ ban đầu anh không định lên tiếng vì nghĩ rằng gia đình có thể giải quyết được. Tuy nhiên, việc Hồng Phượng im lặng trong thời gian dài, cộng với việc câu chuyện ngày càng bị đồn đoán khiến dân mạng hiểu lầm anh.

Vũ Luân và NSƯT Vũ Linh

Sau ồn ào, Vũ Luân vực dậy tinh thần để trở lại công việc. Hiện anh dành thời gian, công sức chuẩn bị cho vở diễn Mão Đoan Tinh giáng thế, chuẩn bị công diễn vào tháng 7.